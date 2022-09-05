Бюджетная свобода просится в аварийное жилье

Минстрой предлагает разрешить Фонду развития территорий начинать строительство в рамках программ расселения аварийного жилья, которое обязаны софинансировать регионы, только на федеральные деньги — свою долю бюджетных вложений субъекты РФ смогут внести позже. Это позволит не затягивать старт проектов по переселению граждан в тех регионах, где бюджетная ситуация не позволяет выполнить нынешние требования по их участию в программах расселения «аварийки». Решение, отметим, выглядит неоднозначным с бюджетной точки зрения — оно наращивает отложенные обязательства регионов; однако ускорения выполнения программ расселения «аварийки» требует президент, а запуск новых строек может подстегнуть проседающее строительство многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Минстрой опубликовал проект постановления правительства, разрешающий Фонду развития территорий (ФРТ), поглотившему в том числе Фонд ЖКХ и средства на расселение аварийного жилья, начинать строительство новых проектов по расселению «аварийки» за счет его свободных средств, не дожидаясь внесения участвующими в программах регионами своей доли софинансирования таких проектов, при условии, что регионы затем приведут общие пропорции финансирования проектов к действующим требованиям.

Сейчас, напомним, доля субъектов в решении проблем аварийного жилья должна составлять 14% его стоимости. Как признает пояснительная записка к проекту Минстроя, «возникают обстоятельства, при которых бюджетных средств субъектов Российской Федерации, необходимых для софинансирования мероприятий этапа программы переселения, на момент заключения контрактов недостаточно, например в первый год реализации этапа программы переселения». Более того, в фонде фиксируют практику, при которой в ряде регионов начало реализации программы уже финансируется только за счет средств ФРТ, что вызывает временное превышение норматива его расходов в пересчете на квадратный метр, однако затем до конца года субъекты РФ вносят свою долю софинансирования проектов, и итоговые параметры таких строек приходят в соответствие требованиям законодательства.

Поэтому ФРТ предлагается узаконить практику превышения норматива расчетного участия фонда в строительстве замены аварийному жилью «в случае, когда источником финансирования такого превышения является экономия средств фонда, и (или) в случае, когда такое превышение, допущенное в рамках одних контрактов, компенсируется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств местных бюджетов, направленных на оплату других контрактов», при этом оценку выполнения данных требований «предлагается осуществлять по итогам завершения очередного этапа программы переселения, в рамках которого осуществлялось заключение контрактов».

Отметим, что ускорения реализации программы расселения — «попытаться завершить ее до конца 2023 года» — требует президент, для этого она была включена в состав нацпроектов. Как рассказывал в интервью “Ъ” глава Фонда ЖКХ Константин Цицин, часть регионов используют обратный механизм, увеличивая вложения в проекты расселения «аварийки», но около десяти субъектов РФ отстают от плана. Вероятно, проект фонда ориентирован в первую очередь на запуск нового строительства в рамках программы именно в них. Это, отметим, может поддержать проседающее на фоне ипотечного спада строительство многоквартирных домов (см. “Ъ” от 18 июля и 19 августа), и риски откладывания «региональной доли» в таких проектах на будущие периоды и накопление бюджетных обязательств отстающими регионами, видимо, оцениваются как не очень серьезные на этом фоне.

Олег Сапожков