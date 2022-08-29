Пшеницу режут под корень

Рекордный урожай зерновых и низкие темпы экспорта привели к падению цен на используемую для кормов фуражную пшеницу до минимальных значений с начала 2018 года. В Поволжье котировки опустились до 6 тыс. руб. за тонну, хотя в центре зерно торгуется дороже. Производителям мяса это позволяет сохранять отпускные цены, что приводит к росту спроса, но аналитики допускают возобновление роста стоимости зерна в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Закупочные цены на фуражную пшеницу у ряда покупателей опустились до 6 тыс. руб. за тонну — последний раз такой минимальный уровень наблюдался в начале 2018 года, говорится в обзоре «Совэкона». Собеседник “Ъ” среди крупных производителей зерна уточняет, что 6 тыс. руб. за тонну — цены на фураж в Поволжье, где в этом году урожай зерновых более чем в два раза превышает прошлогодний. На юге, напротив, за счет близости экспортных терминалов закупка фуражной пшеницы пока идет по 12 тыс. руб. за тонну, добавил он.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в центре страны средние цены на фуражную пшеницу с поставкой до переработчика находятся на уровне 8,5–9,5 тыс. руб. за тонну. По его словам, в этом сезоне заметно вырос объем предложения фуража, поэтому пшеница такого класса стоит меньше высококачественной продовольственной примерно на 6 тыс. руб. за тонну. Это рекордная разница, добавляет эксперт.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что на рынок давят рекордный урожай и низкие темпы экспорта в этом сезоне. К 25 августа в России собрано 105,2 млн тонн зерна против 86,4 млн тонн годом ранее, объем сбора пшеницы вырос с 63,2 млн до 78,9 млн тонн, сказано в обзоре «Совэкона». Экспорт российской пшеницы в июле—августе аналитики агентства оценивают в 5,9 млн тонн — это самый низкий показатель с сезона 2017/18 года и на 27% меньше прошлогоднего объема. Предложение кормовой пшеницы высоко, так как фермеры традиционно предпочитают продавать ее при потребности в деньгах или необходимости освободить хранилища, указывает господин Сизов.

Продовольственная пшеница третьего и четвертого классов также дешевеет. На минувшей неделе цены в среднем снизились на 450–625 руб., до 11,9–11,4 тыс. руб. за тонну, ячмень подешевел на 325 руб., до 9,2 тыс. руб. за тонну, подсчитали в «Совэконе».

Источник “Ъ” среди производителей зерна указывает, что на фоне резкого роста себестоимости производства отсутствие выручки ставит под угрозу реализацию агрокомпаниями своих инвеспрограмм.

Кроме того, в последние месяцы возросла стоимость логистики внутри страны, добавил он.

По словам господина Рылько, на последних стадиях уборки в ряде регионов могут фиксироваться минимальные цены на зерно, которые после завершения сбора урожая стабилизируются и постепенно начнут повышаться. Многое будет зависеть от курса рубля и мировых цен, уточняет он. Но сейчас ситуацию усугубляет и приближение второй очень высокой волны урожая — кукурузы, подсолнечника, сои, льна, под которые требуется место для хранения, добавляет эксперт.

Как отмечает Андрей Сизов, ключевой вопрос — начнется ли на российском рынке в этом сезоне массовая распродажа зерна по низким ценам, чего не наблюдалось уже много лет. Пока вероятность этого невысока, однако давление нового урожая растет, добавляет он. Сдерживающими факторами могут быть ускорение темпов экспорта и стабилизация закупочных цен в портах, отмечают в «Совэконе».

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что цены на фуражное зерно действительно снизились от рекордных значений прошлого года на 20–25%, но в центре страны, где сконцентрированы крупнейшие производители мяса, находятся на уровне 11–12 тыс. руб. за тонну. Как отмечает господин Ковалев, сочетание влияния рекордного урожая, крепкого рубля и сложностей с экспортом зерна позволило сдержать рост себестоимости в животноводстве и сохранить стабильные оптовые цены. В результате, отмечает эксперт, потребление свинины в первой половине 2022 года выросло на 7% — рекордный показатель за несколько лет.

Анатолий Костырев