Игры в эвакуации

С российского рынка игр продолжают уходить крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в РФ студии, где работала почти 1 тыс. человек. Источники “Ъ” полагают, что самых ценных сотрудников компании вывезут в головные офисы в Израиле и Литве, остальные же будут уволены. Эксперты отмечают, что специалистов нужно перехватывать остающимся в РФ студиям. Однако для этого они должны быть загружены проектами, в том числе через господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам двух собеседников “Ъ” на рынке игровой индустрии, краснодарская студия разработки мобильных видеоигр Plarium (ООО «Плариум-Юг») закрывает бизнес в России и собирается вывозить часть сотрудников из страны. Эти данные подтверждаются сообщением, опубликованным в базе «СПАРК-Интерфакс»: 14 июня компания направила налоговикам заявление о ликвидации юридического лица. В тот же день о ликвидации сообщило ООО «Гейм Инсайт». Это местное юридическое лицо литовского разработчика Game Insight. Источник “Ъ”, близкий к руководству компании, подтвердил ликвидацию офиса в Москве.

Телефон краснодарского офиса Plarium 15 июня не отвечал, “Ъ” направил запрос в компанию. Сооснователь Game Insight Игорь Мацанюк отказался от комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Плариум-Юг» учреждено в 2010 году, 99,9% компании у кипрской Plarium Cyprus LTD, еще 0,1% у израильской Plarium Global LTD, которую возглавляет Анифе Базирова. По итогам 2021 года выручка «Плариум-Юг» составила 1,2 млрд руб. при чистой прибыли 84 млн руб., на конец года в компании было зарегистрировано 476 сотрудников. На сайте Plarium говорится, что у компании помимо российского офиса есть еще семь студий на Украине, в Израиле и США, где в целом работают 1,8 тыс. человек. Разработчик выпускает мобильные игры, среди которых «Raid: Shadow Legends», «Terminator Genisys: Future War» и «Hustle Castle».

Студия Game Insight была основана в 2009 году Игорем Мацанюком и Алисой Чумаченко с головным офисом в Литве и студией разработки в России, писал Forbes. По данным «СПАРК-Интерфакс», на конец 2021 года выручка российского подразделения компании составила 1,5 млрд руб. при чистой прибыли 100 млн руб., в «Гейм Инсайт» зарегистрировано 479 сотрудников. Компания разработала мобильные симуляторы «Paradise Island 2», «Аэропорт-Сити» и др.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в Game Insight, полагает, что наиболее ценных сотрудников владельцы компании попытаются перевезти в Литву, чтобы они продолжили работу над проектами, остальные же будут уволены. Источник в одной из крупнейших игровых студий на территории СНГ считает, что по аналогичному пути пойдет и Plarium.

«Сейчас это общая тенденция: компании, занимающиеся разработкой мобильных игр, будут сворачивать свои офисы и увозить ключевых сотрудников за рубеж, чтобы не останавливать работу над проектами,— отмечает один из собеседников “Ъ”.— Другого им просто не остается. Разработчики игр получают деньги от продаж в AppStore и Google Play на западное юрлицо, а оно потом заводит их на российскую структуру. Сейчас это сделать сложно, необходимо изобретать схемы, которые привлекают внимание местных налоговых органов».

Источник “Ъ” добавляет, что у закрытия российских студий есть и «очевидные политические причины». Иностранные партнеры сейчас очень настороженно относятся к игровым студиям, основанным выходцами из России, поясняет он, поэтому разработчики стремятся «как можно быстрее избавиться от любой аффилированности со страной».

Советник директора Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников полагает, что в текущей ситуации необходимо как можно быстрее перехватить ключевых специалистов, которые могут уехать за рубеж. «Нужно, что бы корпорации и окологосударственные фонды и организации начали инвестировать в такой бизнес и заказывать продукты таких разработчиков, тогда у освобождающихся специалистов появится работа»,— говорит он.

Никита Королев, Юлия Тишина