Безработицу оставили на осень

Глава Минэкономики Максим Решетников ожидает, что осенью рекордно низкий уровень российской безработицы может несколько подрасти — об этом, по его словам, свидетельствуют растущие показатели неполной занятости на предприятиях. Пока, по опросам Института Гайдара, доли работников, переведенных на сокращенный рабочий день, отправленных в отпуск или находящихся в состоянии простоя, находятся ниже мартовских значений. По оценкам ЦМАКП, это не исключает осеннего подъема безработицы — поведение компаний, до сих пор занимавших выжидательную позицию и сохранявших рабочие места, может измениться, и рекордно низкая безработица может превратиться в просто низкую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономики Максим Решетников предполагает, что безработица в РФ уже поставила в 2022 году рекорд снижения

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр экономики Максим Решетников предполагает, что безработица в РФ уже поставила в 2022 году рекорд снижения

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уровень безработицы в России может несколько подрасти осенью этого года. Такими опасениями на прошедшем в пятницу в Екатеринбурге совещании по поддержке экономики поделился глава Минэкономики Максим Решетников. «У нас действительно второй месяц подряд безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — это такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений»,— сказал министр.

Максим Решетников пояснил, что обновленный макропрогноз, в котором в том числе будут и показатели безработицы на 2023–2025 годы, ведомство представит уже на следующей неделе.

Министр отметил, что предприятия «ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость в полном объеме», и напомнил, что на их поддержку власти выделили немалые средства, модифицировав формы помощи в отраслях, столкнувшихся с ограничениями.

По данным Росстата, с начала этого года, несмотря на санкции и проблемы в экономике, уровень безработицы в стране снижался практически ежемесячно — если в январе он составлял 4,4%, то к июню сократился до 3,9%.

Таким образом, в этом году продолжился тренд 2021 года на восстановление занятости после резкого роста числа безработных во время пандемии.

Напомним, на пике, в августе 2020 года, официально работы не имели 6,4% экономически активного населения.

Нынешнюю стабильность уровня занятости на рынке труда, как следует из июльского мониторинга экономической ситуации Института Гайдара (ИЭП), вряд ли можно объяснить использованием на предприятиях механизмов скрытой оптимизации расходов на персонал — вывода в простой, отправки в неоплачиваемый отпуск или перевода на неполный рабочий день. По данным опроса ИЭП, большинство респондентов (90%) в июне продолжали работать в обычном режиме (в марте таких было 92%). Только 4% работников были переведены на сокращенный рабочий день, отправлены в очередной или вынужденный отпуск с частичной оплатой или без нее (в марте — 5%).

Статистически незначимо изменилась и доля работников, трудящихся на предприятиях, находящихся в состоянии простоя. В такой ситуации сейчас пребывают 5% занятых (в марте — 6%). При этом в июне респонденты чуть чаще отмечали рост заработной платы и чуть реже — ее снижение. Наконец, доля опрошенных, столкнувшихся с задержками зарплаты, снизилась с 8% в марте до 5% в июне.

Впрочем, судя по оценкам экспертов ЦМАКП, все это не исключает подъема безработицы этой осенью.

Они отмечают, что многие компании, в первую очередь иностранные, до сих пор занимали выжидательную позицию и сохраняли рабочие места. В дальнейшем ситуация может начать сильно различаться в региональном разрезе — острее проблема безработицы будет стоять для «промышленных», а не для «сервисных» регионов. Кроме того, напоминают в ЦМАКП, потеря рабочих мест может происходить не только из-за кризисных явлений в экономике, но и по причине автоматизации труда, потенциал которой в России достаточно велик. К примеру, до 2030 года он может сделать ненужными до 3 млн рабочих мест в оптовой торговле.

Анастасия Мануйлова