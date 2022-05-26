Мал поставщик, да дорог

Белый дом уточнил ко второму чтению в Госдуме параметры программы, позволяющей госкомпаниям «выращивать» поставщиков среди компаний малого и среднего бизнеса. В частности, Минэкономики предлагает сфокусировать такие программы на импортозамещении и поддержке инноваций. Ожидается, что это позволит расширить базу технологичных поставщиков и выполнить требования по закупкам госкомпаний у малого бизнеса. Кроме того, для баланса стимулирования деловой активности в секторе и коррупционных рисков ведомство вводит прямой запрет на выращивание госАО аффилированных с ними МСП — хотя рост непрозрачности закупок и несистемность борьбы с аффилированностью оставляют лазейки для обхода требований.
Замглавы Минэкономики Татьяне Илюшниковой нужно найти способ разгона деловой активности сектора МСП, не допустив избыточной его аффилиации с госкомпаниями
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»
Как стало известно “Ъ”, Минэкономики подготовило ко второму чтению в Госдуме поправки к законопроекту, разрешающему госкомпаниям «выращивать» контрагентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Речь идет о возможности для госАО утверждать и финансировать программы развития МСП — от информационной до финансовой поддержки. При этом закупки госкомпаний у таких поставщиков должны быть конкурентными, без преференций «подопечным». Однако при рассмотрении проекта в первом чтении депутаты сообщили о возможной легализации практики контрактации госкомпаний с аффилированными лицами — «выращенные» сторонние МСП не были обязаны участвовать в закупках (см. “Ъ” от 19 января). Замечания Минэкономики обещало устранить — поправки к законопроекту обсуждались с крупнейшими заказчиками («Ростех», ВЭБ.РФ, «РусГидро», «Автодор», «Ростелеком», РЖД, «Росатом», «Россети»).
Согласно поправкам, госкомпании сами определят форму и размер обязательств малого бизнеса перед заказчиком — поскольку «крупный бизнес самостоятельно финансирует программы развития», отмечают в Минэкономики.
Кроме того, те, кто не выполняет условия соглашения о «выращивании» (помимо участия в торгах это, например, обязательства по модернизации), попадут в специальный реестр Корпорации МСП и не смогут в будущем участвовать в программах развития. Одновременно документ прямо содержит требование об отсутствии аффилированности между заказчиком и участником программы «выращивания» на момент подписания соглашения.
В Минэкономики ранее отмечали, что крупные заказчики сами заинтересованы в создании новых поставщиков, способных выполнять их заказы. Потребность в них объясняется требованиями нацпроекта по МСП — закупки у них к 2024 году должны достичь 5 трлн руб. и 25% подрядов госАО, «что потребует увеличения количества технологически готовых МСП-поставщиков», добавляют в ведомстве.
Программы «выращивания» предлагается сфокусировать на импортозамещении — так, одним из условий должна быть локализация производства в РФ.
Альтернативой может быть использование инноваций при производстве товаров и услуг. «Этот механизм сейчас особенно актуален, так как заказчикам нужно оперативно замещать ушедшие с нашего рынка иностранные компании, а предпринимателям — понимать текущие потребности»,— поясняет “Ъ” гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, заявки на «выращивание» будут подаваться через цифровую платформу МСП.РФ — уже поступили заявки от 21 заказчика, разместивших запрос по 3,5 тыс. номенклатурных позиций выпускаемых товаров. «Малый и средний бизнес может с ним ознакомиться и подать заявку. За три недели уже получены первые 16 заявок от предпринимателей»,— разъясняет господин Исаевич. В целом же, по данным Корпорации МСП, на конец мая объём закупок госАО у МСП превысил 1,4 трлн руб.
Отметим, что поправки Минэкономики могут снизить риски аффилированных закупок — этому будут способствовать и параллельные инициативы правительства по устранению как конфликта интересов в закупках (см. “Ъ” от 25 мая), так и невидимых сейчас для государства закупок у взаимозависимых лиц (около трети всех закупок госАО в 11 трлн руб., см. “Ъ” от 5 мая). Впрочем, эксперты ранее отмечали, что для борьбы с аффилированностью необходим системный подход — как корректировка законодательства о конфликте интересов, так и повышение прозрачности госзаказа. Пока на рынке сильна система неформальных договоренностей, а данные о закупках публикуются все меньше из-за санкций — и пространство для маневра и поиска лазеек у госАО остается.