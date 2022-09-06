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Коммерсантъ FM
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Невеселые горки

Российская экономика развернулась после роста в июле

Макроэкономическая статистика за июль показала рост экономики впервые после четырех месяцев обвального падения в марте—июне 2022 года. По оценке Минэкономики, напомним, падение ВВП в июле замедлилось до 4,3% с 4,9% в июне год к году. Однако уже в августе положительная коррекция динамики ВВП прекратилась, свидетельствуют опережающие индикаторы. Большинство граждан продолжает отказываться от дорогостоящих покупок и приобретения товаров длительного пользования.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Хотя, согласно большинству опережающих индикаторов, в августе в промышленности (точнее в обработке) ситуация улучшалась (см. “Ъ” от 26 августа), динамика услуг, по данным PMI S&P Global, заметно ухудшилась. Отраслевой индекс просел с 54,7 в июле до 49,9 пунктов в августе. Композитный PMI (промышленность плюс услуги) на этом фоне снизился с 52,2 до 50,4 пунктов. «Оптимизм (июля.— “Ъ”), скорее, вызван тем, что реальность оказалась лучше ожиданий февраля—марта»,— замечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры».

По оценкам аналитиков Telegram-канала MMI, рост ВВП в июле по отношению к июню мог составить 0,5–0,7% с устранением сезонности, а годовая динамика — минус 4% против минус 4,9% в июне. Если Минэкономики в своем актуальном макрообзоре описывало факторы, которые «поддерживали экономическую активность» в июле (см. “Ъ” от 1 сентября), то аналитики Райффайзенбанка оценили, что основной негативный вклад в динамику ВВП в июле пришелся на торговлю: несмотря на определенное замедление спада розницы, просадка оптовой торговли в июле усилилась — до минус 25,4% с 18,3% в июне. Это, отчасти, может объясняться заметным улучшением состояния запасов в промышленности — в том числе благодаря параллельному импорту (см. “Ъ” от 29 августа и 2 сентября). «Помимо пониженного внутреннего спроса приводить к ослаблению могут выпадающие внешнеторговые объемы как на фоне санкционных ограничений, так и из-за упавших объемов поставки газа в ЕС в июне—июле»,— поясняют экономисты банка. Они заключают, что улучшение экономики в июле не выглядит устойчивым, его поддержали временные факторы. Экономисты Telegram-канала MMI замечают, что скачок в строительстве (он и рост военного заказа ответственны за отскок ВВП в июле) связан с эффектом базы: так, в июне 2021 года рост стройки был 12,1% в годовом выражении, а в июле он провалился до 4,1%.

Заметно ухудшалась в августе и в первую неделю сентября и динамика потребительского спроса, который показывал признаки стабилизации в июле (см. “Ъ” от 24 и 25 августа). По данным «Сбер-индекса», с 29 августа по 4 сентября номинальные расходы на товары и услуги в годовом выражении выросли на 5,4% против 7,5% и 8% в предыдущие две недели. Падение годовых показателей на товарных рынках ускорилось до 3,4% — прежде всего благодаря покупкам непродовольственных товаров, это ниже майских минимумов (в середине мая — 3,1%). Авторы Telegram-канала MMI оценивают динамику розничной торговли в августе в минус 9–9,5% против минус 8,8%, минус 9,6% и минус 10,1% в предыдущее три недели — и факторов для активизации потребительского спроса в сентябре не видят.

Вместе с этим, по данным исследования панели Romir с 22 по 28 августа, в городах с населением более 10 тыс. человек самым популярным способом смягчения экономических трудностей для граждан стал отказ от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования. «Со второго места на предшествующей неделе этот паттерн переместился на первое. Доля россиян, экономящих на дорогостоящих покупках, увеличилась с 45% до 56%»,— заключают его авторы. На отчетной неделе сократилось число россиян, которые экономят на еде и товарах первой необходимости (18% на 34-й неделе против 26% на 33-й). Среди тех, кто смягчает экономические трудности, сокращая траты на еду и товары первой необходимости, 62% переключались на товары по скидкам и акциям. При этом в последнюю неделю августа индекс экономической уверенности Romir (оценивает текущее положение и ожидания респондентов той же выборки) впервые с конца июля показал небольшой рост (схоже вели себя индикаторы ЦБ и Росстата). «Среди тех, у кого телевидение присутствует в качестве источника информации, индекс составил плюс семь пунктов. Среди тех, кто получает информацию из YouTube, индекс составил минус 10 пунктов»,— заключают авторы исследования.

Алексей Шаповалов

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