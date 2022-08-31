Фармрозница занемогла

Продажи лекарств в аптеках по всей России в июле в натуральном выражении сократились на 17%, впервые с начала года снизился и оборот фармрозницы – почти на 2%, до 87,9 млрд руб. Россияне стали меньше покупать и биологически активные добавки (БАД) — их продажи упали впервые за полтора года. Среди причин сжатия рынка эксперты называют сделанные потребителями еще весной запасы препаратов и снижение уровня заболеваемости COVID-19. Однако они рассчитывают, что новая волна пандемии и рост сезонных заболеваний позволит фармритейлерам поддержать продажи во втором полугодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в DSM Group, в июле продажи лекарств в фармрознице в натуральном выражении сократились на 17,1% год к году, до 297 млн упаковок, в денежном — на 1,9%, до 87,9 млрд руб. По данным аналитиков, снижение продаж в деньгах по итогам месяца произошло впервые с декабря 2021 года. Существенно сократились в июле и продажи БАД в денежном выражении — на 6,1%, до 5,6 млрд руб., следует из информации DSM Group. Последний раз продажи БАД падали в марте 2021 года.

Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин подтверждает, что июль стал для фармрозницы самым слабым месяцем в этом году. Но лето — это всегда низкий сезон, напоминает он, к тому же, падение продаж было ожидаемо после волны пандемии COVID-19 в начале года и ажиотажного спроса в марте—апреле. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, ожидалось гораздо более значительное падение. Поэтому он итоги июля, как и всего лета, называет «удовлетворительными».

Между тем, например, в «Сбер Еаптеке» не заметили снижения спроса на БАД и на лекарства. Там утверждают, что в июле продажи у сервиса в денежном выражении увеличились на 39% год к году.

Впрочем, у лидера среди производителей БАД — компании «Эвалар» — объем реализации продукции в июле сократился на 22,3%, до 799,1 млн руб. Председатель совета директоров «Эвалар» Наталия Прокопьева объясняет, что заметнее всего сказалось падение продаж витаминов из-за ослабления пандемии COVID-19. Она также отмечает снижение покупательской способности населения в целом в 2022 году.

Как и в ситуации с лекарствами, сыграло роль формирование запасов БАД в период ажиотажного спроса весной, добавляет исполнительный директор саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков.

Госпожа Прокопьева отмечает, что также сказалась и смена маркетинговых приоритетов. «Летом основной акцент в продвижении делался на лекарственных средствах "Эвалара", замещающих импортные продукты»,— говорит она. Поэтому, продолжает Наталия Прокопьева, доля продаж лекарств в отличие от БАД в общем обороте компании выросла. Она также указывает на рост доли прямых онлайн-продаж компании. Реализация БАД через e-commerce растет, но и аптеки развиваются в этой сфере, поэтому на глобальном перераспределении каналов продаж это пока не отражается, не соглашается Александр Жестков.

Уже в августе ситуация с продажами у фармрозницы по большинству товарных групп начала нормализоваться, говорит Сергей Шуляк. Он объясняет это очередным ростом заболеваемости COVID-19. В первые три недели августа, по данным DSM Group, рост продаж лекарств в деньгах год к году возобновился: за неделю — на 0,8–6,8%. Но объемы реализации БАД продолжили снижаться.

Несмотря на июльское падение, за семь месяцев в целом продажи лекарств в аптеках выросли на 24,5%, до 800,2 млрд руб., а БАД — на 25%, до 54,8 млрд руб., подсчитали в DSM Group. В «Сбер Еаптеке» ожидают, что на результатах второго полугодия, помимо очередной волны COVID-19, может сказаться традиционный сезонный рост в осенне-зимний период, связанный с изменением эпидемиологической ситуации.

Тем не менее темпы прироста в оставшиеся месяцы этого года будут ниже весенних, прогнозирует господин Шуляк. По итогам года он ожидает роста продаж лекарств в рознице на 13–15%, в то время как год назад этот показатель составил 3,4%. Продажи БАД тоже увеличатся, но на 10%, считает господин Жестков. По данным DSM Group, в 2021 году объем реализации таких добавок вырос на 11,3%.

Полина Гриценко