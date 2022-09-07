Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Малый бизнес доведут до кондиции

Опубликована модель программы «выращивания» поставщиков госкомпаний

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проекты документов, описывающие правила работы программ госкомпаний по «выращиванию» поставщиков из компаний малого и среднего бизнеса. Помимо проекта схемы самих программ-«инкубаторов», в пакет входит и проект правил мониторинга их работы — им займется подведомственная министерству Корпорация МСП. Таким образом, программа адаптации малого бизнеса к потребностям и требованиям госкомпаний, закупающих у МСП товаров и услуг на 4 трлн руб. в год, близка к запуску — предполагается, что пакет вступит в силу 12 ноября.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Модельная программа «выращивания» госкомпаниями МСП-поставщиков должна будет описывать «комплекс мер по оказанию им финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки» (это может быть финансирование модернизации, покупка оборудования, обучение персонала и т. п.). Цель — увеличение количества квалифицированных поставщиков, наращивание доли закупок у субъектов МСП (в том числе — инновационной и высокотехнологичной продукции) и создание системы внедрения и трансфера технологий, интегрированной в бизнес-стратегии госкомпаний, в механизмы импортозамещения и локализации производства. Необходимость программы ранее объяснялась тем, что зачастую продукция малых компаний-поставщиков госАО не соответствует предъявляемым требованиям (см. “Ъ” от 19 января и 26 мая).

Предполагается, что программы будут привязаны к конкретным товарам, работам и услугам, необходимым госкомпаниям. ГосАО смогут устанавливать и собственные требования к МСП, с которыми они готовы работать,— это позволит учесть отраслевую специфику. Отбирать участников госкомпании будут на созданной Минэкономики цифровой платформе МСП путем оценки заказчиком соответствия заявок требованиям программ. После отбора с участниками программы будет утверждаться «индивидуальная карта» их развития и подписываться соглашение об оказании мер поддержки — с указанием их перечня, порядка и сроков реализации, объема поддержки, ответственных за реализацию мероприятий и ответственности сторон соглашения за его выполнение. Одной из мер поддержки может стать доступ к объединенной программе льготного кредитования Минэкономики, ЦБ и Корпорации МСП (см. “Ъ” от 14 июля).

Корпорация МСП будет вести реестр программ «выращивания» и мониторить их реализацию — с ежегодным отчетом (?не позднее 30 апреля) и публикацией его на цифровой платформе МСП до 31 мая. В отдельном реестре будет консолидирована информация об МСП, не исполнивших обязательства перед заказчиком. Исключаться такие данные из реестра будут по истечении двух лет либо по решению суда.

К 2024 году объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен вырасти до 5 трлн руб., в 2021 году объем закупок составил 4,18 трлн руб. С 2022 года обязанность привлекать малый бизнес к поставкам расширена на всех заказчиков по ФЗ-223 — с 1,8 тыс. до более 20 тыс. заказчиков. Отметим, ранее беспокойство экспертов вызывала возможность произвольного отбора госкомпаниями «своих» МСП для поддержки. Ко второму чтению поправок в закон о МСП Минэкономики был введен запрет на аффилированность МСП с госкомпаниями (см. “Ъ” от 26 мая). Впрочем, из-за постепенного закрытия информации о закупках госкомпаний и слабой борьбы с аффилированностью эффективность этой меры неочевидна. Доработать защиту от закупок у «своих» чиновники обещали в рамках подготовки актов, регулирующих отбор участников — но следов этого обнаружить не удалось: МСП, получившие отказ госкомпании в участии в ее программе, вправе лишь «обжаловать решение заказчика ?в порядке, установленном заказчиком».

Олег Сапожков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...