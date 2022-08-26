Регулятор выезжает к страховщикам

ЦБ возвращается к практике выездных проверок страховых компаний, хотя и обещает прибегать к этому «только в крайних случаях». Эксперты считают, что в преддверии увеличения недобросовестных практик осенью необходимы полные проверки, которые могут компенсировать «недостаток иных регуляторных мер». Сами страховщики предсказуемо не считают проверки эффективным способом влияния на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ЦБ частично возобновляет выездные проверки страховщиков, следует из опубликованного информационного письма регулятора. В документе говорится, что «мероприятия превентивного поведенческого надзора» приостановлены до начала следующего года, за исключением случаев, «создающих существенную угрозу охраняемым интересам, в том числе выявленных в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов». В ЦБ объяснили меры «в том числе по результатам мониторинга поступающих в регулятор жалоб потребителей по вопросам доступности ОСАГО и реализации договоров страхования жизни с инвестиционной составляющей». В начале апреля регулятор полностью остановил выездные проверки страховщиков в качестве меры поддержки рынка.

Во Всероссийском союзе страховщиков уверяют, что участники рынка и сами принимают меры, чтобы жалоб стало меньше: «Так, для повышения доступности ОСАГО был запущен перестраховочный пул. В части продуктов страхования жизни страховщики выполняют жесткие требования по информированию потребителя об услуге». Однако, по данным ЦБ, в первом полугодии число жалоб на страховщиков выросло на треть, почти до 28 тыс.

Эксперты отмечают, что число недобросовестных практик может вырасти к осени с активизацией рынка, поэтому восстановление полноценного графика проверок действительно необходимо. По словам собеседника “Ъ” на рынке, осенью могут вырасти объемы страховых случаев и соответствующих выплат. Страховщики, поясняет он, будут стремиться компенсировать потери, в том числе за счет агрессивной продажи новых полисов с небольшой перспективой выплат, пытаться закрыть убытки по старым договорам новыми страховыми премиями, а также недобросовестными практиками.

По итогам первого полугодия 2022 года часть страховщиков, в том числе крупнейший игрок «Росгосстрах», уже показали снижение премий в сегменте ОСАГО (см. “Ъ” от 28 июля). Участники рынка начали активно набирать специалистов по продажам на фоне возвращения ключевой ставки к прежнему значению и активизации выдачи кредитов населению (см. “Ъ” от 4 августа). На «Банки.ру» стали чаще появляться жалобы на навязывание услуг со стороны страховщиков, в том числе невозможность приобрести ОСАГО без каско или иной дополнительной страховки.

Партнер Pen & Paper Сергей Учитель считает, что в текущей ситуации неизбежен рост цен на полисы ОСАГО в связи с дефицитом и резким ростом стоимости запчастей, а порой и с их полным отсутствием. В подобных условиях, поясняет юрист, недобросовестные страховщики могут создавать формальные препятствия потребителям в заключении невыгодного для себя договора ОСАГО, вероятно и необоснованное завышение стоимости полисов, включение в них дополнительных условий, ограничивающих ответственность компании и возможность страхователя провести в полном объеме восстановительный ремонт за счет страховки. Все это можно выявить только в ходе выездной проверки, считает господин Учитель.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина согласна, что «в случае недостаточности других мер реагирования» выездные проверки помогут защитить интересы граждан как слабой стороны в договоре страхования.

Сами участники рынка предсказуемо уверяют, что кардинальных изменений восстановление проверок не вызовет. По словам замглавы «Ингосстраха» Ильи Соломатина, проверки приостанавливались еще в связи с пандемией, а сейчас ЦБ просто «медленно возвращается к привычной деятельности».

Юлия Пославская