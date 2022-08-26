Siemens не уйти от России

По данным “Ъ”, указ президента, запрещающий «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе, может остановить еще одну готовящуюся крупную сделку — по приобретению «Интер РАО» контрольной доли немецкой Siemens Energy в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Siemens Energy хотела реструктурировать бизнес в РФ до конца года, но теперь, вероятно, эти планы придется приостановить: СТГТ и ООО «Сименс Энергетика», которое планировал выкупить российский менеджмент, оказались в перечне компаний, с которыми запрещены сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, правительство предварительно включило две компании, подконтрольные немецкой Siemens Energy — «Сименс технологии газовых турбин» (где у немецкой Siemens Energy 65%, еще 35% у «Силовых машин» Алексея Мордашова) и ООО «Сименс Энергетика»,— в перечень предприятий в сфере ТЭК, выход из которых западным инвесторам до конца года разрешен только по специальному разрешению президента (согласно указу №520).

Это, по данным “Ъ”, ставит под вопрос готовящуюся сделку по продаже доли Siemens Energy в СТГТ — ее планировало купить «Интер РАО». Переговоры, как утверждают источники “Ъ”, велись еще до издания указа, стороны были готовы заключить контракт в ближайшие недели. Условиями сделки предусмотрен опцион на обратный выкуп акций в течение нескольких лет, утверждает еще один собеседник “Ъ”, стоимость собеседники назвать затрудняются. Теперь же сделка, вероятно, будет заморожена, хотя «Интер РАО» уже обращалось в правительство с просьбой исключить СТГТ из предварительного перечня, утверждает один из собеседников “Ъ”.

Также «Интер РАО» планировало приобрести у Siemens Energy предприятие «Воронежский трансформатор». Будет ли выкупаться доля «Силовых машин» в СТГТ, пока неясно. В «Интер РАО» и Siemens Energy от комментариев отказались.

Siemens Energy 8 августа в своем отчете за третий квартал сообщила, что начала процесс реструктуризации бизнеса в РФ. По ожиданиям компании эти мероприятия должны были завершиться к концу 2022 года. В отчете компании говорилось, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в РФ и не оправдывают продолжение работы в стране. В частности, по итогам года компания ожидает потери около €400 млн выручки от операций, связанных с Россией. Как писал “Ъ” 12 мая, российскую часть бизнеса (ООО «Сименс Энергетика») может выкупить менеджмент.

СТГТ — ключевой актив Siemens Energy в РФ — с 2011 года производит газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 МВт) по немецкой лицензии на площадке в Петербурге. Локализация этой машины сейчас составляет около 52%. Siemens Energy не будет передавать «Интер РАО» какие-либо технологии по локализации оборудования, площадка нужна генкомпании для производства турбин.

Siemens Energy уже несколько лет пыталась разойтись с партнерами по СТГТ. На покупку доли Siemens претендовал, в частности, «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ, управляет энергоактивами «Газпрома»), но 14 мая глава ГЭХа Денис Федоров сообщил, что стороны больше не в переговорах. При этом у «Интер РАО» с 2011 года есть собственная площадка по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE — «Русские газовые турбины», где компании принадлежит 50,99%. Пока уровень локализации там не позволяет «Интер РАО» производить турбины самостоятельно, на площадке происходит лишь сборка. Компания получила эксклюзивные права на производство и сервисное обслуживание турбин сроком на 25 лет, первые поставки полностью локализованных машин ожидались в 2026 году.

В текущем виде — при чистой прибыли в 1,6 млрд руб. за 2021 год у СТГТ — данный бизнес нематериален для «Интер РАО» (около 2% от чистой прибыли группы, 1,5% от выручки) и может быть интересен только как производственная площадка для инжинирингового дивизиона группы, полагают собеседники “Ъ” на рынке. По их словам, «Интер РАО» необходима такая площадка, учитывая наличие купленных, но нелокализованных турбин GE, существенного текущего (например, проекты модернизации старых ТЭС) и будущего (например, проект электрификации «Восток Ойл») портфеля заказов, а также желание развивать экспертизу по глубокому техническому обслуживанию всех моделей ПГУ в РФ.

Татьяна Дятел