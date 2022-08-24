Бином Ньюсома

Максимальную поддержку электората Демократической партии США на президентских выборах 2024 года может получить калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом. Об этом свидетельствуют данные опроса Berkeley Institute, проведенного в Калифорнии, крупнейшем «демократическом» штате страны. Многое, впрочем, будет зависеть от того, пойдет ли действующий глава Белого дома Джо Байден на второй срок. Согласно опросам, большинство сторонников демократов не хотят видеть его участником предстоящей президентской гонки. Если учитывать, что и значительная часть республиканцев предпочла бы «своему» экс-президенту Дональду Трампу другого кандидата, то на выборах-2024 американцам, похоже, представится шанс выбирать между двумя молодыми политиками, оставив позади эпоху правления лидеров преклонного возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 54-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом имеет все шансы стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах-2024

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP 54-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом имеет все шансы стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах-2024

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Когда в 2016 году 70-летний республиканец Дональд Трамп и 68-летняя демократка Хиллари Клинтон разыгрывали между собой Белый дом, многие аналитики отмечали достаточно высокий возраст обоих претендентов на ключевую должность в Америке. Для сравнения, в 2012 году Бараку Обаме и Митту Ромни было 51 год и 65 лет соответственно. Шесть лет назад такое «старение» лидерства в обеих партиях воспринималось скорее как случайное совпадение, а через четыре года — как минимум среди проигравших — прогнозировали приход более молодых кандидатов. Однако в 2020 году ситуация лучше не стала: 74-летний президент Трамп пошел на второй срок, а компанию ему составил 77-летний Джо Байден, в итоге эти выборы выигравший и ставший самым возрастным президентом на первом сроке в истории США. Кстати, его основным конкурентом на демократических праймериз был 78-летний Берни Сандерс.

Пока 20 января 2021 года Джо Байден произносил инаугурационную речь, а Дональд Трамп оправлялся от так и не признанного им поражения и последствий штурма его сторонниками 6 января Капитолия, в Вашингтоне уже прикидывали, как будет выглядеть 81-летний демократ в гонке-2024, и уже тогда допускали, что на второй срок он не пойдет.

Господина Трампа и вовсе списали со счетов, полагая, что выплыть из накрывшей его волны скандалов уже вряд ли получится

Однако за два года до очередных президентских выборов оба политика рассматривают возможность — во всяком случае официально — снова сойтись в схватке за Овальный кабинет, чем заставляют недоумевать американскую общественность.

Впрочем, у республиканцев на горизонте появился молодой 43-летний губернатор Флориды Рон Десантис, которого называют модернизированной и более умной копией Дональда Трампа (см. “Ъ” от 12 августа). Сам политик о своих планах баллотироваться в президенты еще не объявлял и пока сосредоточен на губернаторской кампании-2022. Однако в рейтинге предпочтений республиканских избирателей господин Десантис занимает уверенное второе место с уровнем поддержки от 18% до 34%. А в случае отказа Дональда Трампа от борьбы пойти за губернатором Флориды готовы 65% электората.

У демократов ситуация сложнее. Помимо действующего президента Джо Байдена в рейтинге предпочтений за ним следует 57-летняя вице-президент Камала Харрис, которую как самостоятельного кандидата всерьез особо не воспринимают, и два уже хорошо известных политика — Хиллари Клинтон и Берни Сандерс. Однако уже появляются первые признаки того, что ситуация может кардинально измениться.

Потенциальный кандидат в президенты от демократов в 2024 году, похоже, прямо сейчас рождается в Калифорнии. Как показал недавний опрос Berkeley Institute, 61% избирателей Калифорнии, как демократов, так и независимых, считают, что Джо Байден не должен идти на переизбрание в 2024 году. По данным этого же исследования, его рейтинг одобрения в штате составляет 48%, а три четверти калифорнийцев уверены, что страна движется в неправильном направлении.

Заменить нынешнего главу Белого дома местные избиратели предлагают 54-летним Гэвином Ньюсомом или Берни Сандерсом, в 2020-м победившим в этом штате на праймериз господина Байдена.

За каждого из них выступают по 13% опрошенных. Но в рейтинговом голосовании губернатор выходит на уверенное первое место, а его поддержка возрастает до 25%.

С одной стороны, Гэвин Ньюсом не всегда попадает в общенациональные опросы, исследующие предпочтения сторонников Демократической партии. С другой — Калифорнию, где кандидат в президенты от Демократической партии не проигрывает с 1992 года, вполне можно считать определенным индикатором настроений. Как отмечает издание Politico, недовольство партийного истеблишмента Джо Байденом и закулисный поиск альтернативы открывают перспективы для «амбициозных демократов, таких как Ньюсом». И хотя ранее он отрицал наличие намерений баллотироваться в президенты в 2024 году, последние его шаги говорят о явном желании выйти на федеральный уровень.

Несмотря на то что 8 ноября нынешнего года молодому демократу предстоят выборы главы Калифорнии, которые он без особых проблем должен выиграть, господин Ньюсом решил выйти за границы штата и провел серию атак на республиканских коллег-губернаторов. Досталось в том числе лидеру крупнейшего республиканского штата Техас Грегу Эбботу и главе Флориды Рону Десантису. Неудивительно, что это вызвало определенный скептицизм по поводу его недавних заявлений о «нулевом интересе» к президентским выборам, отмечает Politico.

В любом случае сейчас основная головная боль демократов — истинные намерения Джо Байдена. И хотя слухи о его решении не принимать участие в кампании-2024 множатся, Белый дом продолжает утверждать, что президент твердо намерен пойти на второй срок (см. “Ъ” от 16 августа). Конечно, для лидера США на первом сроке за два года до выборов объявить об отказе баллотироваться — значит добровольно навлечь на себя ярлык «хромой утки». И это объясняет поведение господина Байдена и его команды. Другое дело, что большинство демократов, которые хотели бы и могли бы попытать силы в кампании, не готовы выставлять кандидатуру одновременно с действующим президентом от своей партии.

Поэтому перспективы того же Гэвина Ньюсома будут во многом зависеть от того, решит ли Джо Байден дать дорогу молодым и как скоро это произойдет.

Как показал июльский опрос CNN, 75% демократов и тяготеющих к ним избирателей предпочли бы видеть кандидатом в президенты любого другого представителя партии. Как знать, может быть, всего два решения — Трампа и Байдена — выведут Америку из эпохи правления лидеров преклонного возраста.

Алексей Забродин