Малый бизнес доведут до кондиции

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проекты документов, описывающие правила работы программ госкомпаний по «выращиванию» поставщиков из компаний малого и среднего бизнеса. Помимо проекта схемы самих программ-«инкубаторов», в пакет входит и проект правил мониторинга их работы — им займется подведомственная министерству Корпорация МСП. Таким образом, программа адаптации малого бизнеса к потребностям и требованиям госкомпаний, закупающих у МСП товаров и услуг на 4 трлн руб. в год, близка к запуску — предполагается, что пакет вступит в силу 12 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Модельная программа «выращивания» госкомпаниями МСП-поставщиков должна будет описывать «комплекс мер по оказанию им финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки» (это может быть финансирование модернизации, покупка оборудования, обучение персонала и т. п.). Цель — увеличение количества квалифицированных поставщиков, наращивание доли закупок у субъектов МСП (в том числе — инновационной и высокотехнологичной продукции) и создание системы внедрения и трансфера технологий, интегрированной в бизнес-стратегии госкомпаний, в механизмы импортозамещения и локализации производства. Необходимость программы ранее объяснялась тем, что зачастую продукция малых компаний-поставщиков госАО не соответствует предъявляемым требованиям (см. “Ъ” от 19 января и 26 мая).

Предполагается, что программы будут привязаны к конкретным товарам, работам и услугам, необходимым госкомпаниям. ГосАО смогут устанавливать и собственные требования к МСП, с которыми они готовы работать,— это позволит учесть отраслевую специфику. Отбирать участников госкомпании будут на созданной Минэкономики цифровой платформе МСП путем оценки заказчиком соответствия заявок требованиям программ. После отбора с участниками программы будет утверждаться «индивидуальная карта» их развития и подписываться соглашение об оказании мер поддержки — с указанием их перечня, порядка и сроков реализации, объема поддержки, ответственных за реализацию мероприятий и ответственности сторон соглашения за его выполнение. Одной из мер поддержки может стать доступ к объединенной программе льготного кредитования Минэкономики, ЦБ и Корпорации МСП (см. “Ъ” от 14 июля).

Корпорация МСП будет вести реестр программ «выращивания» и мониторить их реализацию — с ежегодным отчетом (?не позднее 30 апреля) и публикацией его на цифровой платформе МСП до 31 мая. В отдельном реестре будет консолидирована информация об МСП, не исполнивших обязательства перед заказчиком. Исключаться такие данные из реестра будут по истечении двух лет либо по решению суда.

К 2024 году объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен вырасти до 5 трлн руб., в 2021 году объем закупок составил 4,18 трлн руб. С 2022 года обязанность привлекать малый бизнес к поставкам расширена на всех заказчиков по ФЗ-223 — с 1,8 тыс. до более 20 тыс. заказчиков. Отметим, ранее беспокойство экспертов вызывала возможность произвольного отбора госкомпаниями «своих» МСП для поддержки. Ко второму чтению поправок в закон о МСП Минэкономики был введен запрет на аффилированность МСП с госкомпаниями (см. “Ъ” от 26 мая). Впрочем, из-за постепенного закрытия информации о закупках госкомпаний и слабой борьбы с аффилированностью эффективность этой меры неочевидна. Доработать защиту от закупок у «своих» чиновники обещали в рамках подготовки актов, регулирующих отбор участников — но следов этого обнаружить не удалось: МСП, получившие отказ госкомпании в участии в ее программе, вправе лишь «обжаловать решение заказчика ?в порядке, установленном заказчиком».

Олег Сапожков