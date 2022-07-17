Июнь жильем не вышел

За первую половину 2022 года объемы ввода в жилищном строительстве выросли на 44% в годовом выражении, до 52,6 млн кв. м. Ключевую роль в этом сыграло частное строительство. Сектор многоквартирных домов (МКД) рос медленнее, а в июне и вовсе продемонстрировал снижение объемов на 8% год к году. Это связано как с высокой базой июня 2021 года, так и с текущими сложностями, которые приводят к отсрочке сдачи объектов. Эксперты полагают, что накопленный до расширения санкций запас прочности в секторе вскоре может истощиться и объемы ввода МКД во втором полугодии могут продолжить снижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне строительство многоэтажного жилья взяло паузу для изучения путей адаптации к новым экономическим условиям

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В июне строительство многоэтажного жилья взяло паузу для изучения путей адаптации к новым экономическим условиям

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жилищное строительство завершило первое полугодие с ростом объемов ввода на 44% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Введено 52,6 млн кв. м против 36,5 млн кв. м годом ранее. Из этого объема на июнь пришлось 8,1 млн кв. м, на 6% больше, чем в июне 2021 года. Основной прирост, как и прежде, дало индивидуальное жилищное строительство — объемы его ввода подскочили в январе—июне почти на 62% (32,8 млн кв. м против 20,2 млн кв. м за тот же период 2021 года).

В секторе многоквартирных домов тренд на протяжении почти всего полугодия был также положительным — объемы ввода на 21% превысили прошлогодние показатели (19,7 млн кв. м против 16,3 млн кв. м).

Однако месячная динамика впервые с начала года показала снижение — в июне введено на 8% меньше метров в МКД (3,4 млн кв. м против 3,8 млн кв. м в июне 2021 года). Отметим, месячные показатели стройки в целом подвержены сильным колебаниям, на них влияет и высокая база июня 2021 года, но эксперты называют и другие причины. Так, в «Нострое» отмечают сокращение спроса на недвижимость, логистические сложности в поставках материалов, а также возможные сдвиги сроков сдачи проектов. Отметим, последнее отчасти может быть вызвано мораторием на включение в реестр проблемных объектов и на начисление неустоек. «Запас прочности, накопленный отраслью до введения санкций, в ближайшей перспективе может истощиться, о чем уже свидетельствует увеличение количества проектов, находящихся в "красной зоне" (примерно 16% МКД, строительство которых финансируется через эскроу-счета),— это означает наличие потенциального риска сдвига срока сдачи объекта на срок более полугода»,— предупреждают в «Нострое».

Замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная ожидает во втором полугодии «устойчивого замедления темпов ввода МКД по сравнению с январем—июнем» в силу как экономической неопределенности, так и технических причин. «Застройщики порой вынуждены задерживать ввод домов из-за срывов поставок импортного оборудования, а перенастройка цепочек — процесс небыстрый»,— говорит она.

Советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова полагает, что динамика ввода МКД станет отрицательной в июле—октябре, но под конец года продемонстрирует рост. Сейчас, добавляет она, объем заявленных проектов с вводом до конца 2022 года ниже аналогичного показателя 2021 года, учитывая перенос сроков строительства, можно ожидать снижения ввода МКД по итогам года на 2–10%. Более оптимистичен старший научный сотрудник Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергей Зубов: «Нет оснований считать, что отставание будет существенным, при отсутствии неэкономических шоков отрасль адаптируется к новым условиям, и дисбалансы будут устранены».

В целом, как сообщили “Ъ” в «Дом.РФ», по итогам года ожидается ввод жилья «как минимум» на уровне рекордного 2021 года — 92,6 млн кв. м.

Отметим, с учетом роста в первом полугодии такой прогноз не исключает снижения ввода МКД, особенно в случае сохранения темпов ввода частных домов. Тем временем, судя по данным «Дом.РФ», на рынке МКД начинается восстановление темпов формирования «заделов» на будущие годы: если в марте фиксировался резкий спад выхода проектов на рынок (см. “Ъ” от 20 июня), то в июне объемы запуска нового жилья составили 4 млн кв. м (на 35% больше, чем в мае), хотя и они не дотягивают до прошлогодних значений — в июне 2021 года запускались проекты на 5,3 млн кв. м. В целом за полгода, по оценкам Минстроя, выданы разрешения на строительство 22,5 млн кв. м — это на 21% больше, чем за январь—июнь 2021 года.

Евгения Крючкова