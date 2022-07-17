«Барселона» дождалась бомбардира

«Барселона» все-таки приобретет у «Баварии» лучшего бомбардира современного футбола Роберта Левандовского. Мюнхенский клуб, который во многом благодаря сверхвысокой результативности поляка завоевал множество титулов, подтвердил, что согласился продать форварда нуждающейся в усилении испанской команде. Для той приглашение Левандовского, какой бы ни была его эффективность, выглядит рискованным экспериментом, ведь «Барселона» давным-давно не использовала впереди игроков, похожих по стилю на этого форварда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последнее время эффективность Роберта Левандовского, которому 33 года, только выросла: в позапрошлом чемпионате Германии он отличился 41 раз в 26 встречах, в прошлом — 35 в 34

Фото: Matthias Schrader / AP В последнее время эффективность Роберта Левандовского, которому 33 года, только выросла: в позапрошлом чемпионате Германии он отличился 41 раз в 26 встречах, в прошлом — 35 в 34

Фото: Matthias Schrader / AP

О том, что «Бавария» достигла «устной договоренности» о переходе в «Барселону» Роберта Левандовского, сообщил президент немецкого клуба Херберт Хайнер. Клуб испанский, в свою очередь, отметил, что для оформления трансфера Левандовскому осталось пройти медобследование и заключить личный контракт. Сумму сделки стороны не разглашают. По данным целого ряда источников, она составляет около €50 млн.

На самом деле речь идет о событии ожидаемом. О том, что Роберт Левандовский твердо намерен покинуть «Баварию», стало известно сразу по окончании минувшего сезона, а различные медиаресурсы не сомневались, что приоритетом для него является именно «Барселона». За мюнхенский клуб польский футболист играл очень долго — с тех пор, как в 2014 году перешел в него из дортмундской «Боруссии». В «Баварии» Левандовский заработал и репутацию, видимо, лучшего бомбардира современного футбола.

Во всяком случае, с точки зрения статистики ему нет равных. В общей сложности он забил за мюнхенцев 344 гола в 375 официальных матчах.

Во многом благодаря эффективности поляка «Бавария» не теряла доминирующего положения в Германии, взяв восемь титулов чемпиона страны и множество других призов, а также два года назад добилась победы в Лиге чемпионов.

При этом, как ни странно, в последнее время эффективность Роберта Левандовского, которому 33 года, только выросла. В позапрошлом чемпионате Германии Левандовский отличился 41 раз в 26 встречах, в прошлом — 35 в 34. Эти показатели принесли форварду два подряд — в 2020 и 2021 годах — звания лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбола (FIFA). А тот факт, что в прошлогоднем конкурсе за право владеть «Золотым мячом», наиболее престижной среди индивидуальных наград, он уступил Лионелю Месси, был воспринят многими знаменитыми футболистами и тренерами как вопиющая несправедливость: они считали, что Левандовский был гораздо более достоин ее.

Роберт Левандовский — это, естественно, самое громкое приобретение «Барселоны» на летнем трансферном рынке. Пережившая в начале текущего десятилетия глубокий и многослойный кризис, у которого были как спортивная, так и финансовая составляющие (в разгар пандемии клубные долги зашкалили за €1 млрд), она, тем не менее завоевав весной серебро чемпионата Испании, проявляет на нем достаточно большую активность. До Левандовского в статусе свободных агентов в «Барселону» перешли хавбек «Милана» Франк Кессье и защитник «Челси» Андреас Кристенсен. А на вингера Рафинью из «Лидса» она потратила около €70 млн.

Одновременно Роберт Левандовский — это, надо полагать, и самое рискованное приобретение «Барселоны». И вопросы связаны отнюдь не с возрастом сохраняющего тонус нападающего.

Все дело в том, что появившийся на посту главного тренера каталонцев по ходу минувшего сезона Хави этим трансфером показывает, что готов пойти на своего рода эксперимент. «Барселона» в течение длительного времени не использовала игроков того же типа, что Роберт Левандовский,— ярко выраженных снайперов, предпочитающих все время находиться далеко впереди. Ее атака, как правило, состояла из подвижных нападающих, часто отходящих вглубь поля. За это время она лишь однажды рискнула интегрировать в схему «чистого» форварда, привыкшего к тому, что партнеры должны «обслуживать» его. Это знаменитый швед Златан Ибрахимович. Он оказался в «Барселоне» в 2009 году, будучи суперзвездой, с которой связывали колоссальные надежды. Однако задержался в клубе Ибрахимович всего на сезон, так и не обретя привычную продуктивность, а покинул его, как считается, не найдя общего языка с тренером Пепом Гвардиолой, не придумавшим, как сделать так, чтобы нападающий чувствовал себя комфортно в сложной и тонкой каталонской игре.

Алексей Доспехов