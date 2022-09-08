Юноши созрели

В пятницу по итогам полуфиналов Открытого чемпионата США, который вошел в свою завершающую фазу, может родиться абсолютно новая первая ракетка мира. К этому званию близок 19-летний испанец Карлос Алькарас, после пяти с лишним часов борьбы сломивший в четвертьфинале сопротивление имевшего матчбол итальянца Янника Синнера и теперь сыграет с обидчиком Андрея Рублева — американцем Фрэнсисом Тиафо. Но, возможно, еще ближе к нему находится 23-летний норвежец Каспер Рууд, очередной оппонент Карена Хачанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 19-летний Карлос Алькарас (на фото) стал самым молодым полуфиналистом турниров Большого шлема с 2005 года — с момента взлета его выдающегося соотечественника Рафаэля Надаля

Фото: Frey / TPN / Getty Images 19-летний Карлос Алькарас (на фото) стал самым молодым полуфиналистом турниров Большого шлема с 2005 года — с момента взлета его выдающегося соотечественника Рафаэля Надаля

Фото: Frey / TPN / Getty Images

Состав полуфиналистов нынешнего US Open можно считать едва ли не самым сенсационным за всю историю осеннего мейджора. В этом списке два теннисиста, стоящие в рейтинге за пределами списка 25 лучших,— Фрэнсис Тиафо и Карен Хачанов, седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд, который ранее выиграл на кортах американского Национального теннисного центра лишь три матча, а также вчерашний юниор — 19-летний испанец Карлос Алькарас, в ураганном темпе ворвавшийся недавно в первую пятерку. Еще две недели назад перечень по-настоящему весомых достижений четверки на турнирах Большого шлема ограничивался июньским финалом Каспера Рууда на Roland Garros. И, кстати, нет никакой гарантии, что присутствие Новака Джоковича, которого не пустили в Америку из-за отсутствия прививки от коронавируса, изменило бы расклад сил в Нью-Йорке кардинальным образом.

Величайшие теннисные старики Джокович и Рафаэль Надаль, конечно, еще упираются, но смена поколений в элите мужского тенниса набирает обороты.

Дошло до того, что едва ли не главным претендентом на звание первой ракетки мира стал все тот же Рууд. Еще в начале августа такой вариант выглядел фантастическим, а сейчас, до конца осознавая степень его реальности, остается лишь пожимать плечами. Причем для того, чтобы возглавить рейтинг, 23-летнему норвежцу может даже не потребоваться титул чемпиона US Open. Ему достаточно пройти в полуфинале Хачанова при условии поражения Алькараса от Тиафо. А подобное развитие событий вполне возможно хотя бы потому, что американец в четвертьфинале разобрался с Андреем Рублевым в среду днем, в то время как испанец закончил свою битву с итальянцем Янником Синнером уже в четверг, когда некоторые нью-йоркские трудящиеся уже собирались на утреннюю смену. Причем за последние четыре дня это уже был второй пятисетовик с участием Алькараса, которому в 1/8 финала оказал ожесточенное сопротивление хорват Марин Чилич.

Юный испанец, который по объему четырехглавых мышц бедра, кажется, скоро обойдет Рафаэля Надаля, наиболее знаменитого качка мирового тенниса, безусловно, представляет собой самое феноменальное из того, что появилось в этом виде спорта за последнее время.

Лишним тому подтверждением стала встреча с Синнером, вообще-то являющимся для Алькараса крайне неудобным соперником и минувшим летом обыгравшим его на Wimbledon, а также в финале небольшого турнира в хорватском Умаге. Одновременно она продемонстрировала, что Синнер, другой молодой и по-своему талантливый мастер, пока не имеет чемпионского характера и что присоединившемуся к его команде австралийскому тренеру Даррену Кэйхиллу, который приводил к лидерству в мировых рейтингах таких разных по ментальности игроков, как Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси и Симона Халеп, предстоит в этом отношении огромная работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каспер Рууд

Фото: Shannon Stapleton, Reuters Каспер Рууд

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

Дело в том, что победа над Алькарасом была у Синнера практически в руках. В четвертом сете он подавал на матч, ведя 5:4, и даже имел матчбол, но допустил не самую очевидную ошибку. А в пятой партии, снова поведя с брейком, Синнер просто рассыпался на глазах, отдав четыре гейма подряд. В итоге этой отчаянной теннисной драке, длившейся 5 часов 15 минут, лишь 12 минут не хватило для того, чтобы переписать рекорд продолжительности матчей на US Open, установленный в полуфинале 1992 года между Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом. Зато финишировала она в 2 часа 50 минут ночи. Столь поздних разборок турнир еще не знал.

Трудно сказать, хватит ли теперь Алькарасу сил справиться с Тиафо, который демонстрирует современный, агрессивный и в то же время эстетичный теннис. Но положение в споре за лидерство в мировой классификации сейчас следующее. У Рафаэля Надаля в так называемом живом рейтинге АТР, уже учитывающем результаты US Open, 5810 очков, у Алькараса — 5460, у Рууда — 5370, а у Даниила Медведева, который с первого места теперь неизбежно опустится на четвертое,— 5065. В случае выхода в финал испанец и норвежец добавят себе по 480 баллов, то есть обойдут Надаля, а победителю финала полагается сразу на 800 очков больше проигравшего. Ждать разрешения этой интриги осталось совсем недолго, максимум до воскресенья. И будет очень интересно, в какой степени сумеет повлиять на нее Карен Хачанов, который ранее встречался с Руудом один раз, два года назад на крупном грунтовом турнире в Риме, уступив тогда в трех партиях.

Евгений Федяков