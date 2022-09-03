Нефть и газ накрыли потолками

ЕС готов ужесточить санкции в отношении российской энергетики. Страны G7 обсуждают возможность введения с декабря потолка цен на российскую нефть, а с февраля — на нефтепродукты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила также о готовности введения аналогичных ограничений и на цену газа. Пока реакции рынка на последнее заявление не последовало — цены на газ продолжили снижаться, вероятно, из-за того, что рынок не верит в реализуемость этих угроз, считают аналитики. Не больше доверия вызывает и введение ценового потолка на российскую нефть: на ценах это пока не отразилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока Брюссель пытается обрезать цену российских нефти и газа, Москва уже сама обрезает поставки

Фото: Denis Sinyakov / Reuters Пока Брюссель пытается обрезать цену российских нефти и газа, Москва уже сама обрезает поставки

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Европа прикрывает газ…

Европа готова установить верхний предел цен на трубопроводный газ из РФ, заявила 2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эта мера, по ее мнению, «должна помешать попыткам манипулировать энергетическим рынком ЕС со стороны президента РФ Владимира Путина». Чиновник пояснила, что ограничение цен на газ может быть предложено на уровне руководства валютного блока. Обычно подобного рода решения должны приниматься всеми странами-членами ЕС единогласно.

РФ сократила поставки газа в Европу после начала военной операции на Украине, в результате цены на газ выросли до исторических максимумов. 3 сентября после техобслуживания должны были возобновиться поставки газа по трубопроводу «Северный поток», но поздно вечером «Газпром» заявил, что выявлены существенные неисправности, и газопровод не будет работать без их устранения.

Комментария «Газпрома» на заявление Урсулы фон дер Ляйен не последовало. Однако указ президента №172 (о переходе на оплату поставок российского газа в «недружественные» страны в рублях) уже предусматривает возможность прекращения поставок газа при неполной оплате потребителем. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявление госпожи фон дер Ляйен заявил, что Европа в таком случае лишится поставок из РФ. «Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет»,— сказал он.

Спотовые котировки никак не отреагировали на слова главы Еврокомиссии (октябрьский фьючерс на TTF упал на 13,6%, до $2,18 тыс. за 1 тыс. кубометров), из чего можно сделать вывод, что рынок не очень верит в реализуемость этой инициативы, считает Мария Белова из Vygon Consulting. «Но если и когда потолок будет установлен, и "Газпром" откажется от поставок, реакция будет мгновенной. Вспомним, как в марте лихорадило рынок только на ожиданиях остановки поставок, как росли цены каждый раз, когда сокращалась прокачка по "Северному потоку"»,— напоминает она.

Высокие цены на газ уже привели к падению спроса в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии страны союза должны снизить потребление на 15% этой зимой. Это позволит поддерживать запасы в ПХГ, которые в этом году на два месяца раньше, чем планировалось, уже к 1 сентября, достигли уровня в 80%. ЕС активно закупает газ у альтернативных поставщиков: Норвегия поставляет на континент больше трубопроводного газа, чем РФ, США кратно нарастили поставки СПГ.

Как отмечает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, при сокращении потребления газа на 15% пиковый устойчивый спрос в ЕС зимой 2023 года может оказаться в диапазоне 1,6–2,2 млрд кубометров в сутки (устойчивый пиковый спрос в наиболее морозные зимние дни составлял 1,9–2,7 млрд кубометров). Он уточняет, что, учитывая рост возможностей рынка СПГ (максимум суточной поставки СПГ в ГТС Европы достигал в этом году 400 млн куб. м в сутки), и при допущении, что газ из России поставляться в Европу не будет, но остальные поставщики (СПГ, Норвегия, Северная Африка, внутренняя добыча, Азербайджан) будут поставлять максимально, а ПХГ — работать на износ, европейский баланс в пиковые дни в целом закрывается.

