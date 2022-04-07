Манчестерцы выбрали крепкого и дешевого

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Новым главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, станет голландский специалист Эрик тен Хаг, в настоящее время тренирующий амстердамский «Аякс». Официально манчестерцы все еще продолжают отбор кандидатов, но, как сообщает целый ряд источников, выбор фактически уже сделан. В пользу кандидатуры тен Хага помимо репутации крепкого специалиста сработало то, что выкуп его контракта обойдется манчестерцам дешево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Относительно скромный размер неустойки за разрыв действующего контракта с «Аяксом» стал одной из причин, превративших Эрика тен Хага в главного

Фото: Susana Vera / Reuters Относительно скромный размер неустойки за разрыв действующего контракта с «Аяксом» стал одной из причин, превративших Эрика тен Хага в главного

Фото: Susana Vera / Reuters

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг по завершении сезона, скорее всего, переберется в «Манчестер Юнайтед». О том, что это практически решенный вопрос, синхронно сообщили сразу несколько медиаресурсов — ESPN, BBC, The Guardian. Как утверждает ESPN со ссылкой на источники в манчестерской команде, 52-летний голландский специалист произвел наилучшее впечатление на руководство «Манчестер Юнайтед», проводившее собеседования с тренерами, попавшими в шорт-лист.

Пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед» освободился осенью прошлого года после увольнения Уле Гуннара Сульшера. В качестве исполняющего обязанности главного тренера с командой с декабря 2021 года работает бывший директор по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник, контракт которого предусматривает, что по завершении сезона он перейдет на должность советника в манчестерском клубе. Отметим, что при Рангнике дела у манчестерцев идут не лучшим образом. Команда в последних четырех матчах победила только однажды и идет на седьмом месте.

Помимо Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» рассматривал также кандидатуры наставника ПСЖ Маурисио Почеттино, главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, а также возглавляющих «Челси» и «Баварию» Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна. Кандидатуры Энрике, Тухеля и Нагельсманна довольно быстро отпали: смена работы не вызвала у них должного энтузиазма.

Выбирать пришлось между тен Хагом и Почеттино, и вот тут, как утверждают источники ESPN, против аргентинского тренера сыграли сразу два фактора.

К появлению первого он причастен сам. ПСЖ в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов уступил «Реалу». Причем это был очень обидный вылет. Парижане первый матч на своем поле выиграли — 1:0, а в ответном открыли счет. Но потом за один тайм получили три мяча от Карима Бензема и турнир покинули. Это только закрепило репутацию Почеттино как тренера, скажем так, не гарантирующего результат. Ведь в его послужном списке из достижений пока лишь победа в Кубке Франции в прошлом сезоне, завоевание Суперкубка Франции в 2020 году плюс выход в финал Лиги чемпионов в 2019-м. Кстати, тогда возглавляемый аргентинцем английский «Тоттенхем» в полуфинале с большущим трудом выбил как раз «Аякс» Эрика тен Хага, в распоряжении которого не было такого качественного набора игроков, как у лондонцев. Но по итогам этого сезона ПСЖ, лидирующий в национальном первенстве после 30 туров с 12-очковым отрывом от ближайшего преследователя «Марселя», скорее всего, чемпионом станет.

Второй минус кандидатуры Маурисио Почеттино связан с его дороговизной. Контракт Почеттино с ПСЖ истекает только летом 2023 года, и парижане настаивали на выплате им компенсации в размере годовой зарплаты тренера за досрочное расторжение контракта. А это около €18 млн. При этом выкуп контракта Эрика тен Хага (его соглашение с «Аяксом» также действует до 2023 года) стоит на порядок меньше — всего €1,7 млн. Именно столько голландец зарабатывает в «Аяксе». Да и запросы по зарплате в «Манчестер Юнайтед» у тен Хага заметно скромнее, чем у Почеттино. А если говорить о достижениях, то у Эрика тен Хага они, строго говоря, ничем не хуже, чем у Маурисио Почеттино. Помимо упомянутого попадания в полуфинал Лиги чемпионов тен Хаг по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Голландии. Лидирует «Аякс» и в текущем первенстве: от идущего вторым ПСВ его после 28 туров отделяет четыре очка.

Александр Петров