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Коммерсантъ FM
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Первый после Роналду

«Реал» согласился продать Каземиру «Манчестер Юнайтед» за €60 млн

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о переходе из «Реала» бразильского полузащитника Каземиру. Игрок, которому еще предстоит пройти медицинское обследование, прежде чем подписать контракт со своей новой командой, обойдется манчестерцам в €60 млн гарантированных выплат, плюс еще €10 млн при условии достижения им ряда показателей. Таким образом, Каземиру станет вторым по стоимости игроком в возрасте 30 лет или старше. Больше в свое время платили только за самого Криштиану Роналду.

Зарплата Каземиру в Манчестере будет вдвое выше, чем в Мадриде. Он будет получать по 350 тыс. фунтов в неделю (18,2 млн фунтов в год). То есть станет третьим по размеру зарплаты игроком команды

Зарплата Каземиру в Манчестере будет вдвое выше, чем в Мадриде. Он будет получать по 350 тыс. фунтов в неделю (18,2 млн фунтов в год). То есть станет третьим по размеру зарплаты игроком команды

Фото: Berengui / DeFodi Images / Getty Images

Зарплата Каземиру в Манчестере будет вдвое выше, чем в Мадриде. Он будет получать по 350 тыс. фунтов в неделю (18,2 млн фунтов в год). То есть станет третьим по размеру зарплаты игроком команды

Фото: Berengui / DeFodi Images / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о переходе опорного полузащитника «Реала» Каземиру, которому в феврале исполнится 31 год. Это подтвердил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти. По словам специалиста, в пятницу у него был разговор с бразильцем, в ходе которого последний дал понять, что ему нужны новые вызовы и новые возможности. «Я понимаю это стремление, равно как и клубное руководство»,— отметил господин Анчелотти.

Согласно сообщению Daily Mail, приобретение Каземиру обойдется манчестерцам в €60 млн в виде гарантированных выплат и еще до €10 млн в качестве бонусов при достижении игроком ряда установленных в контракте показателей. То есть в общей сложности «Реал» может получить за своего игрока до €70 млн. Что касается личного контракта бразильца, то он будет заключен на четыре года с возможностью пролонгации еще на один. При этом зарплата игрока в Манчестере будет вдвое выше, чем в Мадриде. Он будет получать по £350 тыс. в неделю (£18,2 млн в год). То есть станет третьим по размеру зарплаты игроком команды. Больше манчестерцы платят только Криштиану Роналду (£25 млн в год) и Давиду де Хеа (£19,5 млн в год).

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не против ухода Криштиану Роналду

Переход Каземиру войдет в топ-5 текущего трансферного окна. В этом сезоне крупнейшей покупкой отметился «Реал», оформивший переход Орельена Чуамени из «Монако» за €80 млн. На €5 млн дешевле обошелся «Ливерпулю» Дарвин Нуньес (перешел из «Бенфики»). €67 млн стоила «Баварии» покупка Маттейса де Лигта у «Ювентуса». Наконец, «Челси» отдал «Брайтону» за Марка Кукурелью €65 млн. А «Манчестер Сити» купил у дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна за €60 млн.

Однако все они заметно моложе Каземиру, который уже разменял четвертый десяток. И если брать в расчет именно переходы футболистов в возрасте 30 лет или старше, окажется, что в этой категории бразилец может стать вторым по стоимости в истории. В 2020 году те же €60 млн (напоминаем, что бонусные выплаты за Каземиру составляют еще €10 млн к его базовой стоимости) были заплачены «Барселоной» «Ювентусу» за Миралема Пьянича. Ну а рекорд принадлежит все тому же Криштиану Роналду. Его переход в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году (португальцу на тот момент было 33 года) стоил €117 млн.

Отметим, что приобретение игроков в возрасте 30 лет и старше не в традиции «Манчестер Юнайтед».

На данный момент в расширенном составе команды помимо уже упомянутых Давида де Хеа и Криштиану Роналду лишь три футболиста категории «30+». Но текущая ситуация вынуждает манчестерцев делать ставку не столько на перспективные, сколько на проверенные кадры. Команда неудачно стартовала в чемпионате Англии, потерпев два поражения подряд, а главный тренер манчестерцев Эрик тен Хаг стал первым с 1921 года тренером «Манчестер Юнайтед», проигравшим два первых официальных матча после назначения на должность (команда идет на последнем месте и вполне может на нем закрепиться, учитывая, что в понедельник встречается с «Ливерпулем»). Болельщики команды, включая ее бывших звезд, таких как Гэри Невилл, восприняли случившееся крайне болезненно. В Манчестере все громче требуют от семьи Глейзер продать команду, полагая, что именно политика владельцев клуба, изымавших в свою пользу генерируемые им средства, привела к нынешнему положению. В такой ситуации «Манчестер Юнайтед» нужны быстрые результаты, показывающие, что провальный старт сезона не более чем случайность.

Александр Петров

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