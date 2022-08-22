Фармрозница ушла на перерыв

По итогам второго квартала 2022 года число аптек в России сократилось на 275 точек, до 72 тыс. Это произошло впервые за почти два года. Ранее фармацевтическую розницу поддерживала пандемия, а сейчас на бизнес давит снижение платежеспособного спроса и маркетинговой поддержки производителей лекарств. Тренд на закрытие аптек может достичь пика к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля 2022 года в России работало почти 72 тыс. аптек, что на 4,5% больше год к году, подсчитали для “Ъ” в RNC Pharma. Динамика роста могла быть выше, но за апрель—июнь в стране закрылось 275 аптек. Как уточняют в RNC Pharma, с третьего квартала 2020 года и до апреля число аптек только росло.

Крупнейшие аптечные сети по доле рынка в России по итогам первой половины 2022 года Выйти из полноэкранного режима Место Название Доля (%) Количество точек 1 «Ригла» 7,5 3507 2 «Апрель» 5,9 4059 3 «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» 4,7 1901 4 «Планета здоровья» 4,7 2364 5 «Неофарм» 3,9 1053 6 «Вита» 3,3 2256 7 «Фармленд» 3 1648 8 «Аптечная сеть 36,6» 2,8 1831 9 «Максавит» 1,4 811 10 «Алоэ» 1,4 998 Открыть в новом окне Источник: RNC Pharma.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что пока сходят с дистанции в основном единичные аптеки или небольшие сети. По его словам, сокращение числа точек связано с падением платежеспособности покупателей, а также с изменением политики фармкомпаний в отношении продвижения своей продукции. Кроме того, некоторые аптеки закрылись на ремонт или переезд летом, когда в фармрознице отмечается сезонное сокращение спроса, уточняет он.

Гендиректор рязанской «Аптека Фарма» Александр Миронов подтверждает тенденцию ухода с рынка небольших сетей и одиночных аптек: «В Москве, где мы начали открывать точки, много предложений по аренде помещений, которые раньше занимала аптека». Лидер фармрозницы по доле рынка «Ригла» получает предложения о покупке «регулярно», а в 2022 году в сети стали уделять больше внимания этому направлению, рассказал ее гендиректор Александр Филиппов. В апреле «Ригла» приобрела тульскую сеть «СПАР-Аптека», включающую 34 точки.

Александр Миронов полагает, что владельцы аптек уходят из бизнеса на фоне снижения выручки. По его словам, небольшие сети в последние два года поддерживались за счет продаж, связанных с пандемией. После ажиотажного спроса в марте, в первые недели военных действий на Украине, когда продажи аптек выросли год к году на 72,5% в деньгах, месяц к месяцу выручка фармритейлеров начала падать, следует из данных DSM Group. Год к году в денежном выражении рынок сохранял рост, но в упаковках снижался — в июне на 10%.

Уход небольших сетей сказался на усилении консолидации рынка федеральными игроками. Лидером по числу новых точек стал «Апрель», у которого за второй квартал открылась 621 аптека, а в целом сеть достигла 4,1 тыс. точек. В результате «Апрель» сместил на третью позицию объединенную сеть «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов» и «Мелодия здоровья»). «Апрель» развивается более чем в 60 регионах через органический рост, говорит коммерческий директор компании Ольга Козленко. По такому же пути в основном развивалась во втором квартале «Ригла», указывает Александр Филиппов. За апрель—июнь сеть расширилась на 39 аптек, а 49 точек было закрыто по причине их низкой эффективности.

Консультанты рынка недвижимости пока не отмечают ощутимых изменений спроса на аренду со стороны фармрозницы. Этот сегмент сохраняет планы по экспансии, говорит директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца. Развиваются сейчас в Москве «Горздрав» (группа «36,6»), «Планета здоровья», «Неофарм», перечисляет директор направления стрит-ритейла Knight Frank Russia Ирина Козина.

«Ригла» рассчитывает и дальше наращивать число розничных точек. «Апрель» запланировал на конец ноября открытие 5000-й аптеки. Но сейчас рынок скорее переживает затишье, так как «все, что могло случиться, уже случилось», говорит руководитель воронежской «Фармии» Роман Кубанев.

Многие сети несколько лет подряд занимались оптимизацией своего бизнеса, что могло стать одной из причин сокращения точек, предполагает Ирина Козина. Николай Беспалов добавляет, что вряд ли без переоценки эффективности существующих аптек обойдутся и крупные игроки. Он прогнозирует, что эта тенденция достигнет пика к концу года и отрасль может потерять 1–2% объектов.

Полина Гриценко, Александра Мерцалова