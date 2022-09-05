Софт под заказ

Упрощение процедуры подачи заявок на гранты размером до 500 млн руб. на разработку и внедрение отечественного программного обеспечения привело к появлению немалого количества плохо подготовленных проектов и к необходимости дополнительной экспертизы для их рассмотрения. Хотя конкурс РФРИТ для разработчиков стартовал еще в конце апреля, ни одного заседания грантового комитета пока не состоялось. В Минцифры обещают, что они начнутся в середине октября и до конца месяца решения о предоставлении грантов будут приняты. Сейчас к оценке проектов привлечены эксперты, рекомендованные индустриальными центрами компетенций, де-факто — заказчиками софта. Без последних финансировать разработки крайне рискованно, признаются в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале года планировалось, что на гранты IT-отрасли в 2022 году будет выделено 7,5 млрд руб. В апреле после расширения санкций и оттока IT-кадров за рубеж правительство добавило на эти цели еще 14 млрд руб. Распределить гранты должны Фонд Бортника, фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Вместе с выделением дополнительных средств потолок софинансирования проектов государством был поднят с 50% до 80%, а суммы грантов выросли (см. подробнее “Ъ” от 28 марта).

Основная часть дополнительных субсидий (10,8 млрд руб.) досталась РФРИТ, который принимает заявки на получение средств через портал госуслуг. Сумма гранта этого фонда на разработку и вывод на рынок отечественных цифровых решений — от 20 млн до 500 млн руб., для отдельных крупных проектов — до 6 млрд руб. на срок до трех лет. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал еще 27 апреля, но пока ни одного заседания грантового комитета не состоялось — что вызвало вопросы у некоторых участников рынка. В июле РФРИТ сообщал, что в рамках конкурса получил уже более 750 заявок на поддержку разработки отечественного ПО.

Как разъяснил в пятницу в ходе онлайн-встречи, посвященной поддержке российских IT-проектов, замглавы Минцифры Максим Паршин, все решения о предоставлении грантов планируется принять до конца октября. Относительную длительность рассмотрения он объяснил усложнением процедуры экспертной оценки проектов. В августе к анализу заявок присоединились эксперты, рекомендованные индустриальными центрами компетенций (ИЦК, объединяют представителей отраслей, в которых необходимо заместить зарубежный софт). «Используя экспертную инфраструктуру, созданную в рамках трека по ИЦК и ЦКР (центры компетенций разработки, в них входят разработчики софта.— “Ъ”), мы сформировали пул экспертов — их несколько сотен, они сейчас получают статус официальных экспертов фонда и подписывают соглашение о конфиденциальности»,— сказал заместитель министра. По его словам, эти эксперты «де-факто верифицируют поданные заявки на разработку с точки зрения заказчика» — ведь без наличия четко выраженного заказа финансировать проектные разработки государству рискованно.

Максим Паршин признал, что усиление роли экспертной оценки связано и с упрощением процедуры подачи заявок — многие из них оказались непроработанными. «Люди решили рискнуть — вдруг получится подать заявку на 500 млн руб., быстро получить деньги на грантовом комитете, а потом, может быть, повезет, что-то получится сделать»,— посетовал заместитель министра.

По его словам, до 1 октября все поданные заявки будут оценены минимум тремя экспертами от ИЦК, эта оценка будет использована при общей оценке проекта. По результатам принятых решений на президиуме правкомиссии по цифровому развитию (ориентировочно состоится 10 октября) будут проведены грантовые комитеты (начнутся с середины октября), на которых определят получателей грантов как по системно значимым проектам по ИЦК, так и по разработке.

Таким образом, отбор синхронизирован с работой ИЦК и ЦКК (разработка крупных проектов под конкретных отраслевых заказчиков). При этом механизм обоснования необходимости получения гранта для разработки продукта под определенного заказчика вызвал опасения у ряда экспертов. При таком подходе софт может оказаться специализирован под конкретное предприятие, что ограничит его применимость (подробнее см. “Ъ” от 30 августа).

Венера Петрова