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Коммерсантъ FM
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Новаку Джоковичу закрывают Америку

Его шансы сыграть на US Open минимальны

Экс первая ракетка мира 35-летний серб Новак Джокович, не привитый от коронавируса, судя по всему, не сумеет выступить в этом сезоне на Открытом чемпионате США, который пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 9 сентября. Пропустит он и другие турниры летней американской серии. В четверг организаторы US Open сообщили, что намерены уважать позицию американских властей, не допускающих въезд в США непривитых лиц, которые не являются гражданами этой страны. Таким образом, 21-кратный чемпион турниров Большого шлема, который сейчас занимает в мировом рейтинге седьмое место, рискует оказаться в середине сентября за пределами первой десятки.

Открытый чемпионат США будет уже вторым турниром Большого шлема, который Новаку Джоковичу придется пропустить в этом году из-за отсутствия прививки

Открытый чемпионат США будет уже вторым турниром Большого шлема, который Новаку Джоковичу придется пропустить в этом году из-за отсутствия прививки

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Открытый чемпионат США будет уже вторым турниром Большого шлема, который Новаку Джоковичу придется пропустить в этом году из-за отсутствия прививки

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

В четверг организаторы US Open, последнего в нынешнем сезоне чемпионата Большого шлема, выступили с заявлением, которое напрямую касается одного из самых титулованных теннисистов мира — Новака Джоковича. Подтвердив, что в соответствии с правилами Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) до US Open допускаются все спортсмены, занимающие соответствующее положение в мировом рейтинге, теннисные функционеры, по сути, в то же время выразили солидарность с позицией американского правительства, которое не допускает пересечения границы США непривитыми лицами, не являющимися гражданами этой страны. Вероятность того, что в отношении Джоковича будет сделано исключение, минимальна. А это значит, что принять участие в соревнованиях, которые будут проводиться на американском континенте в течение восьми ближайших недель, он не сможет.

Сказать, что данная информация является сенсационной, конечно, нельзя. О высокой вероятности подобного развития событий говорилось еще в январе, когда Джоковича по итогам судебного разбирательства депортировали из Мельбурна, куда он прилетел для участия в Australian Open. Сейчас, правда, до скандала подобного масштаба дело не дойдет.

Джокович еще во время победного для него Wimbledon отмечал, что отправится в Северную Америку лишь в том случае, если получит официальный допуск от властей США. При этом его отношение к прививке остается неизменным: прибегать к вакцинации Джокович не намерен.

Неудивительно, что тренер теннисиста, чемпион Wimbledon 2001 года 50-летний хорват Горан Иванишевич на днях заявил: «Скорее в этом году я получу wild card на турнире в Умаге (который пройдет на следующей неделе.— “Ъ”) и выиграю его, чем Джокович победит на US Open».

Теннисная общественность, разумеется, в подавляющем большинстве находится на стороне серба, который в марте по той же причине не приехал на крупные турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Количество подписей под петицией на сайте change.org c требованием предоставить Джоковичу возможность выступить в Нью-Йорке, приближается к 30 тыс. Выступил в его поддержку и Джон Макинрой, четырехкратный чемпион US Open и бывший лидер мирового рейтинга, который сейчас работает телекомментатором.

«Я не согласен с решением Джоковича не делать прививку, но уважаю его. Это один из самых физически подготовленных парней в мире, которые внимательно контролируют все то, что попадает в их организм»,— отметил американец.

А бывший помощник генсека ООН Рамеш Тхакур назвал депортацию Джоковича из Австралии «мелочным, мстительным шагом» и «примером медицинской тирании».

Как Новак Джокович в седьмой раз выиграл Wimbledon

Отметим, что, хотя в настоящее время США в связи с быстрым распространением подвида штамма «омикрон» ВА.5 накрыла очередная волна пандемии (в среду в стране было зафиксировано более 200 тыс. новых случаев заболевания и 785 смертей), подавляющее большинство населения пренебрегает даже самыми элементарными средствами защиты. Как бы то ни было, практически со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что Новаку Джоковичу, четыре раза побеждавшему на канадском этапе категории Masters 1000, который в этом году состоится в Монреале, дважды — на аналогичном турнире в Цинциннати и трижды — на Открытом чемпионате США, придется пропустить все эти соревнования. Это будет означать, что сербский теннисист лишится 1200 рейтинговых очков, начисленных ему за выход в финал US Open после поражения от Даниила Медведева. Более того, в середине сентября Джокович, который сейчас занимает в мировой классификации седьмое место, рискует вылететь из первой десятки. Ведь на Wimbledon, где ему удалось недавно победить в четвертый раз подряд, он не получил ни одного рейтингового балла, а на Roland Garros смог дойти лишь до четвертьфинала.

На данный момент Джокович с 1970 баллами занимает лишь десятое место в АТР Race — рейтинге по набранным очкам с начала года. У лидера по этому показателю, победителя Australian Open и Roland Garros Рафаэля Надаля, их почти в три раза больше — 5620.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Спортивная карьера и рекорды Новака Джоковича

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса &lt;br>На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине &lt;br>На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться» &lt;br>На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time &lt;br>На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв «Ролан Гаррос» в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв «Ролан Гаррос» в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут &lt;br>На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской &lt;br>На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Джокович — двадцатикратный чемпион Большого шлема и единственный игрок, побеждавший Федерера и Надаля во всех четырех турнирах. Также он единственный теннисист, одновременно завоевавший четыре основных титула на трех разных покрытиях, и выигравший все крупные турниры ATP, причем как минимум дважды. В 2021 году в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Он был №1 в мире в течение рекордных 370 недель. По данным на май 2022 года, Джокович является рекордсменом по сумме заработанных призовых в истории тенниса — более $156 млн

Джокович — двадцатикратный чемпион Большого шлема и единственный игрок, побеждавший Федерера и Надаля во всех четырех турнирах. Также он единственный теннисист, одновременно завоевавший четыре основных титула на трех разных покрытиях, и выигравший все крупные турниры ATP, причем как минимум дважды. В 2021 году в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Он был №1 в мире в течение рекордных 370 недель. По данным на май 2022 года, Джокович является рекордсменом по сумме заработанных призовых в истории тенниса — более $156 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв «Ролан Гаррос» в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Джокович — двадцатикратный чемпион Большого шлема и единственный игрок, побеждавший Федерера и Надаля во всех четырех турнирах. Также он единственный теннисист, одновременно завоевавший четыре основных титула на трех разных покрытиях, и выигравший все крупные турниры ATP, причем как минимум дважды. В 2021 году в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Он был №1 в мире в течение рекордных 370 недель. По данным на май 2022 года, Джокович является рекордсменом по сумме заработанных призовых в истории тенниса — более $156 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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  • Газета «Коммерсантъ» №131 от 22.07.2022, стр. 12

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