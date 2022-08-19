Многоквартирные дома строят еще неспешнее

Ввод многоквартирного жилья в июле продолжил сокращаться, как следует из данных Росстата, в годовом выражении в минувшем месяце сдано в эксплуатацию 2,8 млн кв. м, это на 14% меньше, чем годом ранее, когда объем ввода составил 3,2 млн кв. м. Также показатели июля отстают и от июньского результата — 3,4 млн кв. м. Однако в целом за счет высоких результатов прошлых месяцев общий объем введенных за январь—июль многоквартирных домов (МКД) примерно на 15% выше, чем за аналогичный период 2021 года,— 22,5 млн кв. м против 19,5 млн кв. м.

Объемы ввода жилья не отклоняются от среднемесячного уровня, но второй месяц подряд уступают показателями 2021 года. Это может быть связано с тем, что сформированный до расширения санкций запас устойчивости индустрии начинает истощаться, а также с текущими сложностями, в частности сокращением спроса на недвижимость, логистическими проблемами с поставками материалов, все это вызывает сдвиги сроков сдачи проектов (см. “Ъ” от 17 июля). Однако, как следует из мониторинга деловой активности застройщиков МКД «Дом.РФ», настроения на рынке несколько улучшились — так, сократилась доля застройщиков, заявляющих о невыполнении плана строительных работ (с 19% в мае и 12% в июне до 10% в июле), выросла доля застройщиков, заявляющих о выполнении плана по продажам (с 19% в июне до 28% в июне). В Москве за январь—июль в целом, по данным Росреестра, на первичном рынке было оформлено 50,9 тыс. сделок, это ниже на 2,5% того же периода 2021 года, однако в июле произошел рост на 30,9% в месячном выражении (до 8,2 тыс. договоров долевого участия против 6,3 тыс. в июне) и на 22,3% — в годовом (против 6,7 тыс. в июле 2021 года), что объясняется оживлением ипотечного рынка после снижения ключевой ставки и ставки по льготной ипотеке на новостройки.

В целом же объем ввода жилья за семь месяцев составил 60,6 млн кв. м, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было введено 43,9 млн кв. м. Основной вклад, как и прежде, внесло индивидуальное жилищное строительство: в январе—июле введено 38,1 млн кв. м такого жилья, это на 56% больше, чем годом ранее (24,4 млн кв. м). За месяц введено в строй 5,2 млн кв. м — прирост 27,5% к июлю 2021 года, когда показатель составил 4,2 млн кв. м.

Евгения Крючкова