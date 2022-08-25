Чиновники так не играют

Как выяснил “Ъ”, Минцифры отказало «Ростеху» в финансировании проекта разработки отечественного движка для разработки игр из средств фонда «Росинфокоминвест». Министерство предложило госкорпорации пойти по стандартному пути выделения грантов, например, от Российского фонда развития информтехнологий (РФРИТ). В «Ростехе» уверяют, что не отказываются от проекта, реализация которого займет до трех лет и обойдется в 6 млрд руб. Однако источники “Ъ” считают, что рассчитывать на поддержку Минцифры не стоит, поскольку там не считают игровую разработку перспективным направлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Собеседник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест», на счетах которого сейчас находится порядка 1,3 млрд руб., для разработки игрового движка (средство разработки видеоигр). Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился с таким предложением в июле (см. “Ъ” от 19 июля).

По словам собеседника “Ъ”, близкого к обсуждению инициативы, предложение вызвало в министерстве удивление: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда. Кроме того, предложение не сопровождалось ни обоснованием, ни какими-либо показателями эффективности». Если «Ростех» действительно хочет заняться разработкой движка, говорит собеседник, компании стоит воспользоваться действующими механизмами грантовой поддержки, например, через РФРИТ.

Обращение госкорпорации не содержит достаточных сведений для объективной оценки предложения, в частности, обоснования затрат на его реализацию, объема привлекаемого софинансирования из внебюджетных источников, а также финансовой модели проекта, подтвердили “Ъ” в Минцифры.

В «Ростехе», представляя проект, заявляли, что движок нужен не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования (см. “Ъ” от 19 июля). За полтора месяца до предложения господина Чемезова проблема отсутствия у российских игровых разработчиков своего движка обсуждалась на закрытой встрече, которую администрация президента провела с участниками отрасли. Игровая разработка в основном ведется на Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен в силу санкций (см. “Ъ” от 20 мая).

«Нам предложено поработать с РФРИТ в части выделения гранта на создание движка, а это именно то, о чем мы писали в своем обращении, предлагая РФРИТ как основного партнера по проекту. Поэтому будем работать с фондом, параллельно занимаясь поиском потенциальных коммерческих инвесторов»,— сказал “Ъ” представитель «Ростеха». Он добавил, что объем инвестиций в проект оценивается на уровне 5–6 млрд руб., выпуск первой версии движка, приспособленной для разработки полноценных продуктов, займет от двух до трех лет, а затраты окупятся в течение пяти-семи лет.

Собеседник “Ъ” на рынке игровой разработки отмечает, что Минцифры еще с конца прошлого года обсуждает ряд инициатив, связанных с поддержкой игровой индустрии, но их разработка не продвинулась дальше разговоров. «Эти инициативы буксуют, возможно, потому что министр (Максут Шадаев.— “Ъ”) не воспринимает игровую разработку как часть IT-индустрии. Само министерство пытается дистанцироваться от предложений по развитию отрасли, из-за этого ждать каких-то новых мер поддержки не стоит»,— считает источник “Ъ”.

Участник IT-рынка называет 5–6 млрд руб., которые «Ростех» закладывает на проект, вполне адекватными вложениями, но «вопрос не столько в разработке, сколько в постоянной поддержке движка и обучении будущих специалистов, которым предстоит с ним работать». При этом, по мнению собеседника “Ъ”, проект может быть окупаем при модели, когда начальный доступ к движку будет свободным, а расширенные функции и доступ к базе моделей создания игр — уже платными.

Никита Королев