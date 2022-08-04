ОАО РЖД собирает ценные данные

ОАО РЖД предлагает создать единую систему мониторинга ценообразования во всех звеньях транспортной цепочки и, в частности, просит регуляторно обязать операторов вагонов предоставлять ему информацию о ставках. Потребность в таком мониторинге монополия объясняет необходимостью обеспечить рентабельность поставок российских грузов на экспорт. Участники рынка против, указывая, что такую информацию уже собирает ФАС, которая также не поддерживает это предложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ОАО РЖД предложило заняться консолидированным сбором информации о ставках в смежных сегментах: оперировании, перевалке, фрахте. Как сообщается в письме замгендиректора монополии Алексея Шило в Минтранс от 22 июля (“Ъ” видел документ), в то время как тарифы для ОАО РЖД устанавливаются государством, «остальные участники рынка (операторы подвижного состава, морских терминалов, судоходные компании) при определении тарифов и доступности оказываемых услуг прежде всего ориентируются на собственную прибыль, зачастую не учитывая интересы государства и социальную значимость обеспечения перевозок отдельных номенклатур грузов». Информация о стоимости оказания услуг операторами и судоходными компаниями в большинстве случаев не публикуется, сообщается в письме, операторы терминалов, несмотря на наличие правил недискриминационного доступа, «не размещают информацию на своих официальных сайтах либо размещают ее не в полном объеме».

Там также упоминается, что ранее ОАО РЖД и органы власти получали информацию из Argus Media и «Промышленных грузов», которая сейчас публикуется в ограниченном виде, а собственники «Промышленных грузов», откуда весь рынок брал данные о ставках операторов подвижного состава,— украинские граждане.

В этой связи ОАО РЖД предлагает создать отечественный институт мониторинга и публикации стоимостной информации о товарных и транспортных рынках. В частности, ОАО РЖД предлагает регуляторно обязать операторов подвижного состава предоставлять ему данные о ставках либо дать ему право собирать такую информацию при принятии заявок на перевозку.

В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что «в условиях беспрецедентных санкционных ограничений перед транспортной отраслью стоит государственная задача по обеспечению рентабельности поставок российской продукции на международные рынки сбыта».

Решение этой задачи возможно только при обеспечении недискриминационного доступа и прозрачности ценообразования всех звеньев транспортной цепочки, говорят в монополии, в связи с чем и появились предложения, указанные в письме.

Однако не у всех ведомств эти предложения встретили понимание. По мнению ФАС, «нецелесообразно наделять субъект естественной монополии — участника рынка, оказывающего услуги внутри логистической цепочки,— сведениями о деятельности и условиях оказания услуг другими участниками рынка — портами, операторами и владельцами подвижного состава и др.», сообщили “Ъ” в службе.

В ФАС подчеркнули, что стоимость услуг операторов по предоставлению вагонов не регулируется государством, ставка формируется на рыночных принципах.

Там также напомнили, что служба с апреля 2022 года проводит мониторинг транспортной составляющей в стоимости основных видов грузов, перевозимых по основным транспортным коридорам (включая железнодорожные тарифы, услуги операторов железнодорожного транспорта, услуги стивидорных компаний в морских портах и фрахт судов).

Источник на операторском рынке говорит, что предложения ОАО РЖД, «к сожалению, больше похожи на очередную попытку монополии создать в своем лице “мегарегулятора”». Ключевые операторские компании еженедельно направляют в ФАС данные о динамике ставок оперирования, говорит он, и «в этой связи, предложения ОАО РЖД означают замещение или как минимум дублирование установленной государством системы мониторинга». Однако в отличие от госоргана, который не ведет хозяйственной деятельности, ОАО РЖД (его дочерние операторские компании) работает на этом рынке, подчеркивает он, и создание системы мониторинга даст ему доступ к информации, представляющей в том числе коммерческую тайну других компаний, работающих в том же сегменте. По его мнению, попытки ОАО РЖД закрепить за собой регуляторные функции «смещают фокус внимания с проблемных вопросов самого ОАО РЖД как хозяйствующего субъекта, к которым относится и нехватка тяги, и проблемы развития Восточного полигона, и содержание инфраструктуры».

Другой собеседник “Ъ” соглашается, что «в целом на транспортную составляющую колоссальное влияние оказывают факторы внутреннего состояния ОАО РЖД».

«Вначале они подменили собой госрегулятора при отмене правил недискриминационного доступа,— говорит он.— То есть перевозчику виднее, чем экономическому блоку, чьи грузы в условиях неопределенности везти первоочередно для экономики выгодно? За мониторинг частного сектора сейчас готовы взяться. А возить кто будет?» Еще один собеседник “Ъ”, подчеркивая, что информация и так передается в ФАС, говорит, что «польза от нового варианта мониторинга ОАО РЖД с точки зрения помощи бизнесу и экономике страны сомнительна» и «скорее это можно расценить как потенциальный инструмент давления на бизнес».

Наталья Скорлыгина