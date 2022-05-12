Держи «Сапсан» шире

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Siemens начал сворачивать работу в РФ: концерн выходит из совместных предприятий и прекращает с 13 мая сервисные контракты с ОАО РЖД, в частности, на обслуживание «Сапсанов». По мнению экспертов, даже при наладке сервиса силами российских структур, обеспечение поездов комплектующими будет представлять серьезную проблему и, скорее всего, решится путем разборки части парка на запчасти, как это уже происходит с самолетами. Какая судьба ждет СП «Уральские локомотивы», выпускающее «Ласточки», неясно. Пока об уходе из страны не объявляла Siemens Energy, занимающееся поставкой и обслуживанием газовых турбин. По данным “Ъ”, его российскую часть может выкупить менеджмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Немецкий концерн Siemens AG, еще в марте объявивший о приостановке поставок и инвестиций в Россию (см. “Ъ” от 9 марта), теперь решил полностью уходить из страны. Президент и CEO Siemens Роланд Буш сообщил о начале «упорядоченного процесса сворачивания промышленных операций в России». Из-за списаний, связанных с антироссийскими санкциями, чистая прибыль компании с января по март сократилась на €600 млн — преимущественно в подразделении Siemens Mobility.

«Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО РЖД,— пояснили “Ъ” в Siemens.— Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение с 13 мая сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО РЖД».

ОАО РЖД сейчас использует 16 «Сапсанов», пояснили “Ъ” в монополии. В 2019 году между ОАО РЖД и Siemens был заключен контракт на поставку до 2023 года 13 «Сапсанов» и их техобслуживание на 30 лет стоимостью €1,1 млрд (см. “Ъ” от 5 июня 2019 года). Успело прийти четыре электропоезда, поставки остальных остановлены, уточнили в Siemens: «Продукция не будет поставляться в РФ ввиду санкционного запрета».

Олег Белозеров, глава ОАО РЖД, 22 марта: «"Сапсаны", мы предполагаем, что будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать».

У Siemens есть СП с «Синара — Транспортные машины» (СТМ) — «Уральские локомотивы»,— которое выпускает, в частности, «Ласточки». У ОАО РЖД в эксплуатации порядка 260 таких поездов. Отдельно судьбу «Уральских локомотивов» в Siemens и СТМ не комментируют — в частности, будет ли предложено российскому партнеру выкупить или взять долю в предприятии в управление. Текущий уровень локализации «Ласточек» — 85–87%, поясняют в СТМ.

«Техническое обслуживание поездов “Сапсан” и “Ласточка” будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга ОАО РЖД»,— сообщили “Ъ” в монополии.

Сервисное обслуживание «Сапсанов» теоретически можно осуществить силами отечественных предприятий, полагает глава «Союза пассажиров» Кирилл Янков, однако возникает проблема с запчастями. Она не совсем нерешаемая, как в авиации, где серых запчастей крайне мало, но, скорее всего, полагает эксперт, количество «Сапсанов» в эксплуатации будет сокращаться с перестановкой запчастей со старых на новые поезда. Он напоминает, что с 29 апреля между Москвой и Санкт-Петербургом вновь пустили «Невский экспресс», который по времени в пути несущественно уступает «Сапсану». Гипотетически можно наладить массовый выпуск вагонов «Невского экспресса», однако возникнет проблема с электровозами: локомотивы, которые могут развивать скорость 200 км/ч,— либо чешского производства, либо производятся совместно с Alstom (также приостановил поставки и инвестиции в Россию). Что касается «Ласточек», говорит Кирилл Янков, то это — более массовый продукт, чем «Сапсаны», и более локализованный, однако некоторые комплектующие — в частности, системы управления и тяговые системы,— поставлялись из Германии. Здесь в силу массовости продукта можно задуматься об организации в России производства всех комплектующих, поставлявшихся из Германии, полагает он.

Siemens Energy (не входит в состав Siemens с момента spin-off энергетического подразделения в 2020 году), представленная в России компанией «Сименс энергетика», пока не объявляла об уходе из России. Ей принадлежит 65% в СП с «Силовыми машинами» «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) и «Сименс трансформаторы». Также входящая в Siemens Energy Siemens Gamesa, являющаяся партнером «Энел Россия» в реализации проектов ВИЭ в стране, в марте объявляла, что прекратит рассматривать новую коммерческую деятельность в России. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Ъ”, что в отношении «Сименс энергетики» рассматривается выкуп компании менеджментом и продолжение деятельности в стране под российским руководством.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел