«Манчестер Юнайтед» дорого закрыл окно

Перед закрытием летнего трансферного окна проводящий кадровую перестройку «Манчестер Юнайтед» заключил сделку, которая, скорее всего, останется самой дорогой в его рамках. Молодой бразильский форвард «Аякса» Антони, хорошо знакомый новому тренеру манчестерцев Эрику тен Хагу — тот работал до переезда в Англию как раз с голландским клубом,— обойдется пытающемуся вернуть прежнюю мощь гранду в £80 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переход форварда «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед» — самый дорогой трансфер нынешнего трансферного окна

Фото: Raymond Smit / NESImages / DeFodi Images / Getty Images Переход форварда «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед» — самый дорогой трансфер нынешнего трансферного окна

Фото: Raymond Smit / NESImages / DeFodi Images / Getty Images

О том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия перехода из «Аякса» 22-летнего вингера Антони, сообщил целый ряд британских медиаресурсов. По данным BBC, сумма трансфера составит £80,75 млн (€95 млн). При этом с учетом различных бонусов она может вырасти еще на £4,25 млн.

Это очень примечательные цифры. В рамках нынешнего летнего трансферного окна, закрывающегося в среду, был совершен целый ряд громких сделок с участием знаменитых футболистов. Но дороже той, что готовится совершить под занавес кампании «Манчестер Юнайтед», среди них нет. В рейтинге Transfermarkt на верхней строчке в данный момент находится трансфер французского хавбека Орельена Чуамени из «Монако» в «Реал»: мадридский клуб заплатил за игрока €80 млн, то есть все-таки существенно меньше, чем заплатит манчестерский клуб за Антони.

Более того, сделка по Антони войдет в пятерку наиболее дорогих трансферов в истории Английской премьер-лиги, притом что по своим финансовым возможностям она превосходит все остальные.

А сам «Манчестер Юнайтед» лишь однажды рискнул инвестировать в игрока больше средств, чем в бразильца, когда в 2016 году за £89 млн приобрел у «Ювентуса» француза Поля Погба.

Трансфер Антони, видимо, является примером того, как цену на футболиста резко поднимают счастливые для него обстоятельства. Про бразильца нельзя сказать, будто бы до сих пор он котировался совсем невысоко. Попав в «Аякс» из «Сан-Паулу» в 2020 году, Антони довольно быстро адаптировался в Европе и почти сразу превратился в важную фигуру для голландского клуба. В 82 официальных матчах за него он забил 25 голов и сделал 22 результативные передачи. При этом Антони успел завоевать с бразильской молодежкой золото прошлогодней Олимпиады в Токио, а недавно дебютировал и в составе сборной национальной. BBC отмечает, что у этого игрока немало достоинств. К ним относятся и прекрасное владение левой ногой, и умение неожиданно смещаться с привычного правого фланга в центр, и потрясающая скорость, и неплохое видение поля вкупе со вкусом к комбинационному футболу. Но при этом все же в шорт-лист наиболее перспективных молодых игроков мира, в которых стоит рискнуть вложить не просто большие, а огромные деньги, он не входил.

Почему «Манчестер Юнайтед» рискнул, понятно.

Все дело в том, что возглавивший клуб в этом сезоне голландский тренер Эрик тен Хаг слишком хорошо знает Антони и его возможности, поскольку до переезда в Англию руководил как раз «Аяксом».

Причем тен Хаг никогда не скрывал, что симпатизирует бразильцу — в первую очередь даже не столько из-за его продуктивности, сколько из-за того, что, как считает специалист, вингер обладает фантастической работоспособностью и желанием все время прогрессировать, которое в будущем может трансформировать его в стержневую для команды фигуру.

Приобретением Антони «Манчестер Юнайтед» и Эрик тен Хаг завершили энергичную летнюю селекцию. Она представляет собой очередную попытку вывести великий клуб из состояния перманентного кризиса разной степени серьезности, в котором манчестерцы пребывают на протяжении чуть ли не полного десятилетия. До Антони они подписали контракты с четырьмя новичками — защитниками Лисандро Мартинесом, как и бразилец, игравшим в «Аяксе» при тен Хаге, и Тиреллом Маласия, а также полузащитниками Кристианом Эриксеном и Каземиру. Стоимость трансфера Каземиру, на прошлой неделе купленного «Манчестер Юнайтед» у «Реала», Transfermarkt оценил в €70,65 млн, но выяснилось, что те, кто думал, будто это предел манчестерской щедрости, ошибались.

Судить о том, насколько эффективна кадровая перестройка, затеянная Эриком тен Хагом, пока сложно. «Манчестер Юнайтед» крайне неудачно стартовал в чемпионате Англии, проиграв две встречи скромным соперникам — «Брайтону» и «Брентфорду», причем последний разнес его со счетом 4:0. Но вслед за этим клуб одержал две победы, наряду с «Саутгемптоном» одолев фаворита первенства «Ливерпуль».

Алексей Доспехов