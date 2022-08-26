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Коммерсантъ FM
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Из каких российских компаний запрещено выходить иностранцам

Правила игры

Правительство включило в предварительный перечень компаний, из которых до конца года будет запрещен выход западных акционеров, «Фортум» (контролируется финской Fortum) и «Энел» (подконтрольна итальянской Enel), а также ряд подконтрольных им структур в сфере ВИЭ, следует из документа (есть у “Ъ”). Как писал “Ъ” 9 августа, в результате уже объявленная сделка по продаже контрольного пакета «Энел Россия» оказалась заморожена на неопределенный срок.

Президент РФ Владимир Путин указом от 5 августа запретил продажу акционерам из «недружественных стран» долей в стратегических российских компаниях, сервисе и энергетике до 31 декабря 2022 года. Полный перечень таких компаний пока не утвержден правительством, у “Ъ” есть предварительный — в нем 164 компании. Указ оставляет возможность закрыть подобные сделки, если получено специальное разрешение президента РФ.

В списке оказались энергокомпании, которые не имеют иностранных мажоритариев: например, «Т Плюс», «Авелар солар технолоджи» (структура «Хевела» — 54% у «Реновы» и 46% у «Реам менеджмента» Михаила Сиволдаева) и «Юнигрин Пауэр» (структура «Реам менеджмента»). Источников “Ъ” в отрасли удивляет появление в списке ряда российских компаний, но они уверены, что на их бизнесе это никак не отразится.

В список попали российские и зарубежные компании в области нефтесервиса и нефтяного машиностроения: «Борец», «Новомет», «ГМС Нефтемаш», «НьюТек», БКЕ, Eriell. В перечень попали и российские дочерние структуры большой нефтесервисной четверки — Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes. Две последние компании находятся в процессе продажи активов менеджменту, и их попадание в список может затруднить эти сделки.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов, Полина Смертина

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