«Барселона» попала в очередную «Баварию»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» продолжила традицию неудач в матчах против «Баварии». На этот раз, в отличие от трех предыдущих столкновений, она уступила ей хотя бы не с разгромным счетом. Но это обстоятельство вряд ли делает для каталонцев поражение 0:2 менее болезненным. Ведь обстоятельства — форма соперников, а также тот факт, что за «Барселону» играл недавний лидер соперников Роберт Левандовский,— настаивали на том, что странная серия должна оборваться.
Отличная сентябрьская форма Роберта Левандовского (справа) и «Барселоны» в целом не помешали «Баварии» (слева — Дайо Упамекано) продлить серию побед над каталонцами
Фото: Andreas Gebert, Reuters
Итог этого матча в группе C был обречен превратиться в предмет детального разбора, несмотря на то что в отрыве, скажем так, от контекста ничего экстраординарного в Мюнхене не случилось. Один футбольный гигант, играя на своем поле, обыграл другого гиганта. «Бавария», неделю назад разделавшаяся на выезде с «Интером», с шестью очкам после двух туров подтверждает статус фаворита квартета, которого ждет легкая прогулка до play-off. Но и про «Барселону», разгромившую в стартовом туре чешскую «Викторию», ведь не скажешь, что она «подвисла». Никакой катастрофы с точки зрения стратегии.
Но в том-то и дело, что от контекста никуда не денешься. А он очень странный.
«Неудобный соперник» — древнее футбольное клише, которое не такое уж, может быть, и искусственное. И свежий отрезок противостояния «Барселоны» и «Баварии» как раз убедительно подтверждает его актуальность.
Вроде бы есть два клуба-ровни, которые, по идее, должны делить очки — ну, более или менее в равной же пропорции. Но в последнее время они все время достаются «Баварии». И главное — каким образом.
Серия началась в 2015 году, когда эти клубы встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Точнее, в ответном полуфинальном матче, который «Бавария» выиграла — 3:2. Тот ее успех прозвучал тихо, учитывая, что в первой встрече каталонцы, взявшие чуть позже наиболее престижный еврокубок, разбили мюнхенцев в пух и прах — 3:0. Но вот продолжение серии было куда более звучным.
В 2020 году команды пересеклись в четвертьфинале Лиги чемпионов. Из-за пандемии в розыгрыше трехлетней давности противостояния в play-off были сокращены до одного-единственного матча, и «Бавария» выиграла его, шокировав всех, со счетом 8:2. Унижений страшнее в истории «Барселоны», кажется, не случалось.
Год назад, как и сейчас, гранды бились на групповой стадии. И все опять обернулось для «Барселоны» жуткой катастрофой. Она дважды уступила по 0:3, а разница мячей в обоих матчах в общем-то неплохо коррелировала с общими впечатлениями от игры.
В этом смысле пятый подряд проигрыш «Барселоны» «Баварии» можно считать даже небольшим шагом вперед. В конце концов, счет хотя бы не был крупным. Но едва ли для тех, кто переживает за каталонцев, цифры сделали осечку менее болезненной.
Три предыдущих успеха «Баварии» в матчах с «Барселоной» можно было объяснить удачным для мюнхенцев стечением обстоятельств. На эти матчи пришелся знаменитый каталонский кризис, в том числе его пик, который вылился в отставки тренеров и топ-менеджеров, в бегство в ПСЖ Лионеля Месси, неожиданно возникший дефицит средств на обновление и усиление заявки и в мучительную кадровую перестройку.
Но перед очередной встречей ситуация выглядела чуть ли не радикально иной. «Барселона» при новом наставнике Хави вернула игру, а еще вернула финансовые возможности, раскрутив летом шикарную трансферную кампанию. Причем в списке новичков очутился человек, прекрасно знающий особенности игры «Баварии»,— ее бывший лидер Роберт Левандовский. А выступления на стыке лета и осени не давали поводов сомневаться в том, что и польский снайпер, и команда в целом находятся в отличном тонусе.
Зато по поводу тонуса «Баварии» были сильные сомнения. Строго говоря, создавалось впечатление, что это мюнхенцы, в немецком чемпионате три тура подряд расходившиеся миром с не то чтобы великими оппонентами — менхенгладбахской «Боруссией», «Унионом» и «Штутгартом», подходят к матчу в кризисном состоянии. То есть намеков на то, что череда срывов оборвется, было предостаточно.
Но в жизнь воплотиться они все равно наотрез отказались, невзирая на то что гости и в самом деле точно не походили на ту «Барселону», что безропотно сдавалась «Баварии» в 2020 и 2021 годах. Более того, некоторое время они походили на команду, готовую жестоко мюнхенцам за оплеухи отомстить. Но в первом тайме постоянно забивающего Левандовского отчего-то покинула эффективность, и он не реализовал все три выпавших ему недурных момента. Педри, расстреливая баварские ворота, угодил в штангу, а судья Данни Маккели предпочел не заметить фол в штрафной на каталонце Усмане Дембеле со стороны Альфонсо Дэвиса, хотя некоторые мюнхенские игроки — например, Люка Эрнандес — честно признавали, что пенальти в том эпизоде был.
Растранжирившая шансы «Барселона» во втором тайме напоролась на «взрыв» в исполнении «Баварии» и забитые вскоре после перерыва с интервалом в пять минут голы Эрнандеса и Лероя Зане. И только что обещавшая кануть в лету серия продолжила жить, здорово, видимо, раздражая барселонских поклонников и согревая душу поклонникам мюнхенским.