Софту увеличивают бюджет

К 2024 году госсектор в 3,4 раза увеличит расходы на российское программное обеспечение (ПО) относительно последних трех лет, ожидают в Минцифры. Доля расходов госкомпаний на отечественный софт составит 80% от всех затрат на IT и может превысить 650 млрд руб. Это неудивительно в условиях импортозамещения и санкций, но эксперты уверены, что большая часть средств достанется государственным центрам компетенций, а не частному бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом доклада Минцифры президенту, согласованным с Минэкономики. Из документа следует, что закупка отечественного ПО стала «наиболее значимой» в структуре затрат госорганов и госучреждений. С учетом «изменения внешних условий, конъюнктуры рынка ПО и нормативного регулирования в сфере IT» госкомпаниями до 2024 года предварительно предусмотрено увеличение затрат на российское ПО в 3,4 раза по отношению к периоду 2019–2021 годов. Это, по прогнозу Минцифры, должно привести к увеличению доли трат на российские решения до 80% от общих расходов госкомпаний на IT.

В частности, у 43 госкомпаний, представивших данные, в 2021–2024 годах расходы на IT-решения превысят 934 млрд руб., из которых на российское ПО и связанные с ним работы за этот период пойдет 650 млрд руб., следует из документа. В Минцифры и Минэкономики “Ъ” не ответили.

В конце 2020 года правительство рассчитывало, что доля отечественного ПО в стоимости закупок должна составить не менее 70% для органов государственной власти и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием (см. “Ъ” от 10 сентября 2020 года). Но в связи с уходом западных игроков и введенных санкций с весны 2022 года спрос на российское ПО вырос на 300% как в госструктурах, так и в бизнесе (см. “Ъ” от 9 марта). Наиболее востребованы офисные приложения.

В интеграторе Softline “Ъ” подтвердили, что ощущают рост спроса на российское ПО со стороны госсектора «в десятки раз». «Самый высокий спрос отмечается в наиболее значимых для работы государственного аппарата сегментах — финансовых институтах и ТЭКе»,— рассказал руководитель департамента развития отечественных IT-решений Softline Дмитрий Сорокин.

После приостановки деятельности в РФ многих вендоров выбор компаний стоит между переходом на отечественные решения и рискованным использованием зарубежного ПО без обновлений, «но открытым остается вопрос переноса наработок и функциональности, которые были созданы для продуктов зарубежных вендоров», говорит гендиректор группы Т1 Игорь Калганов.

Серьезного увеличения закупок в области информационных технологий у частного сектора, несмотря на сложившуюся ситуацию, не будет, как и многократного увеличения продаж у IT-компаний, максимум они вырастут на 10–15%, прогнозирует основательница Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян. По ее мнению, скорее ведомство рассчитывает на центры компетенций (ЦК), «ведь каждый ЦК — это госкорпорация в определенной сфере, которая будет сначала создавать ПО, а потом организовывать госзакупки, то есть государство купит у самого себя». В июле по поручению правительства Минцифры начало формировать 35 отраслевых ЦК для замещения зарубежных «отраслевых цифровых продуктов». Государство будет софинансировать их работу из фондов Бортника, «Сколково» и РФРИТ.

Выделение 80% затрат на софт — не дисбаланс, а отражение текущей ситуации, «санкции — это надолго, следовательно, госсектор в ближайшие пару лет сможет закупать только отечественное ПО и услуги — западный софт нам не продадут, как и новое оборудование», считает директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев. По этой логике 80% средств направить на закупку отечественного ПО вполне оправданно, больше сейчас не на что, полагает он. Однако господин Комлев подчеркивает, что власти должны предусмотреть средства и на закупку «железа», которое сейчас не может поставляться в Россию легально, а в стране собирается из иностранных комплектующих. «Меня удивляет, почему публично не обсуждается никакая госпрограмма по развертыванию производства процессоров и компьютеров в РФ»,— недоумевает он.

Татьяна Исакова