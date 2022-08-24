Гранды из подвала

Главным событием третьего тура Английской премьер-лиги стала победа, одержанная на своем поле «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» со счетом 2:1. Для хозяев это первый успех после провального старта в чемпионате. Гости же, которые в мае до последнего тура сражались за золото чемпионата Англии, а в июне уступили «Реалу» в финале Лиги чемпионов, пока имеют на своем счету лишь две ничьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Манчестер Юнайтед» (№ 19 — Рафаэль Варан) после трех поражений от «Ливерпуля» в матчах чемпионата Англии наконец смог его одолеть

Фото: Dave Thompson / AP «Манчестер Юнайтед» (№ 19 — Рафаэль Варан) после трех поражений от «Ливерпуля» в матчах чемпионата Англии наконец смог его одолеть

Фото: Dave Thompson / AP

В понедельник перед началом центральной встречи третьего тура чемпионата Англии по улицам Манчестера прошла многотысячная манифестация, организованная одной из самых активных фанатских группировок МЮ — The 1958. Несколько тысяч болельщиков требовали от владельцев клуба — семьи Глейзер — его продажи. О негативном отношении фанатов «Манчестер Юнайтед» к его хозяевам известно уже 17 лет — с тех пор, как американские бизнесмены выкупили 100% акций клуба. Но нынешняя акция поклонников знаменитой команды стала одной из самых заметных, поскольку после ее безвольного поражения от «Брентфорда» во втором туре со счетом 0:4 их возмущению не было предела.

Едва ли события, предшествовавшие матчу, напрямую могли сказаться на ходе борьбы и тем более результате. Но факт остается фактом: «Манчестер Юнайтед» удалось прервать серию неудач и одержать первую победу под руководством нового тренера — Эрика тен Хага. В игре с принципиальнейшим соперником, серебряным призером предыдущего чемпионата и финалистом Лиги чемпионов, подопечные голландца выглядели иначе, чем неделю назад в Брентфорде. Об этом красноречиво говорят даже цифры, которые приводит британская пресса. По сравнению с тем матчем футболисты МЮ пробежали в общей сложности больше на 18 с лишним километров — 113,8 против 95,6. И при этом ускорялись в два раза чаще, сделав 155 спринтов против 65!

Первый голевой момент у ворот гостей возник после того, как Бруну Фернандеш, развивая острую атаку, в падении протолкнул мяч на Антони Элангу и тот, прицелившись в дальний угол, попал в штангу. А вскоре индивидуальным мастерством в середине штрафной площади «Ливерпуля» блеснул Джейдон Санчо, который перед ударом сделал мастерскую паузу, с помощью которой уложил на газон Джеймса Милнера, и открыл счет. «Ливерпуль» же, до перерыва владея мячом 70% игрового времени, в первом тайме не добился ничего, хотя после неловкого удара Фернандеша, пытавшегося разрядить обстановку около своих ворот, мяч едва не угодил в них.

Решающим же эпизодом игры стала быстрая контратака «Манчестер Юнайтед» в начале второго тайма с участием Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда, чисто переигравшего вратаря Алиссона. После этого команды обменялись очень опасными моментами, а гол был забит лишь один — форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который в ходе розыгрыша углового воспользовался неразберихой у ворот Давида де Хеа. Заключительная десятиминутка прошла с преимуществом гостей, организовавших последний штурм, но успеха он не имел. МЮ выиграл — 2:1 — после серии поражений от «Ливерпуля» в трех предыдущих матчах премьер-лиги с унизительным общим счетом 2:13.

Конечно, нельзя утверждать, что «Манчестер Юнайтед» в одночасье преобразился и теперь начнет обыгрывать всех подряд. Отметив на пресс-конференции не столько изменение тактического рисунка игры команды, сколько самоотдачу игроков, Эрик тен Хаг выглядел человеком, далеким от эйфории. Однако некоторые предпосылки к возрождению знаменитого клуба имеются. Одной из них является недавний трансфер из «Реала» бразильца Каземиру, наблюдавшего за встречей с «Ливерпулем» с трибуны. Есть мнение, что с его приходом может воспрянуть духом и Криштиану Роналду, который провел с бразильцем несколько сезонов в Мадриде, а в понедельник провел на поле лишь самую концовку, выйдя на замену вместо Рашфорда. А еще в немецком издании Bild имеется информация о возможном усилении «Манчестер Юнайтед» вратарем франкфуртского «Айнтрахта» Кевином Траппом, прекрасно проявившим себя в победном для его нынешнего клуба розыгрыше Лиги Европы.

Пока же после трех туров МЮ с тремя очками занимает в турнирной таблице 14-е место. А «Ливерпуль», потерпевший в чемпионате Англии первое поражение с декабря, имеет на своем счету лишь две ничьи, то есть идет еще хуже. На фоне неожиданного лидера, которым является лондонский «Арсенал», имеющий три победы при яркой игре, оба клуба выглядят не лучшим образом. Впрочем, турнир еще только начался, и ситуация в борьбе за медали может поменяться еще несколько раз.

Евгений Федяков