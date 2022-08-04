Страховщики возвращаются к продажам

Страховые компании стали чаще интересоваться специалистами по продажам. По данным рекрутеров, по сравнению с началом весны спрос на отдельные специальности вырос в 1,5 раза. Впрочем, пока речи о расширении общего штата компаний не стоит, и скорее это свидетельствует о возвращении рынка к показателям прошлого года. При этом страховщики уже по большей части закрыли свои потребности в программистах, которые были востребованы в весенние месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

К середине лета страховые компании значительно увеличили спрос на специалистов по продажам по сравнению с началом весны, следует из расчетов HeadHunter, выполненных по запросу “Ъ”. Так, спрос на руководителей отделов продаж вырос на 53% (до 0,5 тыс. вакансий), на страховых агентов на 45% (до 0,4 тыс.) и на менеджеров по продажам на 16% (до 1,4 тыс.). При этом на менеджеров по продажам пришлось 20% вакансий, на руководителей отделов продаж — 5%, на агентов — 4%. В апреле—марте аналитики HeadHunter отмечали высокий спрос на IT-специалистов (рост на 23% по сравнению с началом года). Однако сейчас их стали искать реже, а в общей доле вакансий на них пришлось всего 4%. В SuperJob подтверждают этот тренд, отмечая, что больший спрос наблюдался в сегментах медстрахования и страхования недвижимости.

Однако рост спроса на специалистов по продажам не означает расширения штата страховых компаний, а свидетельствует лишь о восстановлении рынка. По данным HeadHunter, в первой половине лета 2022 года число вакансий составляло около 7,4 тыс., в то время как на июнь—июль прошлого года приходилось 7,7 тыс. вакансий. По словам директора по персоналу АСТ Татьяны Савеловой, в первые месяцы весны наем был полностью заморожен, и речи о расширении штата компаний не идет: 60% восстановления найма есть планомерное возвращение рынка к прежним показателям. При этом, по оценке директора по персоналу «Росгосстраха» Дмитрия Лаврентьева, в ближайшие полгода рынок может увидеть заметную ротацию управленческого состава в страховых компаниях на разных уровнях. Продавцы полисов и агенты будут нужны всем компаниям, которые видят свое будущее после острой фазы текущего кризиса, указывает он.

Вместе с тем, по данным рекрутеров, с изменением структуры запроса средние заработные платы за июнь—июль 2022 год снизились по сравнению с весенним периодом на 5 тыс. руб. и составляли в среднем 60 тыс. руб. Однако средние предлагаемые зарплаты менеджеров по продажам в вакансиях страховых компаний выросли на 1,3 тыс. руб., почти до 62 тыс. руб.

Рост спроса на профильных специалистов в марте—апреле эксперты объясняют необходимостью перестройки IT-систем, связанной с отказом западных вендоров от работы с российскими клиентами. Однако многие вопросы за последние месяцы были сняты. Снижение спроса в этом сегменте рынка труда, вероятно, связан с тем, что компаниям удалось укомплектовать ИТ-отделы достаточным количеством кадров, объясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Меньший спрос на программистов может быть связан со снижением затрат на развитие новых систем и инновационных продуктов в связи с ожидаемым сокращением страхового рынка и доходов страховщиков, считает заместитель гендиректора компании «Союз страховые брокеры» Степан Деревянский. По оценкам экспертов, сокращение может составить 10% прежде всего за счет добровольных видов страхования (см. “Ъ” от 25 мая).

При этом рост спроса на специалистов по продажам участники рынка и эксперты связывают с конкурентной борьбой. По словам директора департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» (бывший «Делойт энд Туш») Вероники Варшавской, спрос на подобных специалистов растет, поскольку компании в кризисных ситуациях стремятся увеличить свой портфель, в том числе и за счет конкурентов. Специалисты по продажам на рынке страхования зачастую мигрируют из компании в компанию вместе с клиентским портфелем, поясняет эксперт. Кроме того, управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин добавляет: страховщики могли активизировать продажи на фоне возвращения ключевой ставки к прежнему значению и активизации выдачи кредитов населению.

Юлия Пославская