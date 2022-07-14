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Коммерсантъ FM
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Займи, но инвестируй

Минэкономики, ЦБ и Корпорация МСП объединят программы льготного кредитования

Ради импортозамещения силами малого и среднего предпринимательства (МСП) власти планируют скорректировать стоимость инвестиционных займов для сектора — в частности, для этого предлагается объединить программу льготного кредитования МСП по постановлению правительства №1764 и совместную программу стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и Корпорации МСП. В результате ставки по ним предполагается снизить до 5% и 6,5% годовых — а доступ к дешевым кредитам на инвестцели должны получить производственные предприятия, в том числе контрагенты госкомпаний по офсетным контрактам.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает скорректировать условия ключевой правительственной программы льготного кредитования МСП, описанной постановлением Белого дома №1764 от 30 декабря 2018 года,— проект поправок к нему опубликован на regulation.gov.ru. Программа, напомним, запущена в 2019 году и дает возможность для МСП из приоритетных отраслей привлечь льготные кредиты на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств у банков-участников. Изначально ставка рассчитывалась по формуле «ставка ЦБ + 2,75 п. п.», но из-за резкого роста ключевой ставки после начала военной операции РФ на Украине (до 20% в конце февраля 2022 года) Банк России и правительство согласовали новые фиксированные ставки — 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних (см. «Ъ-Онлайн» от 5 марта).

Поправки Минэкономики предусматривают возможность снижения этих фиксированных ставок в зависимости от ключевой (с 14 июня — 9,5%). При ее значении от 13% средние компании смогут занимать по ставке в 13,5%, а малые и микропредприятия — в 15% годовых по новым инвестиционным и оборотным кредитам и займам рефинансирования уже полученных. При ключевой менее 13% стоимость таких займов для всех МСП составит 12,25%. Самозанятые и микропредприятия смогут получить кредиты на развитие бизнеса по ставке 15,75% (при ключевой от 13%) и 13,25% (при ключевой менее 13%).

Существенно облегчить доступ МСП к такому инвестиционному кредитованию предполагается за счет совмещения этой программы с программой стимулирования кредитования (ПСК) от Банка России и Корпорации МСП (с 15 июля ставка по ней также составит 12,5%). Схема выглядит так: ЦБ фондирует банк, а банк по этому же кредиту получает субсидию Минэкономики, что позволяет снизить конечную ставку. Стоимость кредита в результате составит 9% для малых и 7,5% для средних предприятий при ключевой более 10% или 6,5% и 5% соответственно — при ключевой 10% и менее. «Мы видим большой спрос, но нынешние ставки даже по льготным программам слишком "дорогие" и не дают бизнесу возможности расширять или создавать новые предприятия»,— комментирует поправки гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Оператором объединенной программы власти намерены сделать Корпорацию МСП — она же с учетом мнения регионов определит отрасли, где в большей степени нужны льготные инвесткредиты. «Это точно будут производственные компании. У регионов есть запрос на поддержку гостиниц, чтобы развивать внутренний туризм. Мы также рассчитываем, что новой совмещенной программой смогут воспользоваться компании, которые будут заключать офсетные договоры по 223-ФЗ и участвовать в программах "выращивания" (поставщиков госкомпаний.— “Ъ”). Им тоже потребуются доступные кредитные средства для того, чтобы создавать и модернизировать производства»,— добавляет господин Исаевич.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает снижение ставок для МСП хорошим, но недостаточным решением, по его мнению, ставку необходимо снизить до 3%. «Безусловно, это значение упирается в снижение ключевой ставки, к которой привязаны многие программы, в том числе и инвестиционная. Ставка в 9,5% неоправданно высокая, бизнесу в период структурной трансформации необходимы дешевые деньги на перестройку своих процессов, развитие своих производств и работу по новым нишам экономики»,— отмечает эксперт.

Диана Галиева

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