Рынок предвосхитил «Газпром»

Индекс Московской биржи впервые за два месяца превысил уровень 2300 пунктов. Уверенный рост российского рынка продолжался почти весь август на фоне восстановления цен на нефть и позитивных макроэкономических показателей, а 30 августа его подтолкнули акции «Газпрома», вечером объявившего о крупных промежуточных дивидендах. Аналитики ожидают продолжения роста 31 августа, когда решение газовой монополии будет полноценно отыграно рынком.

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Индекс Московской биржи в ходе торгов 30 августа достигал 2314,53 пункта. На эту высоту он не поднимался с 30 июня, когда индекс обвалило на 7% решение акционеров «Газпрома» не платить годовые дивиденды (см. “Ъ” от 1 июля). По итогам 30 августа индекс остановился на 2306,62 пункта, что на 0,45% выше значений закрытия понедельника.

Большую часть уходящего месяца акции «Газпрома» оставались аутсайдерами нефтегазового сектора. Однако на торгах 30 августа они подорожали на 7,3%, а с начала недели рост превысил 11%. Рывок произошел при высокой активности инвесторов и без существенных официальных поводов, причем 30 августа объем торгов акциями составил почти 22,2 млрд руб., в четыре раза выше результата 29 августа.

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Источники “Ъ” среди портфельных управляющих объясняют динамику акций монополии слухами о дивидендах — и действительно, уже после закрытия биржевых торгов «Газпром» объявил, что его совет директоров рекомендовал заплатить промежуточные дивиденды в размере 51,03 руб. на акцию. Это всего на 1,5 руб. ниже выплаты, рекомендованной СД в мае (52,53 руб.).

Впрочем, у роста индекса есть и другие причины. Так, участники рынка отмечают возросшую активность частных инвесторов, которые, как отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров, «возвращаются по мере падения доходности по консервативным инструментам и окончания полугодовых депозитов по высоким ставкам».

Частных инвесторов привлекает недооцененность российского рынка акций на фоне подъема цен на нефть.

С начала августа стоимость российской нефти Urals выросла почти на 40%, до $86 за баррель, что привело к сужению спреда с Brent до 18%. При таких ценах на нефть, говорит трейдер управления операций на рынке акций ИК «Велес Капитал» Ярослав Калугин, нефтегазовый сектор «чувствует себя достаточно уверенно».

На рынке укрепились ожидания по промежуточным дивидендам по таким компаниям, как «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Роснефть», уточняет аналитик УК «Ингосстрах- Инвестиции» Андраник Мановян. Акции этих компаний с начала августа выросли на 6–14%.

Кроме того, глубина и продолжительность спада в экономике РФ «оказались не столь катастрофичны, как выглядело исходно, что стимулирует интерес к рынку акций», полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Добавляет оптимизма сезон отчетностей, которые по многим компаниям превосходят ожидания аналитиков.

К тому же, говорят аналитики, «на рынке начали появляться новые идеи», что способствует приходу долгосрочных инвесторов. Господин Сыроваткин относит к ним сектора строительства и ИТ, которые пользуются господдержкой.

Участники рынка ожидают, что 31 августа торги откроются уверенным ростом, поддержанным акциями «Газпрома», так как предложенные выплаты соответствуют дивидендной доходности в 25%. Эта новость, как считает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Ян Мельничук, вызовет общий рост, так как «снимает негативный фон в части предыдущего отказа от выплат».

В более долгосрочной перспективе ситуация на рынке будет зависеть от развития ситуации на Украине и начала действия эмбарго на российскую нефть. В отсутствие серьезного негатива, отмечает Олег Сыроваткин, как, например, заметное снижение объемов российского экспорта, рынок акций имеет хорошие шансы продолжить рост.

Виталий Гайдаев