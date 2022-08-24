Деньги не удержать на счетах

Аналитики ЦМАКП зафиксировали парадоксальность потребительского поведения граждан во втором квартале этого года: одновременно с нормой потребления росла и норма организованных сбережений. По итогам третьего квартала, когда банковские ставки стали снижаться и наметилась тенденция к ослаблению рубля, норма сбережения, видимо, упадет, что дополнительно поддержит потребление. Первые признаки этого появились уже в августе. Впрочем, о восстановлении спроса речи пока не идет, и риски ухудшения ситуации с занятостью и доходами граждан уже этой осенью никуда не делись.

В новом обзоре ЦМАКП отмечен, как сказано, «внешне парадоксальный эффект» в потребительском поведении граждан во втором квартале: одновременно росли и норма потребления (естественный результат скачка ажиотажного спроса), и норма организованных сбережений граждан во вкладах. «Последнее — результат адаптации населения к новым условиям: если в первом квартале население "выходило" из сбережений в пользу наличных рублей и валюты, то во втором — на фоне стабилизации курса и повышения ставок, похоже, вернулось к традиционному сбережению. В третьем квартале, когда ставки стали падать и наметилась тенденция к ослаблению рубля, норма сбережения, видимо, упадет, что дополнительно поддержит потребление»,— рассуждают аналитики центра.

Оперативные данные подтверждают эти ожидания. ЦБ сообщил, что в июле объем вкладов рос минимальными темпами (1,5% за месяц) за последние три месяца. Главным образом — за счет остатков на текущих рублевых счетах, приток средств на рублевые вклады был незначителен (0,2%), что ожидаемо при снижении депозитных ставок, в начале августа приток денег населения возобновился. На этом фоне потребительский необеспеченный кредит за июль вырос на 0,7% против роста на 0,2% за июнь. Число новых автокредитов увеличилось на 12%, объемы выдачи — на 9%, свидетельствуют данные ОКБ. По данным «Сбериндекса» (покупки по картам «Сбера»), расходы населения на товары и услуги за неделю с 15 по 21 августа увеличились в номинальном выражении на 8% год к году против 6% и 5,8% в предыдущие две недели. Эти данные фиксируют заметный скачок спроса на непродовольственные товары на третьей неделе августа за счет трат на лекарства, ремонт, технику, канцтовары, одежду и обувь, что отчасти связано с подготовкой к новому учебному году.

«Исходя из динамики спроса на все товары, динамику розничной торговли в июле мы оцениваем в минус 8,5–9,5% год к году против минус 9,6% год к году в июне и минус 10,1% в мае. Августовская динамика с учетом улучшения за последнюю неделю, скорее всего, будет чуть слабее показателей июля. На качественном уровне ситуацию с потребительским спросом начиная с апреля мы бы охарактеризовали как упали и лежим»,— фиксируют аналитики Telegram-канала MMI. В июле индекс среднего чека, по данным «Ромира», не менялся (фактически это происходит уже более четырех месяцев), чего не наблюдалось прежде. За год показатель вырос на 8,7% — при инфляции около 15% реальные траты россиян просели на 6–7%.

Заметим, что рост кредита и скачок потребления непродовольственных товаров наблюдаются на фоне снижающегося объема денежных доходов и рекордно низкой безработицы. Это результат необходимости для компаний экономить на трудовых издержках при ограничениях на высвобождение занятых, поясняют в ЦМАКП. Все это происходит на фоне сохраняющегося уже четыре месяца (с апреля) необычно большого разрыва между ожиданиями (они уже на чрезвычайно высоком уровне, почти как в середине 2018 года, и интенсивно растут) и оценкой текущего состояния (она, напротив, на необычно низком уровне — худшем, чем в пандемию в 2020 году, впрочем, последние два месяца показатель тоже быстро растет). «Этот разрыв (кризисный реверс оценок) является отражением наступившего кризиса и до известной степени его фактором»,— поясняют аналитики центра.

Схожую картину фиксируют данные опроса граждан, проведенного в июне Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС: только 4% респондентов столкнулись с ухудшением положения на рынке труда, в оценках ситуации на нем отмечается слабый рост позитивных настроений. В сравнении с мартом выросла доля тех, кто считает, что легко найдет схожую работу в случае увольнения. Такой завышенный оптимизм — одна из основных причин увеличения спроса на кредит и всплеска потребления. Впрочем, риски того, что осенью ситуация в экономике, как и на рынке труда, может ухудшиться, остаются.

Алексей Шаповалов