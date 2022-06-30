Достояние рассталось с состоянием

«Газпром» впервые с кризиса 1998 года полностью отказался от выплаты дивидендов, причем сделал это в последний момент — решение принял основной акционер в лице государства вопреки рекомендации государством же сформированного совета директоров. Власти решили изъять все предназначенные для выплаты дивидендов 1,2 трлн руб. в бюджет через внеплановое повышение НДПИ. Такой неожиданный шаг обрушил котировки компании и российского фондового рынка, а также, по мнению аналитиков, и долгосрочную инвестиционную привлекательность бумаг монополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государство поставило приоритеты бюджета выше потребностей акционеров «Газпрома»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Государство поставило приоритеты бюджета выше потребностей акционеров «Газпрома»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Газпром» впервые в этом веке решил вообще не выплачивать дивиденды. 30 июня основной акционер компании в лице государства (50,23% акций) проголосовал против выплаты за 2021 год, тем самым отказавшись следовать рекомендации совета директоров. Тот 26 мая рекомендовал акционерам выплатить рекордные за всю историю дивиденды в размере 52,53 руб. за акцию, общий объем дивидендных выплат должен был составить 1,24 трлн руб., или 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Официально в монополии решение акционеров объяснили смещением приоритетов в пользу исполнения инвестпрограммы, в том числе газификации, подготовкой к зиме и необходимостью выплаты повышенного НДПИ.

После решения собрания акционеров бумаги «Газпрома» в рамках панической распродажи на Мосбирже рухнули на треть, завершив день падением на 30% и потянув за собой весь российский фондовый рынок. Объявление о том, что «Роснефть» одобрила итоговые дивиденды за 2021 год в ожидавшемся объеме (441,5 млрд руб. вместе с промежуточными дивидендами за первое полугодие), было опубликовано уже после завершения торгов.

Одновременно по инициативе Минфина у «Газпрома» планируется изъять 1,25 трлн руб. в виде разового повышения НДПИ в сентябре—ноябре 2022 года. Такое решение позволяет правительству получить в бюджет всю сумму потенциальных дивидендов и не делиться ими с миноритариями. Это полностью рушит дивидендную концепцию «Газпрома», формировавшуюся в последние годы, в которой декларировался переход на выплату акционерам 50% чистой прибыли.

Поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие разовое повышение НДПИ для «Газпрома», Госдума приняла во втором чтении 30 июня — в тот же день, когда компания проводила собрание акционеров. Изначально предполагалось, что объем изъятий составит лишь 416 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 июня), однако 30 июня представитель Минфин впервые пояснил, что речь идет о сумме изъятий за один месяц. Отметим, что, если бы такие пояснения были даны ранее, рынку стало бы очевидно, что выплаты дивидендов не будет, поскольку компании было бы крайне сложно их осуществить при таком росте НДПИ.

Повышение НДПИ лишит «Газпром» 24% прогнозной EBITDA в 2022 году и снизит дивиденд на акцию на 18 руб. (минус 8% дивидендной доходности) за 2022 год, если он будет выплачен, в чем сейчас уверенности нет, посчитали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» (его ведут бывшие аналитики бывшего «ВТБ Капитала»).

По их мнению, отсутствие дивидендов негативно повлияет на настроения участников рынка акций, поскольку акции «Газпрома» формировали третью часть портфелей российских частных инвесторов. «Дивидендная тема становится малопредсказуемой, снижая интерес к рынку акций со стороны частных инвесторов и негативно отражаясь на ликвидности в целом»,— подчеркивают они.

Решение акционеров подрывает инвестиционную привлекательность «Газпрома», отмечает Кирилл Бахтин из инвестбанка «Синара». Худший вариант, по его мнению, если правительство решит на постоянной основе получать средства из денежного потока компании путем повышения НДПИ, что сократит будущие выплаты дивидендов.

Напомним, в 2015 году Минфин уже увеличивал НДПИ для «Газпрома», вводя повышающие коэффициенты в формулу исчисления налога (так называемые нашлепки). Подобная практика продолжилась в 2016 году, а часть повышения НДПИ, объявлявшаяся временной, потом стала постоянной. Вероятно, «Газпром» может перейти к наращиванию инвестпрограммы для того, чтобы избежать высоких изъятий прибыли через налоги.

Татьяна Дятел