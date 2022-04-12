Энергетикам перекрывают пар

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Евросоюз ввел первые чувствительные санкции для электроэнергетической отрасли, запретив ввозить в Россию запчасти для паровых турбин и котлов, что может стать проблемой для ремонта новых парогазовых ТЭС. Ограничение может коснуться ТЭС общей мощностью более 15 ГВт, оценивают аналитики. В Минэнерго не видят рисков для энергосистемы, указывая на большой запас мощности ТЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Новые ограничительные меры ЕС могут создать проблемы с ремонтами газовых электростанций РФ. Согласно пятому пакету санкций, российские энергетики не смогут прямо или косвенно закупать в Европе запчасти для паровых турбин и паровые котлы. Поставки по контрактам, заключенным до 9 апреля, нужно завершить не позднее 10 июля. Запчасти для больших газовых турбин — более чувствительное для отрасли оборудование — под ограничения не попадают.

Иностранные паровые турбины и котлы использовались в России в 2000-х годах при строительстве некоторых новых ТЭС на парогазовых установках (ПГУ) по договорам поставки мощности (ДПМ). Как правило, такие паровые турбины стоят на мощных энергоблоках на основе ГТУ единичной мощностью около 300 МВт, говорит руководитель направления Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. Он оценивает их общее количество в несколько десятков единиц по всей стране.

В составе российских энергоблоков на ПГУ работает более 5 ГВт зарубежных паровых турбин, по оценкам Vygon Consulting.

В частности, импортные паровые турбины и котлы стоят на части станций «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), «Интер РАО», «Т Плюс» и «Фортум» (подконтрольна финской Fortum). Общая мощность ТЭС с такими турбинами может превышать 15 ГВт.

ЕС также запрещает поставку в РФ воздушных и вакуумных насосов, силовых конденсаторов, генераторов постоянного и переменного тока, генераторов для ветряных установок, резисторов, коммутаторов, электрических аккумуляторов и проч. Кроме того, в ЕС запрещается покупать трансформаторы мощностью свыше 16 кВА. В «Россетях» сообщили “Ъ”, что не планировали покупать трансформаторы, произведенные в ЕС.

В «Т Плюс» сообщили “Ъ”, что уже «адаптировали ремонтную программу под текущие условия в части обслуживания парогазовых блоков и компрессорных установок». Компания рассматривает возможные варианты сотрудничества и локализации деталей и расходных материалов для обслуживания газовых турбин. Основное оборудование для текущей программы модернизации старых ТЭС уже производится в России. Вспомогательное оборудование (например, насосное и электротехническое) «Т Плюс» планирует заменить доступными аналогами. В «РусГидро» сказали, что анализируют ситуацию. В «Интер РАО» и ГЭХ комментариев не дали.

В «Росэнергоатоме» (РЭА, входит в «Росатом») сообщили “Ъ”, что на ряде российских АЭС используются турбины украинского производства. В РЭА напомнили, что с 2015 года реализуют программу импортозамещения, и ряд российских компаний, в том числе входящих в контур «Росатома», осваивают выпуск запасных частей к турбинам. С учетом складских запасов запчастей «безопасной эксплуатации российских АЭС ничего не угрожает», утверждают в РЭА.

В Минэнерго отмечают, что угрозы работе станций и возможных перерывов в энергоснабжении нет.

В стране достаточные резервы мощностей — порядка 41 ГВт на 2023 год и почти столько же на 2024 год (40 ГВт). «Надежность работы энергосистемы обеспечена, и исчерпание нормативного эксплуатационного ресурса части газовых турбин не является критичным для баланса Единой энергосистемы в целом»,— считают в министерстве. Там полагают, что строительство новых электростанций реализуемо с использованием отечественного оборудования. По оценкам Минэнерго, как минимум два года для обеспечения импортозамещения в запасе имеется.

Российские энергетики вряд ли смогут возместить убытки из-за разрыва контрактов. В большинстве случаев санкции могут быть расценены как форс-мажор, говорит юрист КА Pen & Paper Виталий Слепак, а в таком случае сторона освобождается от возмещения убытков или уплаты другой стороне неустойки.

Полина Смертина