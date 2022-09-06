Рафаэлю Надалю не дали оторваться

Главным событием первого дня второй недели Открытого чемпионата США стала неудача Рафаэля Надаля, который в четырех сетах уступил американцу Фрэнсису Тиафо. Таким образом, знаменитому испанцу не удастся одержать в Нью-Йорке свою 23-ю победу на турнирах Большого шлема и увеличить минимальный отрыв от Новака Джоковича в споре за обладание самым престижным теннисным рекордом всех времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы нанести Рафаэлю Надалю (слева) первое в этом году поражение на турнирах Большого шлема, Фрэнсису Тиафо понадобилось показать лучший теннис в карьере

Фото: Reuters Чтобы нанести Рафаэлю Надалю (слева) первое в этом году поражение на турнирах Большого шлема, Фрэнсису Тиафо понадобилось показать лучший теннис в карьере

Фото: Reuters

Болельщики Рафаэля Надаля, разумеется, категорически не согласятся с таким утверждением, но от нью-йоркской неудачи испанца теннис в целом больше выиграл, чем проиграл. Ведь лейтмотивом, самой обсуждаемой темой этого вида спорта уже не первый месяц является борьба за рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, которым, кстати, не так давно единолично владел их 20-кратный чемпион Роджер Федерер. Уступая один титул Новаку Джоковичу и два — Рафаэлю Надалю, знаменитый швейцарец, как и весь мир, теперь уже со стороны продолжает наблюдать за великолепным соперничеством испанца с сербом с максимальным градусом интриги. И это соперничество наверняка будет иметь продолжение, поскольку Джокович, выигравший два месяца назад Wimbledon, не теряет надежд догнать Надаля.

Однако и Рафаэль Надаль, действующий чемпион Australian Open и Roland Garros, для своих 36 лет, мягко говоря, весьма неплох. Достаточно сказать, что на четырех мейджорах в этом году он проиграл всего один матч (с полуфинала Wimbledon испанцу пришлось сняться из-за травмы). А чтобы организовать сенсацию, очередному сопернику Надаля, 26-й ракетке мира Фрэнсису Тиафо, понадобилось продемонстрировать лучший теннис в своей карьере.

Этот 24-летний темнокожий американец на несколько месяцев младше Андрея Рублева и на два года — Даниила Медведева с Кареном Хачановым, но, по сути, принадлежит к тому же самому поколению. Уже в 15 лет он выиграл Orange Bowl — очень престижный турнир для юниоров до 18 лет, который проводится во Флориде. Однако на профессиональном уровне столь же ярких взлетов на счету Тиафо ранее не имелось. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема до сих пор был четвертьфинал Australian Open 2019 года, да и в первую двадцатку рейтинга он еще ни разу не попадал.

При этом Тиафо обладает и собственным ярко выраженным игровым стилем, основанным на умении обострять ситуацию из любой точки корта, и харизмой, и умением сыграть на публику.

Она, к слову, в данном случае Тиафо очень помогла, хотя у Надаля в Америке масса своих преданных поклонников. Нельзя сказать, что соотечественники поддерживали американца так же яростно, как несколько дней назад Серену Уильямс, но гвалт на арене Артура Эша стоял знатный.

И ведь у американцев на самом деле имелся повод как следует пошуметь. Тиафо демонстрировал очень качественный для себя теннис. Практически всю игру он сохранял максимальную концентрацию внимания и умудрялся попадать по мячу центром ракетки, то есть именно так, как и требуется для придания ему максимальной скорости. Конечно, для победы над Надалем любому его сопернику требуется показывать свой максимум. Но в данном случае американец почти не переходил ту грань, которая в теннисе отделяет тактику разумного риска от авантюризма и безрассудства.

Окажись Тиафо не таким смелым и точным, испанец, скорее всего, сумел бы выкарабкаться, включив свой фирменный режим выживания.

И во втором гейме четвертой партии, когда Надаль в очередной раз уступал с брейком, была минута, когда показалось, что назревает перелом. Но тут качественно сработала первая подача Тиафо, которая, вообще-то, проходила далеко не всегда. Наградой для этого немного забавного сына эмигрантов из Сьерра-Леоне, уже немало повидавшего в своей жизни, стала самая запоминающаяся победа за все годы занятий теннисом. А US Open оказался первым с 2003 года турниром Большого шлема, в четвертьфинал которого не попал ни один из трех самых выдающихся теннисистов современности, перечисленных выше.

Испанский ветеран теперь возвращается домой, где будет не только подлечивать старые травмы, из-за которых ему нынешним летом, по словам тренера Карлоса Мойи, пришлось менять технику подачи, но и ожидать пополнения в собственной семье. Ну а Тиафо поборется за выход в полуфинал с Андреем Рублевым, и в этом матче трудно назвать однозначного фаворита, поскольку в прошлом году на US Open россиянин в третьем круге уступил в пяти сетах, а весной в Индиан-Уэллсе довольно уверенно взял реванш. Силы соперников примерно равны, и многое будет зависеть от психологической составляющей. Пока неясно, остались ли у Тиафо моральные силы для того, чтобы спустя два дня после настоящего триумфа сохранить тот же уровень. Неясно и сумеет ли, в свою очередь, Рублев справиться с давлением трибун, которые будут яростно болеть против него.

Евгений Федяков