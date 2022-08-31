У курицы слетели цены

Высокие темпы производства в первой половине года и сниженный спрос перед началом осени привели к падению оптовых цен на мясо птицы в конце августа ниже прошлогодних значений. Рентабельность участников рынка поддерживают низкие цены на зерно для кормов. Но в перспективе тренд может привести к сокращению инвестиций в отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Оптовые цены на тушку бройлера в центральной России на неделе 22–28 августа снизились на 1,5%, до 136 руб. за 1 кг, опустившись ниже прошлогодних значений, когда продукт стоил около 140 руб. за 1 кг. Это следует из мониторинга Национального союза птицеводов (НСП), с которым ознакомился “Ъ”. В 2021 году с конца июня оптовые цены на тушку бройлера непрерывно росли, оставаясь выше предыдущих периодов. В НСП отказались от комментариев.

В УК «Траст-Птицеводческие активы» (управляет ГК «Здоровая ферма») подтвердили динамику, связав ее с ростом производства животных белков, прежде всего курицы и свинины. По данным Минсельхоза, в первой половине 2022 года объем выпуска мяса птицы вырос на 5,8%, до 2,5 млн тонн, свинины — на 5,7%, до 2,1 млн тонн год к году. Крупные производители мяса птицы — группа «Черкизово», АПХ «Мираторг», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, ГК «Продо», «Приосколье» и ГАП «Ресурс» комментарии не предоставили.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов отмечает, что снижение цен на тушку бройлера в конце августа — нетипичная картина. Сдерживающее влияние на цены во всех сегментах оказывают растущие объемы предложения мяса, подтверждает он. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что вторая половина августа и первая половина сентября считаются одним из самых сложных периодов на рынке мяса. Часть спроса переходит на поступающие сезонные овощи, а ряд потребителей экономит в период подготовки к учебному году, указывает он. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев добавляет, что рост производства влияет и на динамику цен на свинину. К 22 августа это мясо в опте в среднем стоило 118,92 руб. за 1 кг против 123,51 руб. за 1 кг годом ранее, согласно НСС.

В «Магните» отметили снижение стоимости курицы в течение этого года и говорят, что текущие цены в рознице соответствуют прошлогодним значениям. На онлайн-витрине «Перекрестка» тушка бройлера стоит от 143,99 руб. за 1 кг. Как отмечает источник “Ъ” в отрасли, производители мяса птицы рассчитывали на рост стоимости продукции после высокого летнего сезона, но этого не произошло.

В УК «Траст-Птицеводческие активы» надеются на стабилизацию цен в четвертом квартале и комфортный уровень кормовой себестоимости, связанный с хорошим урожаем этого года. Источник “Ъ” в отрасли подтверждает, что сохранять рентабельность птицеводства позволяют низкие цены на фуражное зерно. В Поволжье у ряда покупателей котировки опустились до 6 тыс. руб. за 1 тонну (см. “Ъ” от 29 августа), в центре стоимость фуражной пшеницы оценивается в 8,5–12 тыс. руб. за 1 тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что внутренний рынок мяса птицы уже давно насыщен и ожидать дополнительные инвестиции в отрасль стоит только в проектах с четким планом развития экспорта. Но из-за укрепления рубля поставки за рубеж сейчас осложнены, отмечает он. По словам эксперта, на этом фоне возможен рост M&A в птицеводстве из-за желания части игроков уйти со сложного рынка, хотя инертность в отрасли довольно велика и в целом состояние участников рынка пока должно быть достаточно хорошим.

Андрей Дальнов ожидает стабилизацию цен на мясо птицы вблизи достигнутых значений с небольшим сезонным повышением в декабре. По его словам, участникам рынка для минимизации ценовых рисков стоит задуматься о распределении продаж по различным каналам, развитии сети дистрибуторов в различных регионах и расширении ассортимента за счет полуфабрикатов и колбасных изделий.

Алексей Полухин