«Однако очень многое будет зависеть от реальных погодных условий, конъюнктуры на рынке СПГ — американский СПГ-завод Freeport еще не работает, а Азия с наступлением зимы начнет активнее конкурировать с Европой за поставки СПГ», — говорит эксперт, подчеркивая, что газовый баланс никогда не верстается «на волоске», но в случае по-настоящему холодной зимы и малейшего перебоя с альтернативными «Газпрому» поставщиками в отдельные дни Европе реально может угрожать дефицит.

…и давит на нефть

О том, что страны G7 согласовали введение ценового предела на покупку российской нефти, сообщило правительство Великобритании. «Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти, запретив такие услуги, как страхование и предоставление финансов судам, перевозящим российскую нефть по цене выше согласованного предела»,— приводятся на сайте слова канцлера казначейства Великобритании Надима Захави. Ранее входящие в G7 США, Канада и Великобритания ввели эмбарго на нефть из РФ, а в конце года ограничения на морские поставки вступят и в ЕС. Великобритания также призывает расширить коалицию стран, вводящих потолок цены на нефть из РФ. 1 сентября вице-премьер Александр Новак пригрозил не продавать сырье клиентам, которые присоединятся к такого рода санкциям.

Подобный опыт мировой практике известен с 1996 года, когда было введено ограничение на торговлю иранской нефтью, рассказывает глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова.

ООН, действуя на основе консенсуса, создала схему расчетов через специальные счета, расходная часть которых могла быть направлена иранским правительством только на гуманитарные цели. Такой вариант работы был малоэффективным, иранские поставки продолжались с расчетами в обход данного типа счетов.

В текущей обстановке достичь консенсуса будет достаточно сложно: потребуется, чтобы к заявлению G7 присоединились Китай, Индия, Пакистан и страны Африки, которые наращивают поставки российской нефти, считает госпожа Орлова. Один из потенциально возможных механизмов — выдача лицензий на перевозку и страхование перевозки российской нефти, для получения которой необходимо будет раскрыть детали сделки.

Размер регуляторного дисконта к Urals может составить 30–40%, и при таких ценах стоимость покупки нефти при введении потолка все еще выше рентабельной добычи даже на зрелых месторождениях Западной Сибири, считает независимый эксперт Дмитрий Касаткин. По мнению замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, если потолок цен будет определен на уровне $60 за баррель, доходы бюджета могут сократиться примерно на 20%, и потери могут быть еще большими, если снизятся физические объемы добычи и экспорта.

Однако, по мнению экспертов, введение потолка цен на российскую нефть едва ли реализуемо. По словам Марии Беловой из Vygon Consulting, эта мера выглядит странно в контексте введения странами ЕС эмбарго на российскую нефть. Судя по заявлениям, потолок цен, как и эмбарго, будет касаться морских поставок, отмечает она, и введение его выглядит как «политическая попытка сохранить лицо» в случае, если эмбарго не будет работать. Рынок всерьез не верит в реализацию данной меры — цена на Brent почти не росла в эти дни, продолжает эксперт, и как будут контролироваться такие ограничения, тоже неясно.

«Группа стран G7 не имеет своего законотворческого органа и не является международной организацией как таковой,— считает руководитель практики разрешения межюрисдикционных споров, руководитель офиса на Кипре K&P.Law Ирина Чеботарева.— Решения, принятые в рамках международного форума G7, должны быть имплементированы каждым из суверенных государств в отдельности, исходя из их внутренней процедуры». По сути, отмечает она, подобная договоренность является лишь предложением для стран-участниц и сигналом для других иностранных государств, кого могут затронуть подобные инициативы. Какой формат примет дальнейшая работа, сказать сложно, скорее всего, это предмет сотрудничества между национальными органами (министерствами финансов), замечает глава санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева, приводя пример такой консолидированной работы в другой сфере — создание спецгруппы по замораживанию активов российских олигархов и координация этой работы с G7.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов