Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Июнь жильем не вышел

В секторе многоквартирных домов прервался рост

За первую половину 2022 года объемы ввода в жилищном строительстве выросли на 44% в годовом выражении, до 52,6 млн кв. м. Ключевую роль в этом сыграло частное строительство. Сектор многоквартирных домов (МКД) рос медленнее, а в июне и вовсе продемонстрировал снижение объемов на 8% год к году. Это связано как с высокой базой июня 2021 года, так и с текущими сложностями, которые приводят к отсрочке сдачи объектов. Эксперты полагают, что накопленный до расширения санкций запас прочности в секторе вскоре может истощиться и объемы ввода МКД во втором полугодии могут продолжить снижение.

В июне строительство многоэтажного жилья взяло паузу для изучения путей адаптации к новым экономическим условиям

В июне строительство многоэтажного жилья взяло паузу для изучения путей адаптации к новым экономическим условиям

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июне строительство многоэтажного жилья взяло паузу для изучения путей адаптации к новым экономическим условиям

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жилищное строительство завершило первое полугодие с ростом объемов ввода на 44% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Введено 52,6 млн кв. м против 36,5 млн кв. м годом ранее. Из этого объема на июнь пришлось 8,1 млн кв. м, на 6% больше, чем в июне 2021 года. Основной прирост, как и прежде, дало индивидуальное жилищное строительство — объемы его ввода подскочили в январе—июне почти на 62% (32,8 млн кв. м против 20,2 млн кв. м за тот же период 2021 года).

В секторе многоквартирных домов тренд на протяжении почти всего полугодия был также положительным — объемы ввода на 21% превысили прошлогодние показатели (19,7 млн кв. м против 16,3 млн кв. м).

Однако месячная динамика впервые с начала года показала снижение — в июне введено на 8% меньше метров в МКД (3,4 млн кв. м против 3,8 млн кв. м в июне 2021 года). Отметим, месячные показатели стройки в целом подвержены сильным колебаниям, на них влияет и высокая база июня 2021 года, но эксперты называют и другие причины. Так, в «Нострое» отмечают сокращение спроса на недвижимость, логистические сложности в поставках материалов, а также возможные сдвиги сроков сдачи проектов. Отметим, последнее отчасти может быть вызвано мораторием на включение в реестр проблемных объектов и на начисление неустоек. «Запас прочности, накопленный отраслью до введения санкций, в ближайшей перспективе может истощиться, о чем уже свидетельствует увеличение количества проектов, находящихся в "красной зоне" (примерно 16% МКД, строительство которых финансируется через эскроу-счета),— это означает наличие потенциального риска сдвига срока сдачи объекта на срок более полугода»,— предупреждают в «Нострое».

Замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная ожидает во втором полугодии «устойчивого замедления темпов ввода МКД по сравнению с январем—июнем» в силу как экономической неопределенности, так и технических причин. «Застройщики порой вынуждены задерживать ввод домов из-за срывов поставок импортного оборудования, а перенастройка цепочек — процесс небыстрый»,— говорит она.

Коммерческая недвижимость не вышла из кризиса

Советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова полагает, что динамика ввода МКД станет отрицательной в июле—октябре, но под конец года продемонстрирует рост. Сейчас, добавляет она, объем заявленных проектов с вводом до конца 2022 года ниже аналогичного показателя 2021 года, учитывая перенос сроков строительства, можно ожидать снижения ввода МКД по итогам года на 2–10%. Более оптимистичен старший научный сотрудник Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергей Зубов: «Нет оснований считать, что отставание будет существенным, при отсутствии неэкономических шоков отрасль адаптируется к новым условиям, и дисбалансы будут устранены».

В целом, как сообщили “Ъ” в «Дом.РФ», по итогам года ожидается ввод жилья «как минимум» на уровне рекордного 2021 года — 92,6 млн кв. м.

Отметим, с учетом роста в первом полугодии такой прогноз не исключает снижения ввода МКД, особенно в случае сохранения темпов ввода частных домов. Тем временем, судя по данным «Дом.РФ», на рынке МКД начинается восстановление темпов формирования «заделов» на будущие годы: если в марте фиксировался резкий спад выхода проектов на рынок (см. “Ъ” от 20 июня), то в июне объемы запуска нового жилья составили 4 млн кв. м (на 35% больше, чем в мае), хотя и они не дотягивают до прошлогодних значений — в июне 2021 года запускались проекты на 5,3 млн кв. м. В целом за полгода, по оценкам Минстроя, выданы разрешения на строительство 22,5 млн кв. м — это на 21% больше, чем за январь—июнь 2021 года.

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...