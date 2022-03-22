«Барселона» вернулась реально

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Главная трансформация в этом европейском футбольном сезоне уже точно произошла с «Барселоной». За короткий — меньше пяти месяцев — срок, прошедший после увольнения с поста главного тренера каталонцев Рональда Кумана и назначения Хави, она превратилась из кризисного, движущегося к катастрофе клуба в клуб, в котором расцветают даже списанные в утиль футболисты, который громит в El Clasico — 4:0 — лидирующий в испанском первенстве «Реал» и который, кажется, готов уже пободаться с ним и в чемпионской гонке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче с «Реалом» форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг (слева) забил два мяча своей команды из четырех и сделал результативную передачу

Фото: Mateo Villalba / Quality Sport Images / Getty Images В матче с «Реалом» форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг (слева) забил два мяча своей команды из четырех и сделал результативную передачу

Фото: Mateo Villalba / Quality Sport Images / Getty Images

Исчерпывающее резюме по поводу воскресного El Clasico, похоже, принадлежит защитнику «Барселоны» Жерару Пике. «Мы вернулись!»— такую запись оставил он в Twitter, смакуя успех своей команды. И никому из тех, кто следит за европейским футболом более или менее внимательно, не нужно было объяснять, что подразумевается под возвращением, похожим на волшебное.

Этот выездной матч «Барселоны» с «Реалом» абсолютно всеми неравнодушными к происходящему в испанской лиге медиаресурсами воспринимался как тест, практически решающий, который должен окончательно подтвердить эффективность смелого эксперимента. Его предварительные итоги уже спровоцировали бурю разных эмоций — смесь из искреннего недоумения с искренним восхищением глубиной, масштабом преображения, случившегося с «Барселоной».

Когда на стыке октября и ноября прошлого года каталонцы увольняли главного тренера Рональда Кумана и назначали на эту должность другую, куда моложе, клубную легенду Хави с его скромненьким тренерским опытом, приобретенным в катарском «Аль-Садде», в этом невозможно было разглядеть ничего иного, кроме взгляда в далекую перспективу. Перспективы ближайшие смотрелись ужасными. В свежем анамнезе у «Барселоны» вместо ярких спортивных достижений были разного рода скандалы, вылившиеся в отставку президента Жозепа Бертомеу, накопленные долги на €1 млрд с лишним, кадровые потери, включающие бегство в ПСЖ вожака Лионеля Месси. Она срезалась на групповом этапе Лиги чемпионов, и вылет гранда никого особенно не тронул из-за его закономерности, а в национальном первенстве находилась в подвале топ-десятки.

Надежды на возрождение великого клуба, конечно, оставались. Благодаря его никуда не девшейся популярности, намекающей на то, что, какими бы гигантскими ни были долги, обязательно найдутся добрые и богатые люди, чтобы помочь ему с трансферами. Благодаря наличию в заявке группы юных талантов, таких как Педри, Гави, Ансу Фати. Но вряд ли у кого-то из тех, кто прилично разбирается в футболе, имелись сомнения насчет того, что перестройка затянется надолго, может, и дольше, чем на пару сезонов: нужно, чтобы дозрели юнцы, нужно заменить сдающих ветеранов кем-то пободрее, поактуальнее, что ли, нужно, чтобы Хави, на элитном уровне не трудившийся, адаптировался, заматерел.

Но еще перед El Clasico все эти тезисы, все эти железобетонные аргументы были выброшены на свалку. Не выбросить было нельзя, учитывая все, что творилось с «Барселоной» после появления на ключевом посту необстрелянного Хави.

В эти четыре с половиной месяца у нее бывали срывы, например, в Суперкубке и Кубке Испании. Но падений было слишком мало, чтобы всерьез переживать по их поводу. Они остались в густой тени взлетов в турнирах более важных. В чемпионате Испании к столкновению с врагом номер один «Барселона» подошла, потерпев в полутора десятках встреч лишь одно поражение (и то — сразу после прихода Хави, в начале декабря от «Бетиса»), в play-off Лиги Европы успела пройти «Наполи» и «Галатасарай». Иногда она показывала фееричный, карнавальный футбол. Она разрывала крепкие «Атлетик» и «Валенсию», забивая им по четыре мяча и столько же отправила в ворота «Атлетико» с его могучей обороной.

Испанские Marca, As, зарубежные издания проклинали сами себя за скептицизм. За то, что не верили в то, что барселонские «динозавры» — Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба — еще на многое способны. За то, что относились к Усману Дембеле не более чем как к символу прежней селекционной незадачливости каталонцев, забыв о том, что вообще-то способностей у него выше крыши, и требуется только их раскрыть. За то, что недооценили зимнюю трансферную кампанию «Барселоны»: ну, ладно, предположим, Ферран Торрес — неплохое усиление, но Пьер-Эмерику Обамеянгу уже за 30, и в «Арсенале» он давно не тянет на бомбардира в соку. Эти футболисты в «Барселоне» Хави словно родились заново. Ну, или все дело во вдруг возникшей фантастической командной «химии», скрывающей недостатки и подчеркивающей достоинства, которую не сумели создать Куман и его предшественники, зато почему-то сумел создать Хави.

А BBC, пытаясь объяснить барселонский феномен, брала интервью у разных имевших когда-то прямое отношение к клубу известных персонажей. И знаменитый аргентинский форвард Хавьер Савиола вспоминал о том, как играл вместе с диспетчером Хави. Савиола говорил, что уже тогда был уверен — из Хави выйдет классный тренер: «У него всегда были тренерские замашки — скажем, расставлять игроков впереди себя. Причем таким особенным образом, что мы не могли понять, как он до этого додумывается. Он все видел».

А свой решающий тест «Барселона» сдала, похоже, даже лучше, чем предполагали и те, кто уже уверовал в магию Хави. Это был тот нечастый случай, когда «Реал», не проигрывавший ей с 2019 года, на протяжении большей части матча представляется совершенно беспомощным. Нападение без Карима Бензема упирается в стенку, в средней линии с поднятым из опорной зоны повыше Лукой Модричем — тотальная гегемония каталонцев, защита постоянно трещит, и Усман Дембеле, взламывая ее, снова отдает шикарные передачи, а Пьер-Эмерик Обамеянг снова пополняет бомбардирский счет, записывая в актив ценнейший дубль. А от соблазна обратить взгляд не в отдаленную, а в ближайшую перспективу после матча никуда и не денешься. «Барселона» еще формально третья в таблице испанского чемпионата, но по потерянным очкам идет вровень с «Севильей». А «Реал», который провел на игру больше, опережает ее, если опять же брать именно очки потерянные, на девять баллов. Дистанция по-прежнему солидная, но уже не космическая, тем более для такой, всех сметающей с пути «Барселоны».

Алексей Доспехов