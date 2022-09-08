«Ливерпуль» устал от себя

Главным событием второго игрового дня Лиги чемпионов стало разгромное, со счетом 1:4, поражение, которое прошлогодний финалист турнира «Ливерпуль» потерпел от «Наполи». Важно, что оно продолжило и подчеркнуло очень неприятный для тех, кто переживает за английскую команду, тренд. Новый сезон один из самых стабильных клубов Европы последних лет начал так плохо, что спровоцировал рассуждения о первом за долгое время — чуть ли не с тех пор, как в середине прошлого десятилетия его возглавил Юрген Клопп,— по-настоящему глубоком и, может быть, даже системном кризисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра футболистов «Ливерпуля» (слева — Виргил ван Дейк) в матче с «Наполи» лишь укрепила версию о глубоком игровом кризисе, который переживает команда

Фото: Giuseppe Maffia / NurPhoto / AFP Игра футболистов «Ливерпуля» (слева — Виргил ван Дейк) в матче с «Наполи» лишь укрепила версию о глубоком игровом кризисе, который переживает команда

Фото: Giuseppe Maffia / NurPhoto / AFP

Поражение «Челси» от загребского «Динамо» и последовавшее за ним увольнение наставника лондонцев Томаса Тухеля, которому нашли замену в лице наставника «Брайтона» Грэма Поттера, оставалось безальтернативно центральной спортивной темой для британских медиаресурсов ровно сутки. Теперь статус наиболее острой и актуальной с ней разделяет тема, связанная с другим грандом — «Ливерпулем».

Выступление в группе A Лиги чемпионов он открыл матчем в Италии, по сравнению с которым загребская осечка «Челси» выглядит вовсе не катастрофой, а чем-то вроде достижения. Дело даже не в разгромном счете, а в стилистике игры.

«Наполи» — конечно, очень сильный, но все-таки далеко не ровня в смысле бэкграунда, кадровых возможностей «Ливерпулю» клуб — терзал его беспощадно, словно аутсайдера, и на самом деле должен был победить еще крупнее. Но Виктор Осимхен не реализовал пенальти и однажды попал в штангу, а удар Хвичи Кварацхелии, который расправлялся с чужой защитой так же легко, как с защитой соперников из Российской премьер-лиги (РПЛ) в те недавние времена, когда выступал за «Рубин», остановили на «ленточке». При этом с тезисом об избиении, о болезненности происшедшего не спорили ни футболисты «Ливерпуля», ни их тренер Юрген Клопп. И на отсутствие в составе нескольких игроков основы, испытывающих проблемы со здоровьем или тонусом,— Тьяго Алькантары, Наби Кейта, Джордана Хендерсона, Алекса Окслейда-Чемберлена — ссылаться ему не пришло в голову: оправдание звучало бы крайне фальшиво, учитывая, что и тот вариант, что вышел на поле в Неаполе, был безумно солидным по именам.

А бывшие английские футбольные знаменитости — Джонатан Вудгейт, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн, комментируя случившееся для различных телеканалов, изобретали для него нехитрые жестокие определения: «уничтожение», «позор». Иных тут было не подобрать. И вслед за Клоппом они повторяли, что с таким безалаберным отношением к игре, с таким количеством глупых ошибок на серьезном уровне добиться успеха невозможно.

Но самое интересное в том, что все они имели в виду не только отдельно взятый матч против «Наполи». На самом деле он продолжил странный и неприятный для тех, кто переживает за «Ливерпуль», тренд.

Этот клуб вскоре после появления в нем в 2015 году Юргена Клоппа приобрел репутацию чуть ли не первого по стабильности среди европейских грандов. Каждый год — охота за ценнейшими трофеями, никаких явных спадов. В этом смысле прошлый сезон был абсолютно показательным. «Ливерпуль» по ходу него гнался за всеми четырьмя призами, стоявшими для него на кону. Взять удалось два — Кубок Англии и Кубок английской лиги, но ливерпульцы добрались до финала Лиги чемпионов, не справившись в нем с «Реалом», а в чемпионате Англии отдали золото «Манчестер Сити» «на флажке», в заключительные минуты заключительного тура. А в межсезонье с «Ливерпулем» не произошло ничего такого, что намекало на падение. Летняя кампания была спокойной на фоне тех, что проводили, скажем, «Челси» или «Манчестер Юнайтед», ну так минимум перетасовок говорил скорее в пользу ливерпульцев: зачем на них идти, если и так все в полном порядке с глубиной и качеством заявки?

Однако форма «Ливерпуля» пока совершенно не соответствует представлениям о его потенциале. Зато она наводит на мысли о глубоком кризисе, признаки которого появились еще до столкновения с «Наполи». В шести турах чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал даже на очко меньше уволившего Тухеля «Челси» — девять, одержав в них всего-то две победы: «хоккейную», со счетом 9:0, над «Борнмутом» и трудовую, 2:1, над «Ньюкаслом». Стоимость обеих невелика: соперники располагаются в нижней половине таблицы. В остальных матчах гордиться «Ливерпулю» было нечем: не сдюжил против «Манчестер Юнайтед», разошелся миром с «Фулхемом», «Кристал Пэлас», «Эвертоном», командами «ценовой категорией» ниже.

А характеризуя особенности «Ливерпуля» на стыке лета и осени 2022 года, Sky Sports выдал две инфограммы: первая иллюстрирует количество допущенных им после собственных потерь острых контрвыпадов соперников, вторая — плотность в обороне. И в том, и в другом случае проседание в сопоставлении с предыдущими сезонами колоссальное.

А еще Sky Sports привел мнение известного в прошлом защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, единственного оказавшегося готовым попытаться объяснить соль проблем клуба.

Каррагер говорил о том, что, может быть, все дело как раз в былых подвигах, которые требовали от ливерпульцев месяцами почти без пауз держать установленную на гигантской высоте планку самоотдачи, «физики».

И вот запас прочности оказался исчерпан, сработал кумулятивный эффект, и накопленная усталость вылилась в обвал — в неработающий прессинг, во все эти оборонительные ляпы.

Надежного рецепта, как выйти из такой ситуации, Джейми Каррагер не подарил. Как и Юрген Клопп, ограничившийся после итальянского краха лишь попавшей во все заголовки фразой о том, что его клубу необходимо «переизобрести себя». Как — Клопп не уточнил.

Алексей Доспехов