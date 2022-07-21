Новаку Джоковичу закрывают Америку

Экс первая ракетка мира 35-летний серб Новак Джокович, не привитый от коронавируса, судя по всему, не сумеет выступить в этом сезоне на Открытом чемпионате США, который пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 9 сентября. Пропустит он и другие турниры летней американской серии. В четверг организаторы US Open сообщили, что намерены уважать позицию американских властей, не допускающих въезд в США непривитых лиц, которые не являются гражданами этой страны. Таким образом, 21-кратный чемпион турниров Большого шлема, который сейчас занимает в мировом рейтинге седьмое место, рискует оказаться в середине сентября за пределами первой десятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытый чемпионат США будет уже вторым турниром Большого шлема, который Новаку Джоковичу придется пропустить в этом году из-за отсутствия прививки

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters Открытый чемпионат США будет уже вторым турниром Большого шлема, который Новаку Джоковичу придется пропустить в этом году из-за отсутствия прививки

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

В четверг организаторы US Open, последнего в нынешнем сезоне чемпионата Большого шлема, выступили с заявлением, которое напрямую касается одного из самых титулованных теннисистов мира — Новака Джоковича. Подтвердив, что в соответствии с правилами Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) до US Open допускаются все спортсмены, занимающие соответствующее положение в мировом рейтинге, теннисные функционеры, по сути, в то же время выразили солидарность с позицией американского правительства, которое не допускает пересечения границы США непривитыми лицами, не являющимися гражданами этой страны. Вероятность того, что в отношении Джоковича будет сделано исключение, минимальна. А это значит, что принять участие в соревнованиях, которые будут проводиться на американском континенте в течение восьми ближайших недель, он не сможет.

Сказать, что данная информация является сенсационной, конечно, нельзя. О высокой вероятности подобного развития событий говорилось еще в январе, когда Джоковича по итогам судебного разбирательства депортировали из Мельбурна, куда он прилетел для участия в Australian Open. Сейчас, правда, до скандала подобного масштаба дело не дойдет.

Джокович еще во время победного для него Wimbledon отмечал, что отправится в Северную Америку лишь в том случае, если получит официальный допуск от властей США. При этом его отношение к прививке остается неизменным: прибегать к вакцинации Джокович не намерен.

Неудивительно, что тренер теннисиста, чемпион Wimbledon 2001 года 50-летний хорват Горан Иванишевич на днях заявил: «Скорее в этом году я получу wild card на турнире в Умаге (который пройдет на следующей неделе.— “Ъ”) и выиграю его, чем Джокович победит на US Open».

Теннисная общественность, разумеется, в подавляющем большинстве находится на стороне серба, который в марте по той же причине не приехал на крупные турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Количество подписей под петицией на сайте change.org c требованием предоставить Джоковичу возможность выступить в Нью-Йорке, приближается к 30 тыс. Выступил в его поддержку и Джон Макинрой, четырехкратный чемпион US Open и бывший лидер мирового рейтинга, который сейчас работает телекомментатором.

«Я не согласен с решением Джоковича не делать прививку, но уважаю его. Это один из самых физически подготовленных парней в мире, которые внимательно контролируют все то, что попадает в их организм»,— отметил американец.

А бывший помощник генсека ООН Рамеш Тхакур назвал депортацию Джоковича из Австралии «мелочным, мстительным шагом» и «примером медицинской тирании».

Отметим, что, хотя в настоящее время США в связи с быстрым распространением подвида штамма «омикрон» ВА.5 накрыла очередная волна пандемии (в среду в стране было зафиксировано более 200 тыс. новых случаев заболевания и 785 смертей), подавляющее большинство населения пренебрегает даже самыми элементарными средствами защиты. Как бы то ни было, практически со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что Новаку Джоковичу, четыре раза побеждавшему на канадском этапе категории Masters 1000, который в этом году состоится в Монреале, дважды — на аналогичном турнире в Цинциннати и трижды — на Открытом чемпионате США, придется пропустить все эти соревнования. Это будет означать, что сербский теннисист лишится 1200 рейтинговых очков, начисленных ему за выход в финал US Open после поражения от Даниила Медведева. Более того, в середине сентября Джокович, который сейчас занимает в мировой классификации седьмое место, рискует вылететь из первой десятки. Ведь на Wimbledon, где ему удалось недавно победить в четвертый раз подряд, он не получил ни одного рейтингового балла, а на Roland Garros смог дойти лишь до четвертьфинала.

На данный момент Джокович с 1970 баллами занимает лишь десятое место в АТР Race — рейтинге по набранным очкам с начала года. У лидера по этому показателю, победителя Australian Open и Roland Garros Рафаэля Надаля, их почти в три раза больше — 5620.

Евгений Федяков