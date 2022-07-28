«Росгосстрах» оптимизирует водителей

Несмотря на общий рост рынка ОСАГО в первом полугодии, один из крупнейших в отрасли страховщиков «Росгосстрах» показал почти двукратное снижение показателей. В самой компании говорят об оптимизации работы в убыточном сегменте. Однако эксперты связывают сокращение ее доли с предстоящей продажей страховщика в рамках сделки по группе «Открытие» — неопределенность позволяет конкурентам легче переманивать агентов с клиентской базой. Многие другие крупные страховщики считают рынок ОСАГО, несмотря на его убыточность, перспективным для привлечения клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам первого полугодия «Росгосстрах» (РГС), одна из крупнейших российских страховых компаний, показал резкое снижение показателей в сегменте ОСАГО. Объем полученных премий упал на 41% по сравнению с прошлым годом — до 8,3 млрд руб., компания откатилась с третьего на пятое место в сегменте. Число заключенных договоров снизилось на 43%, до 1,58 млн штук.

По данным «Эксперт РА», в 2021 году РГС занял седьмое место по совокупному объему страховых премий в РФ (чуть больше 100 млрд. руб.). Объем премий по ОСАГО превысил 28,6 млрд руб. По данным отчетности МСФО, в прошлом году чистая прибыль страховщика уменьшилась втрое, до 2,45 млрд руб.

В «Росгосстрахе» заявили, что не ставят цели наращивать долю в высокоубыточном (когда отношение страховых выплат и резервов по будущим выплатам к сумме полученных премий превышает 70%) ОСАГО. Компания сфокусирована в первую очередь на добровольных видах страхования (жилья и домашнего имущества граждан, имущества юрлиц, добровольном медицинском страховании, страховании от несчастных случаев), отметили там.

Эксперты также считают, что снижение показателей «Росгосстраха» связано с изменением его политики, в том числе на фоне готовящейся продажи в рамках сделки по группе «Открытие» с ВТБ (см. “Ъ” от 29 апреля). В частности, речь может идти об изменении политики компании в отношении комиссионного вознаграждения агентов, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Если оно снизилось, часть агентов могла переориентироваться на продажу полисов других компаний, указывает он.

Собеседник “Ъ” на рынке страхования добавляет: возможная продажа «Росгосстраха» «говорит о неопределенном положении компании», что мотивирует конкурентов переманивать агентов, чтобы расширять клиентскую базу. Кроме того, по словам независимого финансового эксперта Андрея Бархоты, рынок автострахования исходно имел для компании низкую финансовую эффективность, поскольку нормальная рентабельность капитала составляет 12–15%, в то время как у РГС — до 4%.

В целом же, по данным РСА, рынок ОСАГО в первом полугодии демонстрировал рост: объем полученных премий превысил 120 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее. При этом количество заключенных договоров выросло всего на 3%, до 19,4 млн штук. В частности, компания «Тинькофф Страхование» увеличила объем полученных премий в 2,7 раза, до 3,2 млрд руб. Вышло в сегмент и «Сбербанк страхование», которое собрало премии на 1,7 млрд руб.

Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в I полугодии 2022 года Выйти из полноэкранного режима Название Начисленные премии (млрд руб.) Изм. за год (%) Количество заключенных договоров (млн шт.) Изм. за год (%) «РЕСО-Гарантия» 21,14 13,1 2,95 3,4 «АльфаСтрахование» 18,97 14,3 3,07 3,1 «Ингосстрах» 18,52 40,7 2,71 23,6 ВСК 10,83 16,7 1,75 7,6 «Росгосстрах» 8,32 -41,4 1,58 -42,5 СОГАЗ 6,25 14,7 1,04 -0,8 «Группа Ренессанс Страхование» 5,82 45,6 0,76 34,4 «Югория» 5,66 39,1 1,06 24,1 «Согласие» 3,51 -19,1 0,56 -29,0 МАКС 3,35 37,2 0,51 19,6 «Тинькофф Страхование» 3,23 168,7 0,39 139,0 «Астро-Волга» 2,21 60,9 0,80 39,5 «Энергогарант» 2,19 7,0 0,41 -7,7 «Сбербанк страхование» 1,69 — 0,36 — «Зетта Страхование» 1,63 43,2 0,29 25,6 Открыть в новом окне Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Источник: по данным РСА.

Опрошенные страховщики подчеркивают, что заинтересованы в развитии сегмента. В «Тинькофф Страховании» объясняют, что сегмент ОСАГО может быть интересен, поскольку «хорошо работает на узнаваемость бренда». Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев признает, что рынок убыточен, но полис ОСАГО «выступает якорным», поскольку предоставляет доступ к клиенту, которому можно предложить другие, более выгодные страховые продукты.

Управляющий директор по страховым рейтингам «Эсперт РА» Алексей Янин полагает, что некоторые компании могут планировать наращивать долю на рынке ОСАГО, поскольку «считают, что добьются приемлемой убыточности и заработают на кросс-продажах». В частности, показавшая снижение показателей в первом полугодии страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa, а «Совкомбанк страхование» планирует запустить продажу полисов по частям (см. “Ъ” от 22 июля).

Участники рынка ожидают продолжения роста сегмента ОСАГО и во втором полугодии. По оценкам «Тинькофф Страхования», в целом рынок вырастет еще на 15–20% в объеме полученных премий, хотя количество клиентов сохранится на достигнутом уровне. Результаты будут определяться расширением тарифного коридора по ОСАГО на 26%, что будет способствовать росту средней премии и общих сборов (см. “Ъ” от 22 июня).

Юлия Пославская