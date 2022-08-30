«Газпром» сбывается

«Газпром», уже один раз обманувший ожидания акционеров в этом году, дал им новую надежду. Монополия хочет выплатить первые в своей истории и сразу рекордные промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 1,2 трлн руб. Практически аналогичные по размеру дивиденды за весь 2021 год «Газпром» всего два месяца назад отказался платить, мотивируя это внеплановым ростом налоговой нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Совет директоров «Газпрома» в заочной форме проголосовал за созыв 30 сентября внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие. До сих пор «Газпром» промежуточных дивидендов не платил. Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить за первое полугодие 51,03 руб. на акцию, или в целом более 1,2 трлн руб. Это почти соответствует сумме объявленных дивидендов за весь 2021 год (1,244 трлн руб.), которые «Газпром» в последний момент решил не платить. Реестр акционеров закрывается 11 октября.

Финансовый директор монополии Фамил Садыгов заявил, что дивидендная база «Газпрома», то есть чистая прибыль с корректировкой на неденежные статьи, в первом полугодии составила 2,4 трлн руб., а сама чистая прибыль — 2,5 трлн руб. Таким образом, компания собирается отдать акционерам половину прибыли, что соответствует дивидендной политике. Это также означает, что только за первое полугодие «Газпром» получил большую чистую прибыль, как за весь 2021 год (2,09 трлн руб.).

Компания пока не сообщала, собирается ли раскрывать отчетность за первое полугодие. По словам Фамила Садыгова, менеджмент «Газпрома» в дальнейшем «намерен придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли».

Между тем всего два месяца назад, когда менеджмент «Газпрома» уже должен был вполне представлять размер чистой прибыли в первом полугодии, акционеры подконтрольной государству компании неожиданно отменили дивиденды за 2021 год. Это объяснялось решением Минфина увеличить налоговую нагрузку на «Газпром» как раз на 1,2 трлн руб., которые планировалось выплатить в виде дивидендов. Тогда котировки «Газпрома» за день рухнули более чем на 30%, а весь российский фондовый рынок потерял более 7% (см. “Ъ” от 1 июля). Акции компании опускались до самого низкого уровня с пандемии.

Информация о промежуточных дивидендах была опубликована после закрытия торгов на Московской бирже, однако в течение дня 30 августа акции «Газпрома» выросли более чем на 7% без очевидных поводов (подробнее о ситуации на рынке см. стр. 8).

Поддержку планам менеджмента «Газпрома» выплатить дивиденды могли оказать рекордные цены на газ. Так, в августе средние цены на газ в Европе были в 2,3 раза выше, чем в среднем в первом полугодии, что обещает «Газпрому» еще более высокую прибыль. Но к исходу лета газовые котировки отходят от пиков на фоне успехов ЕС по заполнению газовых хранилищ. Сентябрьский фьючерс на газ на хабе TTF в Нидерландах 30 августа снизился на 3,8%, до €261,9 за 1 МВт•ч, или около $2,7 тыс. за 1 тыс. кубометров. Спотовая цена с поставкой на день вперед снизилась на 18%, до €257 за 1 МВт•ч, или около $2,672 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Снижение цен произошло несмотря на то, что «Газпром» с 31 августа по 3 сентября полностью остановит прокачку по «Северному потоку» из-за внепланового ремонта. В последние дни цены на газ в Европе были чрезвычайно волатильными на фоне вялых торгов и большой неопределенности, отмечает Никита Доброславский из Центра устойчивого развития школы управления «Сколково».

Европейские газовые хранилища заполнены на 80% — это тот целевой показатель, который страны ЕС планировали достичь к 1 октября. Германия, крупнейший потребитель газа из РФ, заполнила свои ПХГ уже на 83% (по данным AGSI+). ЕС готовится к тяжелой зиме, поскольку РФ последовательно сокращает поставки газа на континент, а цены бьют исторические рекорды — $3,5 тыс. за 1 тыс. кубометров. По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, они будут снижаться, поскольку Германия почти выполнила цели по заполнению ПХГ. В сентябре, по прогнозу чиновника, уровень запасов составит 85%.

ПХГ не смогут полностью компенсировать отсутствие поставок из РФ, на которые в среднем приходится около 30% от потребляемого зимой топлива. Но в этом году потребление газа в Европе должно снизиться: в Нидерландах оно уже в первом полугодии упало на 25% год к году, другие страны принимают активные меры для экономии топлива.

Татьяна Дятел