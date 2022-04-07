Манчестерцы выбрали крепкого и дешевого

Новым главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, станет голландский специалист Эрик тен Хаг, в настоящее время тренирующий амстердамский «Аякс». Официально манчестерцы все еще продолжают отбор кандидатов, но, как сообщает целый ряд источников, выбор фактически уже сделан. В пользу кандидатуры тен Хага помимо репутации крепкого специалиста сработало то, что выкуп его контракта обойдется манчестерцам дешево.
Относительно скромный размер неустойки за разрыв действующего контракта с «Аяксом» стал одной из причин, превративших Эрика тен Хага в главного
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг по завершении сезона, скорее всего, переберется в «Манчестер Юнайтед». О том, что это практически решенный вопрос, синхронно сообщили сразу несколько медиаресурсов — ESPN, BBC, The Guardian. Как утверждает ESPN со ссылкой на источники в манчестерской команде, 52-летний голландский специалист произвел наилучшее впечатление на руководство «Манчестер Юнайтед», проводившее собеседования с тренерами, попавшими в шорт-лист.
Пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед» освободился осенью прошлого года после увольнения Уле Гуннара Сульшера. В качестве исполняющего обязанности главного тренера с командой с декабря 2021 года работает бывший директор по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник, контракт которого предусматривает, что по завершении сезона он перейдет на должность советника в манчестерском клубе. Отметим, что при Рангнике дела у манчестерцев идут не лучшим образом. Команда в последних четырех матчах победила только однажды и идет на седьмом месте.
Помимо Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» рассматривал также кандидатуры наставника ПСЖ Маурисио Почеттино, главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, а также возглавляющих «Челси» и «Баварию» Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна. Кандидатуры Энрике, Тухеля и Нагельсманна довольно быстро отпали: смена работы не вызвала у них должного энтузиазма.
Выбирать пришлось между тен Хагом и Почеттино, и вот тут, как утверждают источники ESPN, против аргентинского тренера сыграли сразу два фактора.
К появлению первого он причастен сам. ПСЖ в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов уступил «Реалу». Причем это был очень обидный вылет. Парижане первый матч на своем поле выиграли — 1:0, а в ответном открыли счет. Но потом за один тайм получили три мяча от Карима Бензема и турнир покинули. Это только закрепило репутацию Почеттино как тренера, скажем так, не гарантирующего результат. Ведь в его послужном списке из достижений пока лишь победа в Кубке Франции в прошлом сезоне, завоевание Суперкубка Франции в 2020 году плюс выход в финал Лиги чемпионов в 2019-м. Кстати, тогда возглавляемый аргентинцем английский «Тоттенхем» в полуфинале с большущим трудом выбил как раз «Аякс» Эрика тен Хага, в распоряжении которого не было такого качественного набора игроков, как у лондонцев. Но по итогам этого сезона ПСЖ, лидирующий в национальном первенстве после 30 туров с 12-очковым отрывом от ближайшего преследователя «Марселя», скорее всего, чемпионом станет.
Второй минус кандидатуры Маурисио Почеттино связан с его дороговизной. Контракт Почеттино с ПСЖ истекает только летом 2023 года, и парижане настаивали на выплате им компенсации в размере годовой зарплаты тренера за досрочное расторжение контракта. А это около €18 млн. При этом выкуп контракта Эрика тен Хага (его соглашение с «Аяксом» также действует до 2023 года) стоит на порядок меньше — всего €1,7 млн. Именно столько голландец зарабатывает в «Аяксе». Да и запросы по зарплате в «Манчестер Юнайтед» у тен Хага заметно скромнее, чем у Почеттино. А если говорить о достижениях, то у Эрика тен Хага они, строго говоря, ничем не хуже, чем у Маурисио Почеттино. Помимо упомянутого попадания в полуфинал Лиги чемпионов тен Хаг по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Голландии. Лидирует «Аякс» и в текущем первенстве: от идущего вторым ПСВ его после 28 туров отделяет четыре очка.