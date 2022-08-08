Импортозамещению оформят кредит

Для привлечения к импортозамещению малого и среднего бизнеса власти запускают в пилотном режиме новую программу льготного кредитования на инвестиционные цели — всего под 3% и 4,5% годовых. Этот инструмент будет доступен компаниям в сферах обработки, логистики, переработки сельхозпродукции и гостиничного бизнеса. Ради снижения стоимости кредитования потребовалось совместить льготные программы правительства, Банка России и Корпорации МСП — лимит кредитования до конца года оценивается в 50 млрд руб. Эксперты меру поддерживают, но считают объем выдачи льготных кредитов недостаточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики вписало в программу льготного кредитования МСП сферы, которые, по словам главы ведомства Максима Решетникова, активно адаптируются к санкционной реальности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Минэкономики вписало в программу льготного кредитования МСП сферы, которые, по словам главы ведомства Максима Решетникова, активно адаптируются к санкционной реальности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Белый дом намерен в пилотном режиме запустить новую программу кредитования малого и среднего бизнеса. Цель — привлечение таких предприятий к импортозамещению. По новой программе они смогут получить инвестиционный кредит — например, на закупку оборудования или на капитальный ремонт производственных помещений, на запуск новых производств. Срок кредита — до десяти лет, при этом первые пять лет возможен льготный период. На этот срок ставка для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5% (при действующей ключевой ставке ЦБ 8%).

Снизить стоимость кредитования правительству удалось за счет совмещения двух уже действующих инструментов: субсидирования правительством процентной ставки в рамках нацпроекта МСП и льготного фондирования по программе стимулирования кредитования от ЦБ и Корпорации МСП. Получить кредит смогут предприниматели из четырех отраслей: обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика, гостиничный бизнес. По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, это сферы, которые активно адаптируются в условиях санкций.

Общий объем программы — до 50 млрд руб. до конца 2022 года. При этом сумма кредита составит от 50 млн руб., сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич в своем Telegram-канале.

Предполагается, что Корпорация МСП станет оператором объединенной программы.

В деловых объединениях отмечают недостаток «дешевых» денег на инвестиционные цели. Глава «Опоры России» Александр Калинин говорит об интересе предпринимателей к новой программе, но отмечает потребность в ее детализации. «Ждем постановления правительства, где будут описаны условия доступа МСП к программе, возможно ли покрытие рисков со стороны институтов развития, нужно убедиться, что не будет бюрократии и искусственных барьеров на этапе получения»,— отмечает он. По словам господина Калинина, необходимо расширить перечень банков, аккредитованных для участия в программе. «Пока их всего 60 — зачастую это крупные банки с госучастием, тогда как бизнес в регионах предпочитает обслуживаться в местных банках, особенно в условиях санкций»,— добавляет он.

Координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов считает, что спрос на льготные инвестиционные кредиты будет высоким: «Действующие банковские ставки под аналогичные цели на сегодняшний день значительно выше». Однако он считает, что лимита 50 млрд руб. хватит только на первые месяцы реализации программы, поэтому необходимо увеличить объем финансирования, а также открыть к ней доступ компаниям из других секторов: здравоохранения, переработки мусора, реализации социальных проектов, туризма и рекреации.

Диана Галиева