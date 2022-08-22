Борьба за мир до последнего мандата

Московское отделение «Яблока» провело в субботу конференцию кандидатов в муниципальные депутаты. По данным руководства партии, из 179 ее выдвиженцев до выборов допущен 151 человек, а остальные подверглись «политическому давлению вследствие антивоенной позиции». Но оставшиеся кандидаты ее не изменят: главной целью их кампании станет продвижение среди избирателей демократических ценностей и предоставление им возможности выразить несогласие с военной спецоперацией на Украине. «Ценностно близких» кандидатов по всей России, в частности выступающих за «мирную политику», решили поддержать и члены всероссийского собрания оппозиционных муниципалов «Земский съезд», обсудившие соответствующий список на прошедшем в тот же день форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидер «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что верность партии своим идеалам важнее числа полученных ею депутатских мандатов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Депутат Московской городской думы Максим Круглов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров (слева) и кандидат в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Дмитрий Горностаев (второй слева) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Лидер «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что верность партии своим идеалам важнее числа полученных ею депутатских мандатов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Депутат Московской городской думы Максим Круглов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров (слева) и кандидат в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Дмитрий Горностаев (второй слева) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Как было объявлено на конференции «Яблока», на данный момент избиркомы зарегистрировали 151 кандидата партии в 43 районах Москвы. Всего в этом году «яблочники» выдвинули 179 человек, хотя на муниципальных выборах-2017 их было более тысячи. Правда, тогда большинство кандидатов не состояли в партии и были предложены для выдвижения проектом «Объединенные демократы» во главе с политиками Дмитрием Гудковым и Максимом Кацем (оба включены Минюстом в реестр иноагентов).

Объясняя малое число выдвиженцев, лидер «Яблока» Николай Рыбаков напомнил, что партия сделала основой избирательной кампании антивоенную позицию, а не районные проблемы москвичей. «Нашлось 150 человек, которые на это согласились. Говорить про парки и велодорожки намного спокойнее, но это (антивоенная позиция.— “Ъ”) — важный гражданский поступок, на который решилось вот такое количество людей»,— подчеркнул господин Рыбаков. Он добавил, что для «Яблока» не будет принципиальным и количество полученных мандатов, которыми «нынешние выборы не измеряются». «Мы сделали листовки, на которых написано "За мир", и будем обращаться к большому количеству людей с этой позицией. И если это хотя бы на один день приблизит мир, выборы будут признаны нами успешными»,— пояснил лидер партии.

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, впрочем, добавил, что «помимо антивоенной позиции» у кандидатов «должны быть другие темы, которые привлекут избирателя более широкого». «Если мы его не привлекаем, то мы ничего не делаем, чтобы победить,— объяснил он свой подход.— В то же время, когда мы его привлекаем, он начинает задумываться об этих вопросах и потом все поймет». Господин Митрохин также отметил, что сейчас для москвичей «вопрос войны и мира не является главным», хотя партия по-прежнему считает эту тему приоритетной при проведении избирательной кампании. Другие партийцы, однако, уверяли собравшихся, что именно жители столицы больше всего интересуются этой темой и готовы отдать голос за «Яблоко», чтобы «легально выразить несогласие с внешней политикой России».

Рассуждая про партийные ценности, Николай Рыбаков сказал, что считает неприемлемой поддержку людей, которые идут на выборы от партий, одобривших спецоперацию. Даже если это люди демократических взглядов, рассматривающие выдвижение от такой партии лишь как возможность получить мандат, они «вешают на себя лейбл этой партии, продвигая ее среди людей» и «обманывают избирателей», отметил господин Рыбаков.

Параллельно с конференцией «Яблока» в онлайн-режиме проходил форум «Земского съезда», участники которого тоже были обеспокоены ценностными ориентирами кандидатов. Ранее земцы анонсировали, что составят список кандидатов из разных регионов для оппозиционно настроенных избирателей. Претендентам предлагалось подписать декларацию, в которой они соглашались с ценностями «Земского съезда», такими как приверженность идеалам местного самоуправления, поддержка децентрализации власти, несогласие с авторитаризмом, стремление к диалогу и компромиссам.

На момент проведения форума документ подписали более 100 человек, но некоторые кандидатуры вызвали вопросы у участников съезда. В частности, депутат новосибирской гордумы Сергей Бойко (соратник Алексея Навального, находится за границей из-за уголовного преследования за участие в экстремистском сообществе) заявил, что в списке есть кандидаты от КПРФ и «Справедливой России — За правду», которые поддерживают спецоперацию на Украине. «В декларации перечислены очень важные ценности, но важнейшая все-таки — человеческая жизнь. Таких кандидатов я бы обозначил как "группу риска" и предложил бы пересмотреть список,— заявил депутат.— Я понимаю, что кандидат сегодня не может выступать против (спецоперации на Украине.— “Ъ”), но он может не выступать за».

Составитель декларации, петербургский муниципальный депутат Виталий Боварь, отметил, что «старался создать документ, который был бы неприемлем для подписания сторонникам внешней политики России», но не исключил, что некоторые подписанты просто не прочитали этот текст. Участники съезда согласились, что список необходимо пересмотреть для создания «реальной, а не потемкинской демократии», а также дополнить декларацию пунктом о приверженности «мирной политике». Впрочем, часть земцев отметила, что корректировать список нужно «осмотрительно», искать компромиссы и пытаться избегать разделения оппозиционеров на «хороших и плохих русских». Пересмотреть список муниципалы планируют в ближайшее время, чтобы успеть опубликовать его к моменту голосования.

Кира Хейфец