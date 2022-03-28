Айтишников останавливают бюджетным рублем

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На фоне технологических санкций и оттока IT-кадров за рубеж правительству придется втрое расширить финансирование грантов на развитие информационных технологий. В пятницу Минцифры сообщило, что внесло в правительство пакет предложений по выделению профильным институтам развития 14 млрд руб. дополнительных средств — в результате общий объем такой помощи в 2022 году может вырасти до 21,5 млрд руб. Готово ведомство согласиться и на прочие предложения отрасли — поднять потолок софинансирования проектов государством и суммы грантов, а также индивидуально снимать ограничения на размер зарплат в таких проектах. Требования к оформлению грантов власти тоже согласны смягчить, согласившись на оформление заявок на них уже после отбора по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместителю главы Минцифры Максиму Паршину предстоит тонко настраивать систему грантов, чтобы удерживать IT-персонал в границах России

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместителю главы Минцифры Максиму Паршину предстоит тонко настраивать систему грантов, чтобы удерживать IT-персонал в границах России

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минцифры фактически согласилось втрое расширить финансирование программы грантов для IT-отрасли и выполнить пожелания участников рынка к их оформлению и распределению. Министерство внесло 24 марта в Белый дом пакет проектов постановлений правительства, предусматривающих выделение 14 млрд руб. дополнительных субсидий из резервного фонда правительства Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ, 10,8 млрд руб.), фонду «Сколково» (1,2 млрд руб.) и Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника, 2 млрд руб.) на гранты для IT-компаний. В бюджете уже было предусмотрено в 2022 году более 7,5 млрд руб. на три института развития — с учетом расширения их финансирования общий объем грантов в 2022 году может вырасти до 21,5 млрд руб. Причина — отъезд десятков тысяч IT-специалистов за границу после начала военной операции РФ на Украине и желание властей удержать в РФ тех, кто пока остается.

При выдаче грантов Минцифры готово поднять и потолок софинансирования проектов со стороны государства — с нынешних 50% до 80%, и максимальную сумму гранта: для проектов РФРИТ — с 300 млн до 500 млн руб. (для отдельных «ключевых, прорывных, крупных» проектов — до 6 млрд руб.), для проектов фонда «Сколково» — с 120 млн до 300 млн руб.

Приоритет при этом получат проекты по замещению зарубежных сервисов: речь прежде всего идет об инженерно-промышленном ПО, о сервисах финтеха, EdTech и других, отмечают в ведомстве.

Напомним, потолок доли господдержки в IT уже повышался до 80% в 2020 году, в первый год пандемии, но затем был снижен до 50%. Всего в 2020–2021 годах гранты получили 378 проектов на общую сумму 12,5 млрд руб. Также ранее в министерстве отмечали жалобы IT-компаний на действующее при выдаче грантов требование по ограничению зарплат для разработчиков, не соответствующее рыночным реалиям (см. “Ъ” от 23 марта). Замглавы Минцифры Максим Паршин заявил в пятницу, что ограничения на зарплаты разработчиков будут ослаблены — из проектов постановлений следует, что решаться этот вопрос будет в процессе заключения соглашений о грантах по согласованию с министерством.

Согласны в Минцифры и на изменение процедуры конкурсного отбора получателей грантов — новая схема предполагает сначала публичный питчинг проекта (представление с целью поиска инвесторов) и уже потом сдачу формального пакета документов победителем. Ранее глава ведомства Максут Шадаев отмечал, что для многих компаний необходимость формальных процедур при подаче грантовых заявок стала барьером.

Альтернативный вариант удержать IT-персонал в России — предложение главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина установить контроль за выездом IT-специалистов — не был в пятницу поддержан ни Минцифры, ни профильным вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«Правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж»,— заверил чиновник.

Венера Петрова, Олег Сапожков