Мал поставщик, да дорог

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Белый дом уточнил ко второму чтению в Госдуме параметры программы, позволяющей госкомпаниям «выращивать» поставщиков среди компаний малого и среднего бизнеса. В частности, Минэкономики предлагает сфокусировать такие программы на импортозамещении и поддержке инноваций. Ожидается, что это позволит расширить базу технологичных поставщиков и выполнить требования по закупкам госкомпаний у малого бизнеса. Кроме того, для баланса стимулирования деловой активности в секторе и коррупционных рисков ведомство вводит прямой запрет на выращивание госАО аффилированных с ними МСП — хотя рост непрозрачности закупок и несистемность борьбы с аффилированностью оставляют лазейки для обхода требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минэкономики Татьяне Илюшниковой нужно найти способ разгона деловой активности сектора МСП, не допустив избыточной его аффилиации с госкомпаниями

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва» Замглавы Минэкономики Татьяне Илюшниковой нужно найти способ разгона деловой активности сектора МСП, не допустив избыточной его аффилиации с госкомпаниями

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики подготовило ко второму чтению в Госдуме поправки к законопроекту, разрешающему госкомпаниям «выращивать» контрагентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Речь идет о возможности для госАО утверждать и финансировать программы развития МСП — от информационной до финансовой поддержки. При этом закупки госкомпаний у таких поставщиков должны быть конкурентными, без преференций «подопечным». Однако при рассмотрении проекта в первом чтении депутаты сообщили о возможной легализации практики контрактации госкомпаний с аффилированными лицами — «выращенные» сторонние МСП не были обязаны участвовать в закупках (см. “Ъ” от 19 января). Замечания Минэкономики обещало устранить — поправки к законопроекту обсуждались с крупнейшими заказчиками («Ростех», ВЭБ.РФ, «РусГидро», «Автодор», «Ростелеком», РЖД, «Росатом», «Россети»).

Согласно поправкам, госкомпании сами определят форму и размер обязательств малого бизнеса перед заказчиком — поскольку «крупный бизнес самостоятельно финансирует программы развития», отмечают в Минэкономики.

Кроме того, те, кто не выполняет условия соглашения о «выращивании» (помимо участия в торгах это, например, обязательства по модернизации), попадут в специальный реестр Корпорации МСП и не смогут в будущем участвовать в программах развития. Одновременно документ прямо содержит требование об отсутствии аффилированности между заказчиком и участником программы «выращивания» на момент подписания соглашения.

В Минэкономики ранее отмечали, что крупные заказчики сами заинтересованы в создании новых поставщиков, способных выполнять их заказы. Потребность в них объясняется требованиями нацпроекта по МСП — закупки у них к 2024 году должны достичь 5 трлн руб. и 25% подрядов госАО, «что потребует увеличения количества технологически готовых МСП-поставщиков», добавляют в ведомстве.

Программы «выращивания» предлагается сфокусировать на импортозамещении — так, одним из условий должна быть локализация производства в РФ.

Альтернативой может быть использование инноваций при производстве товаров и услуг. «Этот механизм сейчас особенно актуален, так как заказчикам нужно оперативно замещать ушедшие с нашего рынка иностранные компании, а предпринимателям — понимать текущие потребности»,— поясняет “Ъ” гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, заявки на «выращивание» будут подаваться через цифровую платформу МСП.РФ — уже поступили заявки от 21 заказчика, разместивших запрос по 3,5 тыс. номенклатурных позиций выпускаемых товаров. «Малый и средний бизнес может с ним ознакомиться и подать заявку. За три недели уже получены первые 16 заявок от предпринимателей»,— разъясняет господин Исаевич. В целом же, по данным Корпорации МСП, на конец мая объём закупок госАО у МСП превысил 1,4 трлн руб.

Отметим, что поправки Минэкономики могут снизить риски аффилированных закупок — этому будут способствовать и параллельные инициативы правительства по устранению как конфликта интересов в закупках (см. “Ъ” от 25 мая), так и невидимых сейчас для государства закупок у взаимозависимых лиц (около трети всех закупок госАО в 11 трлн руб., см. “Ъ” от 5 мая). Впрочем, эксперты ранее отмечали, что для борьбы с аффилированностью необходим системный подход — как корректировка законодательства о конфликте интересов, так и повышение прозрачности госзаказа. Пока на рынке сильна система неформальных договоренностей, а данные о закупках публикуются все меньше из-за санкций — и пространство для маневра и поиска лазеек у госАО остается.

Диана Галиева