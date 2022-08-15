Говядину подкормят субсидиями

В Минсельхозе готовят дополнительные меры поддержки рынка говядины — единственного из основных видов мяса, производство которого сократилось в первой половине года. Для решения проблемы регулятор может начать выделять субсидии на откорм на убой бычков молочных пород. Участники мясного рынка выступают за поддержку только для мясного скотоводства и отмену квоты на беспошлинный импорт говядины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минсельхоз может начать субсидировать откорм бычков молочных пород, чтобы стимулировать производство говядины. Об этом “Ъ” рассказали участники совещания в министерстве, где обсуждался вопрос. Говядина — единственный среди основных видов мяса, выпуск которого сократился в первой половине 2022 года. По имеющимся у “Ъ” данным Минсельхоза, за этот период выпуск свинины в убойном весе вырос на 5,7%, до 2,1 млн тонн год к году, мяса птицы — на 5,8%, до 2,5 млн тонн, а производство говядины сократилось на 2,3%, до 626,8 тыс. тонн. В Минсельхозе комментарий не предоставили.

По словам источников “Ъ”, снижение производства в министерстве связывают с отказом АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников — крупнейшего производителя говядины в стране — от закупки крупного рогатого скота (КРС) у фермеров. Как рассказывали источники “Ъ”, у производителей говядины резко упал спрос на закупку КРС в связи с допуском на рынок 200 тыс. тонн импортной замороженной говядины по нулевой ставке пошлины вместо обычных 15%.

В «Мираторге» заявили “Ъ”, что снизили убой и закупку КРС примерно на 30%. По словам представителя холдинга, укрепление курса рубля и беспошлинный ввоз привели к снижению цен на импортную говядину, что сделало невыгодным закупку и, как следствие, выращивание КРС.

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин говорит, что закупку КРС на убой сократили многие производители говядины. По его словам, средняя стоимость КРС с января по июнь 2022 года выросла со 140 до 180 руб. за 1 кг, тогда как средние оптовые цены на говядину в последние месяцы снижаются. Согласно НМА, средние оптовые цены на основные отруба (без мраморной говядины) с середины апреля по конец июля снизились с 550 до 409 руб. за 1 кг.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк добавляет, что к снижению закупки КРС привело и сокращение поголовья. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в 2021 году поголовье КРС в России уменьшилось на 1,9%, до 7,7 млн голов.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отмечает, что выращивание бычков для предприятий молочной отрасли традиционно убыточный процесс, поскольку требует значительных затрат в первые месяцы откорма. Субсидия Минсельхоза может повысить экономический эффект для участников рынка, что позволит увеличить предложение говядины, уверен господин Белов. Большая часть российской говядины сегодня выпускается из бычков молочных пород, так что направленная именно на них субсидия оправданна, согласен источник “Ъ” на молочном рынке.

Председатель совета директор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что прибыльной может быть площадка откорма минимум на 1 тыс. бычков, а строительство таких объектов обходится примерно в 150 тыс. руб. на место. Для привлечения инвесторов потребуется компенсировать 20–30% от затрат, подсчитал он. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко добавляет, что откорм бычков на мясо требует специальных технологий и кормов.

По мнению Сергея Юшина, для стимулирования производства говядины лучше выделять субсидию на откорм мясных пород бычков, которая бы направлялась при достижении оптимального веса. У молочных предприятий уже большое число мер поддержки, а для развития отрасли говядины необходимо, чтобы доля мясного скота в поголовье была не менее 35% вместо текущих 20%, поясняет он. В «Мираторге» считают, что в первую очередь необходимо в 2023 году отказаться от квоты на беспошлинный ввоз говядины, перейти к плоской ставке пошлины, а также расширить меры поддержки для мясного скотоводства. В холдинге добавили, что пока не отказываются от планов по наращиванию собственного поголовья КРС, которое в будущем году должно вырасти до 1 млн голов.

Алексей Полухин