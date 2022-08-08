Общее надежнее частного

Столичные избиркомы завершили регистрацию кандидатов в муниципальные депутаты Москвы. Согласно предварительным данным (окончательные цифры Мосгоризбирком обнародует в начале этой недели), крупные политические партии прошли этот этап практически без потерь. Исключением стали КПРФ и «Яблоко», к отдельным выдвиженцам которых возникли претензии и у избиркомов, и у силовиков. Большинство же отказов в регистрации приходится на самовыдвиженцев, которые шли на выборы в составе районных команд активистов или пользовались помощью оппозиционных платформ по подготовке кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Итоги регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Москве, которые пройдут 9–11 сентября, будут подведены в начале недели, предварительно 8–9 августа, сказал “Ъ” замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он уверен, что по сравнению с 2017 годом нынешняя кампания проходит с гораздо меньшим количеством жалоб и нарушений.

Итоговое число получивших регистрацию кандидатов пока не обнародовано, а некоторые из них продолжают оспаривать снятие с выборов в судах. На заседании Мосгоризбиркома в конце прошлой недели господин Реут заверил, что комиссия тщательно разбирается в каждой жалобе. Он также подчеркнул, что заявители не отрицают фактов, которые выявляют избирательные комиссии, однако интерпретируют их по-своему. «Избирательное законодательство не допускает двоякого толкования. Те доводы, на которых мы и территориальные избиркомы основываем наши решения, неоднократно исследовались Конституционным судом, и суд не нашел эти нормы неконституционными. Единственное основание для изменения решения комиссия — это если комиссия нарушила закон, других оснований закон не приводит»,— пояснил Дмитрий Реут позицию Мосгоризбиркома по поводу снятия кандидатов.

Почти все парламентские партии сумели сохранить своих выдвиженцев практически в полном составе. Напомним, на сентябрьских выборах в Москве разыгрывается 1417 мандатов в советах депутатов 125 из 146 муниципальных округов. «Единая Россия» выдвинула 1417 кандидатов, КПРФ — 984, «Справедливая Россия — За правду» — 626, «Новые люди» — 580, ЛДПР — 381.

Относительно большие потери среди парламентских партий понесла КПРФ: по словам лидера столичных коммунистов, депутата Мосгордумы Николая Зубрилина, на конец прошлой недели были зарегистрированы 872 кандидата, девять получили отказ и еще пять находятся в стадии регистрации. Большинству коммунистов отказывали в регистрации за недочеты в поданных документах, но некоторые были сняты с выборов и по решению суда. Например, лидера команды КПРФ в Черемушках, действующего муниципального депутата Елену Селькову суд признал виновной в демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Напомним, что вступившее в силу наказание по этой статье на год лишает гражданина пассивного избирательного права. Некоторое количество своих выдвиженцев столичные коммунисты отозвали с выборов самостоятельно, уличив их в «сотрудничестве с районными властями».

Нескольких кандидатов после регистрации потеряла и партия «Яблоко», выступавшая на предыдущих выборах в роли главного конкурента парламентских оппозиционных партий. Из 180 ее выдвиженцев до этапа регистрации дошли 174, из которых 155 уже зарегистрированы, четверо ожидают итогов регистрации и 15 получили отказ. Наибольшее число отказов «яблочникам» было связано с обвинениями в демонстрировании символики «Умного голосования» — соответствующие протоколы были составлены на семь кандидатов.

Несколько чаще с выборов снимали самовыдвиженцев, в том числе действующих муниципальных депутатов, которые намеревались баллотироваться в составе старых или новых команд. В списке поводов для отказа в регистрации, как и на выборах в Госдуму-2021, фигурировала «причастность к деятельности экстремистской организации», подтверждением которой были сочтены участие в прошлогодних митингах в защиту оппозиционера Алексея Навального и публикация постов в его поддержку. Например, по этой причине были сняты с гонки депутаты Константин Янкаускас (район Зюзино), Денис Шендерович (Кунцево) и депутат района Останкинский Сергей Цукасов (курировал одну из самых известных платформ по обучению независимых кандидатов — «Депутатская академия»). Тем не менее в целом оппозиционные платформы показали неплохие результаты: например, проект «Выдвижение» депутата Зюзино Александра Замятина и экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова отчитался о регистрации 91 из 110 выдвиженцев, а команда национал-демократа Романа Юнемана — 51 из 60 (правда, от поддержки девяти уже зарегистрированных кандидатов авторы проекта позже отказались, так как те не прошли «дополнительный внутренний фильтр»).

Координатор правовой помощи по уголовным делам проекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Антон Тароянц отмечает, что пока количество снятий кандидатов за связь с экстремистскими структурами (не менее пяти случаев) значительно меньше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму (более 30), однако в этом году сопоставимое число отказов (37) связано с обвинениями в демонстрировании экстремистской символики. Многие депутаты — районные лидеры общественного мнения, которые на выборах обычно призывают за кого-то голосовать, и чаще всего они агитировали за кандидатов, поддержанных "Умным голосованием", говорит господин Тароянц.

По подсчетам политолога Александра Асафова, «политических» отказов в регистрации в эту кампанию немного — около 40. «Подавляющее большинство отказов — это ошибки в документах, непредоставление документов, ошибки в подписях или их недостаточное количество и прочее. На мой взгляд, сказались не новые правовые обстоятельства, а отсутствие централизованной юридической поддержки, которую в 2017 году оказывали самовыдвиженцам Максим Кац, Дмитрий Гудков (кураторы проекта "Объединенные демократы".— "Ъ") и прочие»,— отмечает эксперт. По его мнению, группы кандидатов вокруг отдельных лидеров сейчас «инкапсулировались и широкой юридической помощи нет», хотя многие декларировали ее наличие.

Кира Хейфец, Елена Рожкова