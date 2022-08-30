К софту подбирают спрос

Правительство совместно с крупнейшими российскими производителями и потребителями ПО пытается создать механизм гарантированного спроса на софт, который должен заменить зарубежные решения. Новый механизм призван помочь разработчикам обосновать необходимость получения гранта с госфинансированием и выпускать актуальные продукты для реальных заказчиков. Однако, отмечают эксперты, при таком подходе новый софт может оказаться специализированным под конкретное предприятие, что ограничит применимость ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Источник “Ъ” рассказал, что 24 августа в Минцифры прошло совещание, на котором представители профильных IT-ассоциаций (АПКИТ, АРПЭ, АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт») и чиновники обсуждали принцип работы индустриальных центров компетенций (ИЦК, объединяют представителей различных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт) и центров компетенций разработки (ЦКР, в них входят разработчики софта), которые по замыслу властей должны стимулировать развитие российского IT-рынка. Речь шла в первую очередь о взаимодействии российских заказчиков с разработчиками.

Крупные российские заказчики софта должны проанализировать свои потребности в ПО, поддержка или покупка которого невозможна, а затем обратиться к разработчикам за разъяснениями, какие решения уже есть на рынке, а какие еще предстоит разработать, говорит один из участников встречи: «Если необходимое заказчику ПО еще не существует, разработчик обратится в РФРИТ за грантом на его создание».

РФРИТ финансируется из бюджета РФ — в частности, в рамках исполнения мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика». Есть и негосударственные источники — например, 1,5 млрд руб., которые «Яндекс» передал в фонд, чтобы урегулировать судебный конфликт вокруг «колдунщиков» (см. “Ъ” от 28 мая 2021 года). По словам источника “Ъ”, близкого к РФРИТ, на 2022 год бюджет на выдачу грантов разработчикам софта составляет 4,5 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. заложены на поддержку проектов по цифровизации малых и средних предприятий (МСП). Базовый размер грантов — до 500 млн руб., особо значимые проекты способны претендовать на финансирование до 6 млрд руб. на срок до трех лет. По состоянию на май на конкурсы было подано 178 заявок в целом на 22,1 млрд руб. Число одобренных заявок и объем реализованной поддержки в РФРИТ не раскрывают.

Проблема в том, что разработчики не всегда могут защитить свою заявку перед РФРИТ, то есть обосновать необходимость того или иного продукта. По словам топ-менеджера крупной российской компании, механизм взаимодействия ИЦК и ЦКР должен обеспечить разработчиков, с одной стороны, заказчиками на IT-решения, а с другой — госинвестициями через фонд. Разработчики ПО должны заранее понимать, для кого и под какие задачи создают продукт, добавляет еще один участник встречи. В Минцифры сообщили, что во время встречи обсуждались «вопросы порядка участия экспертов от ассоциаций в оценке проектов», в РФРИТ не ответили на запросы “Ъ”.

Институт ИЦК и ЦКР создается по инициативе премьера Михаила Мишустина, которую он высказал на форуме ЦИПР-2022 в июне. В июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство намерено выделить до 2024 года 37,1 млрд руб. на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений. Источники “Ъ” на IT-рынке говорят, что правительство рассчитывает обеспечить разработчиков гарантированным спросом по аналогии с механизмом сквозных проектов для производителей радиоэлектроники. Исходно предполагалось, что «якорным заказчикам» (крупные компании и госкорпорации) в случае покупки российской электроники и техники компенсируют до 50% от ее стоимости. Механизм до сих пор не запущен.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что идея связывать потребителей и производителей софта осмысленна. Однако, уточняет он, есть «риск того, что потребитель может ограничивать свое техническое задание собственным понимаем того, как должно работать ПО на его предприятии». Это значит, что сузятся требования к продукту и он не сможет применяться предприятиями разных сегментов.

Для разработчиков ряда категорий ПО нужна не господдержка, а изменение нормативной базы, уверен председатель совета директоров «Базальт СПО», руководитель ЦКР «Операционные системы» Алексей Смирнов: «Проблема в том, что многие российские программы, которые находятся в реестре софта, а также получают поддержку на разработку, совместимы только с Windows, что делает невозможным их внедрение на отечественных ОС». Господин Смирнов добавляет, что государственные информационные системы (ГИС) также корректно работают только под Windows: «Мы считаем, что для компаний, которые хотят попасть в реестр российского софта, необходимо поэтапно вводить требования по совместимости с Linux и отечественными ОС».

Никита Королев