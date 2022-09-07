VK и «Ростех» переберут движок

“Ъ” узнал, что VK запросила у Минцифры субсидию в размере 3 млрд руб. на разработку движка для видеоигр. Ранее с аналогичной инициативой выступила госкорпорация «Ростех»: она уже готовится запросить грант на проект у Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), однако не против объединить усилия с VK. Участники рынка считают, что, если проект получит финансирование, к движку должны иметь доступ все российские разработчики игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Собеседник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что VK запросила у Минцифры 3 млрд руб. на разработку российского игрового движка (средство разработки видеоигр), «который может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine». Доступ к последним, опасаются участники рынка, может быть ограничен из-за санкций. Источник “Ъ” уточнил, что вопрос поднимался на совещании, которое прошло 2 сентября в Минцифры с участием одного из топ-менеджеров VK и замминистра Максима Паршина.

Минцифры проводит консультации с представителями отрасли по формированию нового центра компетенций, а одним из направлений работы может стать реализация проекта по созданию российского игрового движка, подтвердили “Ъ” в министерстве. В VK сообщили “Ъ”, что участники рынка обсуждают поддержку игровой индустрии и министерством, в том числе речь идет о создании отечественного игрового движка. VK участвует в консультациях, подтвердил представитель компании.

Игровое направление VK объединяет платформу для разработки и издания игр для ПК, консолей и мобильных устройств MY.Games (в портфеле более 150 игр), сервисы стриминга, платформу My.Games Store и My.Games Cloud, инвестиционную структуру MY.Games Venture Capital (MGVC). В апреле компания запустила отдельную платформу дистрибуции игр для России VK Play. Прибыль VK от разработки, дистрибуции и стриминга игр (без учета VK Play) во втором квартале упала на 82%, до 0,6 млрд руб., а маржинальность направления снизилась с 28% до 6% при росте аудитории на 24,6%, до 26 млн человек.

Это уже вторая попытка привлечения госфинансирования на разработку игрового движка. Как сообщал “Ъ” 19 июля, глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву передать госкорпорации средства фонда «Росинфокоминвест» для разработки отечественного игрового движка. В свою очередь Минцифры предложило «Ростеху» обратиться за грантом в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, см. “Ъ” от 25 августа).

В «Ростехе» уточнили “Ъ”, что ожидают от Минцифры формы для подачи заявки, а «VK мог бы стать хорошим партнером». Разработка как самого движка, так и игровых продуктов, в развитии которых заинтересовано подразделение MY.Games, трудоемки и затратны, подчеркнули в госкорпорации. Общими силами, полагают там, можно вести разработку в параллельном режиме, что ускорит достижение результатов.

Собеседник “Ъ” в крупной IT-компании считает, что сейчас только у VK достаточно компетенций, чтобы реализовать подобный проект: «Логично, что если он будет финансироваться государством, то после его создания движок должен быть доступен всем российским разработчикам игр».

У разработчиков появились трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam) с начала военных действий на Украине. С российского рынка игр начали уходить крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в РФ студии, где работали почти 1 тыс. человек (см. “Ъ” от 17 июня).

По словам источника “Ъ” на рынке игровой разработки, «первый шок» после начала санкций у индустрии прошел: «Студии сейчас строят сети из несвязанных друг с другом юрлиц в разных странах, чтобы не попасть под санкции и сохранить доступ к каналам дистрибуции контента. Они пытаются оставить разработку в России, а паблишинг и дистрибуцию вынести за рубеж».

Разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников говорит, что начинающие игровые студии уже обращаются за грантами на разработку игр в Институт развития интернета и другие правительственные организации: «Но настороженное отношение к государственным деньгам у отрасли останется, пока не состоятся удачные релизы проектов, разработанных на них».

Никита Королев, Владивосток; Юлия Тишина