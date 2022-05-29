С грузов дорого возьмут

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Правительство утвердило рост железнодорожных тарифов по наиболее чувствительному для грузоотправителей сценарию — на 11% с 1 июня. Также на лето будут отменены льготы для перевозок угля. Повышение не коснется импорта потребительских товаров и внутренних перевозок продовольствия и стройматериалов. Участники рынка отмечают внезапность окончательного решения и видят в нем выгоду исключительно для ОАО РЖД. Да и она будет краткосрочной, поскольку дополнительная нагрузка на грузоотправителей приведет к снижению погрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство экстренно поднимает тарифы на грузовые перевозки, чтобы закрыть дефицит бюджета ОАО РЖД

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Правительство экстренно поднимает тарифы на грузовые перевозки, чтобы закрыть дефицит бюджета ОАО РЖД

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вечером в субботу, 28 мая, опубликовано распоряжение правительства от 27 мая, утверждающее дополнительную индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 11% с 1 июня. Из-под дополнительной индексации будут выведены импортные перевозки потребительских товаров, перевозки во внутригосударственном сообщении продовольственных товаров и минерально-строительных грузов. Также, согласно приказу ФАС от 26 мая (“Ъ” видел документ), понижающие коэффициенты на перевозку угля, а именно 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт, отменят с 1 июня до 31 августа.

В ОАО РЖД комментариев не дали. В ФАС подтвердили разработку приказа, назвав его «разовой дополнительной мерой», которая «позволит в запланированном объеме реализовать инвестпрограмму ОАО РЖД».

Как сообщил секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания 27 мая, общий объем финансирования, недополученного ОАО РЖД вследствие общего снижения погрузки и грузооборота, а также удорожания кредитных ресурсов и инфляционного давления, превышает 620 млрд руб.

Исходно рассматривались три варианта сокращения дефицита инвестпрограммы, представляющие собой комбинацию мер, в том числе допиндексацию тарифа на 1,4–11%. При этом полностью дефицит инвестпрограммы они не закрывали: он сохранялся на уровне 220–246 млрд руб.

Согласно документам ОАО РЖД, которые видел “Ъ”, вариант с индексацией на 11% с 1 июня приносил ОАО РЖД 90,3 млрд руб. дополнительных доходов по этой статье. Эта сумма близка к той, о которой говорит господин Белоусов, поясняя, что «правительством и компанией приняты решения по снижению дефицита финансирования более чем на 290 млрд руб. путем предоставления средств ФНБ на инвестиционную программу и отсрочек по уплате страховых взносов», и «нагрузка на бюджет в три раза превышает тот объем средств, который может быть получен в результате повышения тарифов».

Источник “Ъ”, знакомый с ходом совещания, удивлен, что все решения «были приняты ранее», грузоотправителям лишь разъясняли причины. К тому же, говорит он, индексация в 11% была предложена исходя из того, что инфляция будет 20%, тогда как она в последние недели серьезно замедлилась. Дыра в бюджете ОАО РЖД подсчитывалась при курсе 120 руб. за доллар (сейчас 67 руб.), и в целом обосновывающие материалы формировались в марте в условиях хаоса с и тех пор не корректировались.

Другой собеседник “Ъ” подчеркивает, что решение было объявлено в «шоковом формате». «По стандарту, такие решения должны публиковаться за десять дней до вступления в силу,— говорит он.— А тут всех поставили перед фактом, и бизнес столкнется не с плановым, а неожиданным увеличением расходов».

По мнению собеседника “Ъ” среди грузоотправителей, больше всего пострадают угольщики, в первую очередь Кузбасса, так как остальные регионы ближе к портам.

Правительство считает, что компромиссом стала только кратковременная отмена понижающих коэффициентов за дальность. Однако, подчеркивает собеседник “Ъ”, на восток хотят ехать все, а жертвуют только угольщики: «Если бы ОАО РЖД выполнило инвестпрограмму по Восточному полигону с расширением, как заложено в комплексный план модернизации инфраструктуры, со 144 до 158 млн тонн в 2022 году, то места хватило бы всем, и даже на дополнительные грузы».

Другой источник “Ъ” на рынке считает, что от вводимых мер пострадает вся промышленность. «Прежде всего это, конечно, металлурги, угольные компании, операторы,— говорит он.— Но выросшие тарифы на порожний пробег в итоге ударят по всем отраслям, включая перевозку продовольствия и стройматериалов. А это неминуемо приведет к разгону инфляции в стране». Эти меры не помогут улучшению ситуации с грузоперевозками и в итоге выгодны только ОАО РЖД, уверен он.

«Даже для монополии выгода окажется краткосрочной: экспорт упадет, альтернативные рынки станут непроходными из-за тарифов и акцизов,— добавляет собеседник “Ъ”.— Производство и инвестиционные планы компаний неизбежно сократятся, уже обсуждается вопрос сокращения персонала. В итоге у ОАО РЖД вновь возникнет проблема выпадающих доходов, но уже из-за снижения отгрузки». По его мнению, монополии стоит «направить полученные средства на улучшение ключевых показателей эффективности, таких как скорость доставки и грузооборот, чего пока не наблюдается, невзирая на усилия и субсидии государства».

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, утвержденная схема нацелена на решение проблем с финансированием бюджета ОАО РЖД, но не экономики в целом и грузообразующих отраслей. По его словам, схема не создает для ОАО РЖД стимулов решать остро стоящие перед грузоотправителями вопросы переориентации грузопотоков на восток и юг, а также ускоренно расшивать узкие места. Выведение из-под индексации строительных грузов, которые конкурируют с углем за провозные мощности, с одной стороны, снижает давление на строительную отрасль, полагает эксперт, но с другой — делает вывоз угля с учетом отмененных скидок и дополнительной индексации более привлекательным для ОАО РЖД.

Наталья Скорлыгина