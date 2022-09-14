«Барселона» попала в очередную «Баварию»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» продолжила традицию неудач в матчах против «Баварии». На этот раз, в отличие от трех предыдущих столкновений, она уступила ей хотя бы не с разгромным счетом. Но это обстоятельство вряд ли делает для каталонцев поражение 0:2 менее болезненным. Ведь обстоятельства — форма соперников, а также тот факт, что за «Барселону» играл недавний лидер соперников Роберт Левандовский,— настаивали на том, что странная серия должна оборваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отличная сентябрьская форма Роберта Левандовского (справа) и «Барселоны» в целом не помешали «Баварии» (слева — Дайо Упамекано) продлить серию побед над каталонцами

Фото: Andreas Gebert, Reuters Отличная сентябрьская форма Роберта Левандовского (справа) и «Барселоны» в целом не помешали «Баварии» (слева — Дайо Упамекано) продлить серию побед над каталонцами

Фото: Andreas Gebert, Reuters

Итог этого матча в группе C был обречен превратиться в предмет детального разбора, несмотря на то что в отрыве, скажем так, от контекста ничего экстраординарного в Мюнхене не случилось. Один футбольный гигант, играя на своем поле, обыграл другого гиганта. «Бавария», неделю назад разделавшаяся на выезде с «Интером», с шестью очкам после двух туров подтверждает статус фаворита квартета, которого ждет легкая прогулка до play-off. Но и про «Барселону», разгромившую в стартовом туре чешскую «Викторию», ведь не скажешь, что она «подвисла». Никакой катастрофы с точки зрения стратегии.

Но в том-то и дело, что от контекста никуда не денешься. А он очень странный.

«Неудобный соперник» — древнее футбольное клише, которое не такое уж, может быть, и искусственное. И свежий отрезок противостояния «Барселоны» и «Баварии» как раз убедительно подтверждает его актуальность.

Вроде бы есть два клуба-ровни, которые, по идее, должны делить очки — ну, более или менее в равной же пропорции. Но в последнее время они все время достаются «Баварии». И главное — каким образом.

Серия началась в 2015 году, когда эти клубы встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Точнее, в ответном полуфинальном матче, который «Бавария» выиграла — 3:2. Тот ее успех прозвучал тихо, учитывая, что в первой встрече каталонцы, взявшие чуть позже наиболее престижный еврокубок, разбили мюнхенцев в пух и прах — 3:0. Но вот продолжение серии было куда более звучным.

В 2020 году команды пересеклись в четвертьфинале Лиги чемпионов. Из-за пандемии в розыгрыше трехлетней давности противостояния в play-off были сокращены до одного-единственного матча, и «Бавария» выиграла его, шокировав всех, со счетом 8:2. Унижений страшнее в истории «Барселоны», кажется, не случалось.

Год назад, как и сейчас, гранды бились на групповой стадии. И все опять обернулось для «Барселоны» жуткой катастрофой. Она дважды уступила по 0:3, а разница мячей в обоих матчах в общем-то неплохо коррелировала с общими впечатлениями от игры.

В этом смысле пятый подряд проигрыш «Барселоны» «Баварии» можно считать даже небольшим шагом вперед. В конце концов, счет хотя бы не был крупным. Но едва ли для тех, кто переживает за каталонцев, цифры сделали осечку менее болезненной.

Три предыдущих успеха «Баварии» в матчах с «Барселоной» можно было объяснить удачным для мюнхенцев стечением обстоятельств. На эти матчи пришелся знаменитый каталонский кризис, в том числе его пик, который вылился в отставки тренеров и топ-менеджеров, в бегство в ПСЖ Лионеля Месси, неожиданно возникший дефицит средств на обновление и усиление заявки и в мучительную кадровую перестройку.

Но перед очередной встречей ситуация выглядела чуть ли не радикально иной. «Барселона» при новом наставнике Хави вернула игру, а еще вернула финансовые возможности, раскрутив летом шикарную трансферную кампанию. Причем в списке новичков очутился человек, прекрасно знающий особенности игры «Баварии»,— ее бывший лидер Роберт Левандовский. А выступления на стыке лета и осени не давали поводов сомневаться в том, что и польский снайпер, и команда в целом находятся в отличном тонусе.

Зато по поводу тонуса «Баварии» были сильные сомнения. Строго говоря, создавалось впечатление, что это мюнхенцы, в немецком чемпионате три тура подряд расходившиеся миром с не то чтобы великими оппонентами — менхенгладбахской «Боруссией», «Унионом» и «Штутгартом», подходят к матчу в кризисном состоянии. То есть намеков на то, что череда срывов оборвется, было предостаточно.

Но в жизнь воплотиться они все равно наотрез отказались, невзирая на то что гости и в самом деле точно не походили на ту «Барселону», что безропотно сдавалась «Баварии» в 2020 и 2021 годах. Более того, некоторое время они походили на команду, готовую жестоко мюнхенцам за оплеухи отомстить. Но в первом тайме постоянно забивающего Левандовского отчего-то покинула эффективность, и он не реализовал все три выпавших ему недурных момента. Педри, расстреливая баварские ворота, угодил в штангу, а судья Данни Маккели предпочел не заметить фол в штрафной на каталонце Усмане Дембеле со стороны Альфонсо Дэвиса, хотя некоторые мюнхенские игроки — например, Люка Эрнандес — честно признавали, что пенальти в том эпизоде был.

Растранжирившая шансы «Барселона» во втором тайме напоролась на «взрыв» в исполнении «Баварии» и забитые вскоре после перерыва с интервалом в пять минут голы Эрнандеса и Лероя Зане. И только что обещавшая кануть в лету серия продолжила жить, здорово, видимо, раздражая барселонских поклонников и согревая душу поклонникам мюнхенским.

Алексей Доспехов