Протест от ума

Проект «Умное голосование» (разработан в 2018 году для поддержки наиболее сильных оппозиционных кандидатов) впервые изменит принцип формирования списка рекомендаций. Соратники находящегося в заключении политика Алексея Навального заявили, что в этом году призовут голосовать только за тех кандидатов, которые не поддерживают специальную военную операцию на Украине. По мнению оппозиционеров, это позволит «легально протестовать» гражданам, не согласным с внешней политикой властей. С похожим заявлением ранее выступила партия «Яблоко», призвавшая голосовать за ее кандидатов, чтобы продемонстрировать долю выступающих за мир россиян. Эксперт считает, что в список «Умного голосования» можно включить всех кандидатов от «Яблока», но самой партии вряд ли это понравится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Волков

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Леонид Волков

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Разработанная Алексеем Навальным система «Умное голосование» впервые за четыре года изменит принцип работы. Как сообщил 28 августа в стриме на YouTube-канале ближайший соратник оппозиционера Леонид Волков (включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов, обвиняется по нескольким статьям УК, проживает за границей), в сентябре 2022 года списки кандидатов составят только для муниципальных выборов в Москве и в них войдут люди, выступившие против спецоперации на Украине или не высказывающиеся в ее поддержку. Таким образом москвичи смогут легально выразить свою «антивоенную позицию» без риска быть наказанными за несанкционированный протест, пояснил господин Волков. Он также добавил, что эффективность системы будет оцениваться по результатам очного голосования на избирательных участках без учета результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее с похожей позицией выступило «Яблоко»: партия призвала голосовать за выдвинутых ею кандидатов тех, кто не согласен с внешней политикой российских властей.

Напомним, что до сих пор списки «Умного голосования» составлялись на основании социологии и экспертных оценок: сторонники господина Навального призывали голосовать за кандидата любых политических взглядов, если он имеет наибольшие шансы победить оппонента от «Единой России» или кандидата, согласованного с властью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Круглов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Максим Круглов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме и один из кураторов муниципальной кампании в столице Максим Круглов сказал “Ъ”, что ему «все равно», какие кандидаты войдут в список «Умного голосования». «Мое личное мнение по поводу этого проекта не меняется. В прошлом году по их рекомендации люди голосовали за сталинистов. Никаких слов сожаления по этому поводу мы от них не услышали, поэтому их новые критерии по голосованию нас не очень интересуют»,— пояснил депутат.

Между тем выдвинутых «Яблоком» кандидатов продолжают снимать с выборов именно за связь с признанными экстремистскими организациями структурами Алексея Навального — либо за «причастность» к их деятельности, либо за демонстрацию их символики и, в частности, логотипа «Умного голосования», хотя партия всегда критиковала этот проект. Уже после окончания регистрации кандидатов в Москве суды отстранили по этим основаниям 11 «яблочников», а в конце прошлой недели протоколы были составлены еще на пять человек.

Опрошенные “Ъ” кандидаты опасаются, что попадание в список «Умного голосования» может стать для них «черной меткой» и окончательно лишить возможности избраться депутатами. С таким мнением согласен и политолог Константин Калачев. «Если сторонники Навального в этот раз решили поддерживать "антивоенных" кандидатов, то возникают вопросы и о критериях отбора, и об эффективности поддержки,— поясняет эксперт.— В Москве зарегистрировано более 6 тыс. кандидатов. Кто-то, находясь за пределами России, всерьез разбирался со взглядами такого количества людей? Не верю. А что касаемо формирования каких-то списков для поддержки, то время нынче другое. Эффективность таких списков не будет велика». Кандидаты, реально желающие избраться, пытаются не говорить о своем отношении к спецоперации, поэтому выявить их позицию трудно, подчеркивает господин Калачев. Самым эффективным методом для соратников Алексея Навального было бы включение в их список всех кандидатов от «Яблока», но самой партии это вряд ли придется по душе, заключает политолог.

Кира Хейфец